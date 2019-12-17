Бывший боец СОБРа рассказал, как застрелили оппонентов Лукашенко

Бывший боец СОБРа Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что принимал участие в похищении и убийстве политических оппонентов президента Александра Лукашенко.

Речь идет о бывшем главе МВД Юрии Захаренко, экс-главе Центробанка Викторе Гончаре и бизнесмене Анатолии Красовском, который поддерживал белорусскую оппозицию.

Гаравский заявил, что 20 лет назад всех троих похитили и убили бойцы СОБРа внутренних войск МВД Белоруссии, в том числе он сам.

Соответствующий приказ отдал создатель СОБРа подполковник Дмитрий Павличенко. Он же и застрелил похищенных, утверждает экс-боец белорусской спецслужбы, пишет znak.com.

Гаравский уверен, что о произошедшем знали высшие должностные лица Беларуси — глава МВД Юрий Сиваков и секретарь Совета безопасности Виктор Шейман. Возможно, об убийствах знал и Лукашенко, но Гаравский не берется это утверждать наверняка.

По словам экс-бойца СОБРа, ему и его коллегам приказы отдавались в устной форме.

«Никаких письменных подтверждений, видеозаписей, протоколов — ничего такого нет», — сказал он.

Пистолет. Оружие. СС0

Побег

Гаравский бежал из Белоруссии в октябре 2018 года, опасаясь преследований. Он попросил убежища в одной из европейских стран, его ходатайство в данный момент рассматривается. Гаравский заявил, что готов рассказать все, что ему известно, под присягой в суде.

При этом из его интервью не до конца понятно, как именно ему удалось бежать из Белоруссии и чем он занимался после увольнения из СОБРа. Но Гаравский показал оригиналы и копии документов, подтверждающих его личность и историю.