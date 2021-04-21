21 апреля 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Бывшего барнаульского депутата Госдумы Владимира Рыжкова задержали в Москве

Экс-депутат Госдумы от Алтайского края Владимир Рыжков был задержан полицией 21 апреля в Москве, заявил сам политик РБК.

Владимир Рыжков.
Владимир Рыжков.
Олег Богданов

«С утра ко мне домой приехал майор Фролов, старший оперуполномоченный района Хамовники, и попросил проехать в отдел ОВД по району Хамовники, сказав, что я совершил административное правонарушение», — отметил бывший депутат.

Он также уточнил, что несколько часов находился в отделении полиции. На Рыжкова оформили протокол.

«Возможно, повезут меня в суд и арестуют сегодня», — добавил политик, указав, что ему вменяют статью 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации митинга).

Полиция полагает, что Рыжков призывал к участию в несанкционированных протестах.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость