Бывшего барнаульского депутата лишили ученой степени

Бывший депутат Барнаульской городской Думы V и VI созывов Иван Куц лишился ученой степени кандидата экономических наук, пишет «Банкфакс» со ссылкой на приказ замминистра науки и высшего образования РФ Григория Трубникова на сайте «Диссернет». Отмечается, что экс-депутат использовал в своей кандидатской чужую работу.

Экспертному совету Высшей аттестационной комиссии (ВАК) поступило заявление от межрегиональной общественной организации «Общество специалистов доказательной медицины» и нескольких частных лиц о лишении Куца степени кандидата.

Он получил ее в 2011 году. Речь идет о работе под названием «Социальная результативность механизмов управления развитием региональной экономики» по специальности «Экономика и управление народного хозяйства».

Заимствования в диссертации Куца обнаружились еще в мае 2014 года. Анализ текста показал, что примерно 65% взято из одной работы, защищенной в 2010 году в Академии труда и социальных отношений работы некой Анны Мальцевой.