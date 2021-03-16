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Политика

Бывший алтайский чиновник уволился с поста замгубернатора

Экс-начальник главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края Станислав Набоко покинул должность первого заместителя губернатора Курской области.

Станислав Набоко.
Станислав Набоко.
adm.rkursk.ru

Уволился чиновник в связи с переходом на новую работу в Федеральный научно-исследовательский институт «РОСДОРНИИ».

«Это означает, что он по-прежнему останется коллегой и надежным партнером для всех сотрудников администрации, но теперь уже в новом статусе», — говорится на сайте местной администрации.

Набоко находился на посту вице-губернатора чуть более двух лет.

До этого возглавлял алтайский Главстрой. Уйдя оттуда в 2016 году, Набоко перешел на работу в один из отделов Сибирского управления Ростехнадзора, но проработал там недолго.

Незадолго до его увольнения эксперты сообщества «Диссернет» опубликовали информацию. согласно которой в его диссертации есть плагиат. Но тогда же наблюдатели утверждали, что его увольнение с этим не связано.

До назначения руководителем Главстроя Станислав Набоко руководил работой «Алтайкрайэнерго».

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