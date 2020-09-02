Бывший помощник Путина написал стихотворение о своем рае

Произведение вышло в новом номере журнала «Русский пионер», говорится в анонсе, опубликованном на сайте издания.

«Регулярный автор „Русского пионера“ Владислав Сурков написал небольшое, казалось бы, стихотворение. Но так только казалось бы. Потому что в такое стихотворение может поместиться чуть не вся жизнь человека. И прошлая, и будущая. Тут все по-честному», — пояснил главный редактор журнала Андрей Колесников.

Telegram-канал Daily Storm в свою очередь привел текст стихотворения Суркова.

«я снова один

мне дали свободу

зачем кокаин?

ведь есть этот воздух

бери и вдыхай

и все — жди прихода

так выглядит рай:

пустыня свобода

возьми и вдохни

всем сердцем всем мозгом

все ночи все дни

все земли все звезды

и весь этот май

всей бездной души

и не выдыхай

и все — не дыши».

Сурков был помощником президента РФ Владимира Путина с 2013 по 2020 годы, пишет Lenta.ru. Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования конфликта на востоке Украины.

О государстве Путина

В феврале 2019-го Владислав Сурков заявил, что в России формируется «государство нового типа», которое будет эффективным на десятилетия вперед. Эту форму государственного устройства представитель Кремля называл «государством Путина».

Кардинал и поэт

Многие СМИ называют Суркова «серым кардиналом Кремля». Или «черным поэтом Кремля». В серии «Легенды русского рока» вышла книга историографа свердловской рок-музыки Дмитрия Карасюка «Агата Кристи».

Культовая группа сотрудничала с Владиславом Сурковым, который написал тексты к некоторым композициям рок-группы (альбом «Полуострова»). Говорят, работа над альбомом велась в обстановке строжайшей секретности в музыкальной студии «На Таганке» два с половиной месяца.