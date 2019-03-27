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Политика

Бывшего российского министра подозревают в хищении 4 млрд рублей

В Москве задержан экс-министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов. Его подозревают в хищении и выводе за границу 4 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на ФСБ и Следственный комитет.

Михаил Абызов.
Михаил Абызов.
youtube.com

Абызов задержан ФСБ по подозревают в мошенничестве и организации преступного сообщества. Уголовное дело возбуждено в отношении еще пятерых человек: Николая Степанова, Максима Русакова, Галины Фрайденберг, Александра Пелипасова и Сергея Ильичева.

По данным следствия, Абызов возглавил группу людей, с которыми обманул акционеров «Сибирской энергетической компании» и предприятия «Региональные электрические сети», работавших в Новосибирской области. Они похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Это поставило под угрозу «устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны», считает Следственный комитет.

Кто такой Михаил Абызов

В 2012—2018 годах Абызов занимал пост министра по вопросам «открытого правительства». Во время реформы правительства после переизбрания Владимира Путина президентом России эта должность была упразднена.

До перехода на госслужбу Абызов работал на руководящих должностях в «Новосибирскэнерго», входил в правление РАО «ЕЭС», был гендиректором «Кузбассразрезугля» и председателем совета директоров Ru-Com. В 2018 году эксперты Forbes оценили состояние Абызова в $600 млн, в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России» он занял 162-е место.

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