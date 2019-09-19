Бизнес-омбудсмен сообщил о планах создания черного списка судей

Для оценки законности судебных решений будет создана специальная экспертная группа, сообщил омбудсмен. Незаконность судебного решения может быть установлена только в судебном порядке, подчеркнул Титов.

«Но мы вынуждены указывать на очевидные пробелы в правоприменительной практике и фактически показывать пальцем на тех, кто принимает такие решения, то есть список судей, в решении которых экспертами усматриваются существенные нарушения», — пишет омбудсмен.

Борис Титов указывает на необходимость выборности судей и напоминает, что они не раз предлагали Верховному суду списки квалифицированных адвокатов, прокуроров, «тех, кто прошел большую правовую школу, а не просто секретарей, которые носят бумажки в судах».

«Но Верховный суд никак не реагирует», — отметил он. Титов полагает, что нужно менять судебную систему. В качестве примера он написал: «Сейчас идет громкое дело актера Павла Устинова: у него не было правонарушения, но он получил реальный срок. Это беззаконие идет и в бизнесе», пишет bfm.ru.

По мнению омбудсмена, составление черного списка судей сможет изменить систему к лучшему.