Бийская дума решила потратить 400 тысяч на консультанта для решения сложных вопросов

В Бийске у председателя городской думы появится помощник-консультант, сообщает газета «Бийский рабочий». Он будет получать 400 тысяч рублей в год. Однако мэр города раскритиковал эту идею.

По данным газеты, новую должность займет бывший специалист финансового управления.

Это решение вызвало серьезные дебаты. Депутат от «ЕР» Наталья Быкова заявила, что консультант должен помогать взаимодействовать с муниципалитетом и краевой властью. Кроме того, у депутатов зачастую возникают вопросы, в которых необходимо углубленное знание экономики и юриспруденции.

Другой представитель «Единой России» Руслан Курасов возразил, что городская дума выбрала стратегию на экономию средств на свое содержание, а теперь вводит новую ставку. По мнению депутата, эти деньги можно было бы направить на что-то другое.

Мэр города Александр Студеникин отметил, что приглашение консультанта можно расценить как признание того, что «депутатский корпус считает некомпетентными финансовое управление и счетную палату».

Студеникин предложил депутатам использовать эти деньги иначе, пишет «Деловой Бийск». Глава напомнил, что народные избранники подали заявку на изыскание средств для обеспечения ставок шести тренеров на сумму 1,2 млн рублей и выделяемые на консультанта деньги можно было бы использовать на эти цели.

Однако 16 из 21 депутата проголосовали за то, чтобы ввести ставку для помощника-консультанта.