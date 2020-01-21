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21 января
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Политика

Бывшему генпрокурору Чайке предложили новую должность

Генпрокурор России Юрий Чайка может стать полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщил ТАСС.

Юрий Чайка.
Юрий Чайка.
kremlin.ru

О том, что Чайка получил такое предложение от Владимира Путина, журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что указ пока не подписан.

21 января в Кремле президент РФ провел встречу с Чайкой и кандидатом на пост генпрокурора РФ Игорем Красновым.

20 января Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.

Председатель СФ Валентина Матвиенко сообщила, что после одобрения кандидатуры двумя профильными комитетами палаты представление будет рассмотрено на заседании Совфеда 22 января.

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