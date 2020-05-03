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Политика

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев решил взяться за трудовое законодательство

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в России надо пересмотреть трудовое законодательство из-за проблем связанных с коронавирусом.

Дмитрий Медведев, премьер-министр.
Дмитрий Медведев, премьер-министр.
government.ru

«Очевидно, мы должны будем по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений», — сказал Медведев в ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.

Он отметил, что нужно будет детально проанализировать тот опыт, который копится сейчас, в условиях коронавируса, после чего вернуться к корректировке трудового законодательства. «Чтобы оно стало не просто более современным, а чтобы отвечало на те вызовы, с которыми столкнулись человечество и наша страна в 2020 году», — заявил Медведев.

Как сообщает РИА Новости, речь, в частности, идет об незаконных увольнениях людей, о принуждении их работать в недопустимых в период пандемии условиях, когда не соблюдаются элементарные нормы безопасности.

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