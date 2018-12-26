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Политика
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Бывший алтайский сенатор ушел в отставку с поста зама губернатора Петербурга

Игорь Албин, ранее известный как Игорь Слюняев, ушел с поста вице-губернатора Санкт-Петербурга. Вместе с ним в отставку подал и другой заместитель питерского губернатора Михаила Мокрецова, пишет пресс-служба городской администрации.

Игорь Слюняев.
Игорь Слюняев.
Олег Богданов

Албин и Мокрецов ушли со своих должностей после скандала, разразившегося на пресс-конференции Владимира Путина 20 декабря. Тогда представившаяся рязанской журналисткой Алла Андреева сказала президенту, что представляет питерских обманутых дольщиков. заявила, что в 2017 году вице-губернатор Петербурга и федеральный инспектор Виктор Миненко разрешили ввод в эксплуатацию ее дома, который не был достроен на тот момент. По ее словам, они «совершили уголовное преступление». Путин пообещал, что ее примет исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов.

На следующий день Игорь Албин (ранее он под именем Игорь Слюняев представлял в Совете Федерации Алтайский край) пригрозил уйти в отставку, объяснив, что отказывается работать с «обманутой дольщицей» Аллой Андреевой, которая обвинила его в сдаче в эксплуатацию неготовых домов. После этого Албин написал в фейсбуке, что не верит Андреевой, чья деятельность «напоминает самопиар». «Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку», — заявил он, пишет «Дождь».

Теперь отставка Албина и его коллеги Мокрецова принята главой региона.

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