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Политика

Бывшему губернатору Алтайского края и экс-послу России в Беларуси Александру Сурикову вручили награды двух президентов

Экс-губернатор Алтайского края, бывший в 2006—2018 годах послом России в Беларуси, Александр Суриков с разницей в один день получил награды от президентов Белоруссии и России, сообщил помощник Сурикова.

Александр Суриков
Александр Суриков
Анна Зайкова

В соответствии с Указом Президента Беларуси 7 февраля дипломат удостоен награды за значительный личный вклад в развитие белорусско-российских интеграционных и двусторонних связей, укрепление союзных отношений и стратегического партнерства между двумя странами, пишет «Российская газета».

«В Беларуси я чувствовал себя как дома. Впечатления самые прекрасные. Я отношусь к Беларуси также как и к России. Были разные моменты, были споры, но они всегда решались в пользу нашего Союза», — отметил дипломат в ответном слове.

8 февраля Александр Суриков получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени от Президента России.

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