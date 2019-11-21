Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 ноября -25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Бывшего барнаульского депутата лишили ученой степени

Бывший депутат Барнаульской городской Думы V и VI созывов Иван Куц лишился ученой степени кандидата экономических наук, пишет «Банкфакс» со ссылкой на приказ замминистра науки и высшего образования РФ Григория Трубникова на сайте «Диссернет». Отмечается, что экс-депутат использовал в своей кандидатской чужую работу.

Бумага, документы.
Бумага, документы.
СС0

Экспертному совету Высшей аттестационной комиссии (ВАК) поступило заявление от межрегиональной общественной организации «Общество специалистов доказательной медицины» и нескольких частных лиц о лишении Куца степени кандидата.

Он получил ее в 2011 году. Речь идет о работе под названием «Социальная результативность механизмов управления развитием региональной экономики» по специальности «Экономика и управление народного хозяйства».

Заимствования в диссертации Куца обнаружились еще в мае 2014 года. Анализ текста показал, что примерно 65% взято из одной работы, защищенной в 2010 году в Академии труда и социальных отношений работы некой Анны Мальцевой.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость