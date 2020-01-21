Бывшему генпрокурору Чайке предложили новую должность

О том, что Чайка получил такое предложение от Владимира Путина, журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что указ пока не подписан.
21 января в Кремле президент РФ провел встречу с Чайкой и кандидатом на пост генпрокурора РФ Игорем Красновым.
20 января Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.
Председатель СФ Валентина Матвиенко сообщила, что после одобрения кандидатуры двумя профильными комитетами палаты представление будет рассмотрено на заседании Совфеда 22 января.