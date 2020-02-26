Бывший помощник президента Сурков рассказал о своих врагах и о работе на госслужбе

Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков после своей отставки в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову для интернет-ресурса « Актуальные комментарии » заявил, что «совсем не нарасхват».

«Я ведь с моим набором санкций и политической токсичностью совсем не нарасхват», — рассказал Сурков.

На вопрос о том, окончательный ли это его уход с госслужбы и не планируется ли его возвращение, он отметил: «Не планируется. Невозможно».

Что касается новой работы, то, по словам Суркова, он ее пока не нашел: «Похожу, потолкаюсь по рынку, найду что-нибудь».

Также Суркова спросили и о том, есть ли у него враги.

«Надеюсь, что есть. Я ведь так старался», — заявил экс-помощник Путина.

Ранее сообщалось, что Сурков не исключил обнуления президентских сроков.

Президент РФ Владимир Путин 18 февраля подписал указ об отставке Суркова по собственному желанию.

Год назад

В феврале 2019-го Владислав Сурков заявил, что в России формируется «государство нового типа», которое будет эффективным на десятилетия вперед. Эту форму государственного устройства представитель Кремля называет «государством Путина».

Многие СМИ называли Суркова «серым кардиналом Кремля».