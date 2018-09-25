Бывший кандидат в губернаторы Алтайского края объявил бессрочную голодовку

25 сентября в Алтайском крае объявил бессрочную голодовку Олег Боронин, глава Сибирского сельсовета Первомайского района, депутат Первомайского районного парламента. Боронин известен также как кандидат в губернаторы Алтайского края на выборах 2014 года. Тогда он проиграл Александру Карлину.

О своей голодовке глава сельсовета заявил на странице в Facebook. Он протестует против «непринятия своевременных мер администрацией Первомайского района Алтайского края, на которую законом возложены соответствующие полномочия, по подготовке поселка Сибирского и поселка Рогуличного, Первомайского района Алтайского края, имеющих централизованные системы теплоснабжения, к зимнему отопительному периоду 2018 — 2019 года».

Кроме того, Олег Боронин таким образом протестует «против отсутствия надлежащего контроля и надлежащей поддержки со стороны правительства Алтайского края по подготовке Первомайского района к прохождению зимнего отопительного периода; в знак протеста против финансовой политики ООО „Газпроммежрегионгаз Новосибирск“ в отношении администрации Первомайского района, Первомайского района и его жителей».

Олег Боронин,

глава Сибирского сельсовета:

— Свою голодовку я буду проводить, находясь круглосуточно на своем рабочем месте в администрации Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края (Алтайский край, Первомайский район, поселок Сибирский, улица Советская, 1); пока у меня будут силы, я буду надлежащим образом исполнять свои должностные обязанности на всей территории подведомственного мне муниципального образования Сибирский сельсовет Первомайского района Алтайского края. Голодовка не является сухой: я буду пить минеральную воду, крепкие чай и кофе без сахара, также буду курить. Это необходимо, чтобы как можно дольше я имел возможность исполнять свои должностные обязанности. Голодовка продлится до полного выполнения моих требований.

Глава сельсовета требует, чтобы была осуществлена качественная подготовка систем централизованного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к прохождению зимнего отопительного периода и работе в зимних условиях. При этом при понижении нормативных температур до предельного уровня Боронин настаивает на бесперебойной подаче теплоносителя (нормативный запас угля не менее 45 суток), пишет «Банкфакс». Кроме того, он требует немедленно организовать на территории муниципалитета полноценный самостоятельный участок коммунального хозяйства с соответствующими штатными единицами, с местом дислокации в поселке Сибирском и с необходимым материально-техническим обеспечением, а также обеспечить полноценную качественную работу коммунальных предприятий.

Олег Боронин,

глава Сибирского сельсовета: