Бывший главный алтайский прокурор возглавил ведомство в Новосибирской области

Заксобрание согласовало предложение генпрокурора РФ Юрия Чайки о назначении Хорошева. 59 депутатов проголосовали за него на сессии 22 ноября. Один не голосовал, пишет Тайга.инфо.

«Работая в таком большом коллективе <как прокуратура Алтайского края> приобретаешь хороший управленческий опыт, житейская мудрость приходит», — заявил Хорошев.

Яков Хорошев получит кресло после того, как в регионе поработала спецкомиссия Генпрокуратуры.

Теперь президент РФ Владимир Путин должен подписать указ о его официальном назначении.

Между тем 8 июня 2015 года прокурору Алтайского края Якову Хорошеву продлили полномочия до 2020 года. Соответствующее распоряжение, размещенное на официальном портале правовой информации, подписал Владимир Путин.

Перед назначением

В новосибирской прокуратуре произошли серьезные кадровые изменения. Глава ведомства Владимир Фалилеев не вышел из отпуска, первый зампрокурора Любовь Кузьменок уволена, а второй заместитель Андрей Турбин сначала был назначен замглавы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, а потом уволился по собственному желанию.

Врегионе работала специальная группа проверяющих из Генпрокуратуры.

Что известно о прокуроре

Яков Хорошев родился в 1956 году в Астраханской области. Окончил юрфак Иркутского государственного университета.

Начинал работать следователем в Бурятской транспортной прокуратуре, в разное время был старшим следователем ведомства и Бурятским транспортным прокурором, старшим помощником прокурора Бурятии по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенных органах. Был прокурором Бурятии.

В 2009 году назначен главой ведомства в Алтайском крае.

В 2017 году он заработал 3,18 млн рублей, в совместной собственности с супругой у него квартира площадью 67,6 кв. м. Еще одна жилплощадь на 127 кв. м. была в пользовании. Хорошев ездил на Toyota Land Cruiser 200.