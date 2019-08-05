Блогер из «Единой России» предложил запретить рэп, потому что эта музыка «против власти»

Даже регги лучше рэпа, рэп - это зло и разложение умов. Рэп - это агрессия. Рэп - это против власти. И мы не дадим ему победить! pic.twitter.com/rxQEMNcCZn— Эрнест Макаренко (@ErnestMakarenko) August 4, 2019
На заявление Макаренко обращает внимание sm-news.ru. Блогер считает, что Noize MC и Face «ходят за заработной платой в американское посольства за свое „творчество“, их цель заразить молодежь повстанческими настроениями, а если начнется что дурное они уедут к себе в США сразу».
Нужен глобальный запрет на рэп-культуру, раз она направлена против нашей страны. У нас есть много другой хорошей музыки и исполнителей. Нам ни к чему эта американская бацилла разлагающая молодежь. Рэпу бой!— Эрнест Макаренко (@ErnestMakarenko) August 4, 2019
Многие пользователи отреагировали на инициативу блогера саркастически.
«Отличная мысль. Как только вы молодежи вместо рэпа начнете Киркорова впаривать — получите вполне реальный такой бунт. Так что давайте уже, поспешите», — написали в комментариях.
Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян пошутила в ответ и предложила запретить имя Эрнест:
«Нужен глобальный запрет на имя Эрнест. Раз оно направлено против нашей страны. У нас есть много других хороших имен и фамилий. Нам ни к чему эта американская бацилла, разлагающая молодежь. Хэмингуэйщине бой!», — написала она в телеграм.