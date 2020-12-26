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Политика

Бывшему мэру алтайского наукограда подыскали новое место

На прошедшем 26 декабря заседании совета директоров Бийска было проведено переизбрание председателя. Присутствующие члены совета приняли решения передать эти полномочия бывшему главе Бийска Николаю Нонко, сообщают в управление стратегического развития и экономики города.

Николай Нонко.
Николай Нонко.
Олег Богданов, altapress.ru

Сейчас Нонко занимает должность заместителя директора по социальным вопросам АО «НПП «Алтайспецпродукт».

Напомним, с марта 2011 года, Николай Нонко являлся первым заместителем главы города Бийска, а в сентябре того же года был назначен главой администрации. В мае 2017 года, Нонко подал в отставку с занимаемой должности.

Также в ходе заседания присутствующие подвели итоги года.

Так, и.о. заместителя Главы города Евгений Пазников выступая с докладом отметил, что в целом несмотря на ряд негативных тенденций, в этом году можно говорить о стабильном состоянии экономики города.

По итогам 9 месяцев 2020 года по крупным и средним организациям города отмечен рост по таким показателям социально-экономического развития, как оборот розничной торговли и общественного питания, отдельных отраслей промышленного производства (производство пищевых продуктов, производство моющих средств, БАДов), размер средней заработной платы, пишет «Бийский рабочий».

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