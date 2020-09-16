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Политика

Бывший алтайский чиновник с судимостью может вернуться во власть

Экс-руководитель управления ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства Бийска Андрей Таран может вновь занять пост в администрации наукограда. В этом ему не помешает наличие судимости за превышение должностных полномочий, пишет «Банкфакс».

Место для сбора мусора.
Место для сбора мусора.
altapress.ru

Андрей Таран до 2016 года возглавлял управление ЖКХ Бийска. Последние годы его работы там сопровождались скандалом с распределением контрактов на содержание дорог города.

После увольнения он возглавил Бийский почтамт.

Местные власти подтвердили возможность возвращения экс-чиновника в мэрию «в виду большой актуальности». В администрации собираются выделить в отдельный блок направления обращения с ТКО.

«Не исключается возможность того, что возглавить это направление пригласят Андрея Тарана как человека, который работал в этой сфере», — прокомментировали в мэрии.

Известно, что Андрей Таран ранее был судим за уголовное преступление по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Его приговорили к 3 годам тюрьмы, но отбывать наказание не пришлось из-за амнистии, объявленной Госдумой.

Издание подчеркивает, что эти факты из биографии должны были быть известны и при назначении Тарана на высокий пост в «Почте России», но влияния на трудоустройство не оказали.

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