Экс-владелец крупных медиа-активов требует закрыть «Катунь 24» и отдать деньги сиротам

Депутат АКЗС Владимир Семенов предложил закрыть телеканал «Катунь-24» и радио «Катунь-FM», а деньги, которые тратятся на их содержание, направить на покупку жилья для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Его заявление распространила пресс-служба реготделения ЛДПР. Деятельность СМИ депутату неплохо знакома.

Депутат краевого заксобрания Владимир Семенов в течение многих лет был владельцем большого числа медиа-активов в Алтайском крае.

По данным Картотека.ру, он был учредителем газеты «Бийский рабочий», фирм ТВ-3, «Витязь-ТВ», ОТС и «Радиотелеком» и рекламного агентства «Мастер». Основной вид деятельности последних трех указан как радиовещание. Но Семенов вышел из состава учредителей в 2012—2013 году, уже после избрания депутатом Госдумы.

Теперь же знакомую ему тему СМИ он поднял в связи с тем, что на сессии АКЗС 30 августа большинство депутатов отказались компенсировать аренду жилья сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, пока они стоят в очереди за жильем.

Депутаты мотивировали отказ нехваткой денег. Семенов сказал, что средства можно найти в краевом бюджете — например, закрыть издательский дом «Регион».

Владимир Семенов,

депутат АКЗС:

Более ста миллионов из краевой казны тратится ежегодно на самопиар власти — телеканал «Катунь-24» и радио «Катунь-FM». Хотелось бы слышать об успехах власти не от СМИ, которое так щедро финансируется из бюджета, а из уст наших граждан. За десять лет существования на «Регион» потрачено более миллиарда рублей. При этом его собственные доходы — порядка 10%. Для сравнения, собственные доходы ВГТРК — 90%.

В общем, Семенов предложил закрыть «рупор успехов», а сэкономленные деньги потратить на решение проблемы с жильем для сирот. Если же еще и продать оборудование, возможность вещания на коммерческих каналах, то можно будет найти еще сотни миллионов.

В ИД «Регион», кроме телеканала «Катунь24» и радио, входят журнал «Местное самоуправление на Алтае» и газета «Природа Алтая», согласно данным сайта правительства края.