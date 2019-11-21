Бывшего барнаульского депутата лишили ученой степени

Экспертному совету Высшей аттестационной комиссии (ВАК) поступило заявление от межрегиональной общественной организации «Общество специалистов доказательной медицины» и нескольких частных лиц о лишении Куца степени кандидата.
Он получил ее в 2011 году. Речь идет о работе под названием «Социальная результативность механизмов управления развитием региональной экономики» по специальности «Экономика и управление народного хозяйства».
Заимствования в диссертации Куца обнаружились еще в мае 2014 года. Анализ текста показал, что примерно 65% взято из одной работы, защищенной в 2010 году в Академии труда и социальных отношений работы некой Анны Мальцевой.