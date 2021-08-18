Бывший афганский вице-президент стал временным главой страны и призвал народ к сопротивлению

Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя временным главой страны после захвата Кабула представителями запрещенного в России террористического движения «Талибан» и бегства президента Ашрафа Гани.

«Согласно конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента первый вице-президент становится временным президентом. В настоящее время я нахожусь в своей стране и являюсь законным временным президентом. Связываюсь со всем лидерами, чтобы заручиться их поддержкой и согласием», — написал Салех.

Салех уже говорил, что никогда не преклонится перед боевиками и останется в своей стране вместе с народом.

«Мы, афганцы, должны доказать, что Афганистан — это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на вьетконг. <…> Бесполезные предостережения закончились. Присоединяйтесь к сопротивлению», — призвал сограждан политик.

Официальный представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин сообщил, что руководство талибов определится с кандидатурой человека, который возглавит режим «Исламского эмирата Афганистан», уже в ближайшие два-три дня, пишет polit.ru.

Афганистан , горы. СС0

Переговоры и бегство

Источники агентства Bloomberg сообщают, что в столице Катаре Доха за несколько недель до взятия Афганистана прошли переговоры, в которых участвовали представители Белого дома, талибы и афганские правительственные чиновники. Стороны договорились о двухнедельном прекращении огня.

В это время президент Афганистана Ашраф Гани должен был объявить об отставке, и после этого началось бы формирование переходного правительства, куда должны были войти действующие чиновники и бывший президент страны Хамид Карзай. Однако спонтанное бегство Гани из Афганистана застало врасплох все стороны переговоров и разрушило любые предварительные соглашения, сказали источники Bloomberg.

Власть переменилась

Группировка «Талибан» 15 августа объявила о полном контроле над Афганистаном. Легитимное правительство Афганистана сдало Кабул без боя. Президент Ашраф Гани сбежал из страны. Предположительно, он прибыл в Оман. Гани заявил, что покинул страну, «чтобы предотвратить бойню».