Бывшего барнаульского депутата Госдумы Владимира Рыжкова задержали в Москве

Экс-депутат Госдумы от Алтайского края Владимир Рыжков был задержан полицией 21 апреля в Москве, заявил сам политик РБК .

«С утра ко мне домой приехал майор Фролов, старший оперуполномоченный района Хамовники, и попросил проехать в отдел ОВД по району Хамовники, сказав, что я совершил административное правонарушение», — отметил бывший депутат.

Он также уточнил, что несколько часов находился в отделении полиции. На Рыжкова оформили протокол.

«Возможно, повезут меня в суд и арестуют сегодня», — добавил политик, указав, что ему вменяют статью 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации митинга).

Полиция полагает, что Рыжков призывал к участию в несанкционированных протестах.