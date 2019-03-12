Бывшая алтайская чиновница Торубарова назначена министром в Крыму

12 марта глава Республики Крым Сергей Аксёнов назначил своим указом Ольгу Торубарову региональным министром спорта, пишет «Крым-информ». До этого она трудилась на посту заместителя заместителя министра труда и соцзащиты в правительстве Алтайского края.

Уроженка Обнинска (Калужская область) Ольга Торубарова возглавляла министерство спорта, туризма и молодежной политики Калужской области, а с апреля 2011 года работала в должности Уполномоченного по правам ребёнка в Калужской области. В 2017 году переехала в Барнаул.

СМИ связывают ее с бывшим начальником главка МВД по Алтайскому краю Олегом Торубаровым, который ранее был переведен в Крым на должность министра внутренних дел этой республики. По данным сайта Sevastopol. su, 42-летняя Ольга Торубарова является женой генерала. Олег Торубаров с 2007 по август 2013 года возглавлял главк МВД по Калужской области.