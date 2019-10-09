Бывшим сотрудникам ФСБ и их семьям запретят покидать страну

Для всех бывших сотрудников Федеральной службы безопасности введут запрет на выезд из России.

Ограничение вводится на пять лет и призвано защитить сотрудников силовых структур и их семьи от необоснованных задержаний при выезде за рубеж, уточнили в Госдуме.

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Леонид Калашников сообщил «Коммерсанту», что с инициативой об ограничении выезда за границу бывших сотрудников ФСБ выступили в самом ведомстве.

Ужесточение закона необходимо на фоне напряженной международной обстановки (раньше запрет казался только тех сотрудников, кто имел дело с секретной информации).

Депутаты считают, что запрет будет распространяться на всех уволенных сотрудников. Но в первую очередь в зоне риска за рубежом будут те, кто принимал участие в борьбе с международным терроризмом, занимался пресечением наркотрафика в страну, торговли оружием и так далее, пишет ura.ru.

По словам депутата Эрнеста Валеева, законопроект могли бы принять и для сотрудников внешней разведки, и для бойцов Росгвардии, однако пока нет общего закона по всем категориям военнослужащих, и для каждой такой группы должны быть разработаны отдельные поправки к соответствующим законам.