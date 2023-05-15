Бывшего замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края осудили за взятки

В 2016-2019 годах бывший замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края получил от некоммерческой организации 2,4 млн рублей.
На эти деньги Голубцов заключил госконтракт на семь квартир в селе Лесное Бийского района.
Застройщик долгое время не мог продать квартиры из-за низкого спроса, поэтому их приобрело государство за 6 млн рублей для дальнейшей передачи сиротам.
Кроме того, Голубцов поспособствовал заключению контрактов на более чем 62 млн рублей с юрлицом на ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в Змеиногорске.
Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде восьми лет и одного месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в 2,1 млн рублей с лишением права занимать должности на один год и семь месяцев.
Помимо этого, суд конфисковал имущество Голубцова на 2,4 млн рублей.
Экс-замминистра подавал апелляцию, но ему не удалось оспорить решение суда. Приговор вступил в законную силу.
Ранее начальника отдела мостов "Алтайавтодора" обвинили в крупной взятке.