Бывший алтайский чиновник с судимостью может вернуться во власть

Экс-руководитель управления ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства Бийска Андрей Таран может вновь занять пост в администрации наукограда. В этом ему не помешает наличие судимости за превышение должностных полномочий, пишет «Банкфакс».

Андрей Таран до 2016 года возглавлял управление ЖКХ Бийска. Последние годы его работы там сопровождались скандалом с распределением контрактов на содержание дорог города.

После увольнения он возглавил Бийский почтамт.

Местные власти подтвердили возможность возвращения экс-чиновника в мэрию «в виду большой актуальности». В администрации собираются выделить в отдельный блок направления обращения с ТКО.

«Не исключается возможность того, что возглавить это направление пригласят Андрея Тарана как человека, который работал в этой сфере», — прокомментировали в мэрии.

Известно, что Андрей Таран ранее был судим за уголовное преступление по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Его приговорили к 3 годам тюрьмы, но отбывать наказание не пришлось из-за амнистии, объявленной Госдумой.

Издание подчеркивает, что эти факты из биографии должны были быть известны и при назначении Тарана на высокий пост в «Почте России», но влияния на трудоустройство не оказали.