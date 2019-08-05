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Политика

Блогер из «Единой России» предложил запретить рэп, потому что эта музыка «против власти»

Эрнест Макаренко, блогер и начальник отдела исполкома МГРО «Единой России», в Twitter заявил о необходимости запретить рэп-культуру. По его мнению, рэп направлен «против власти», он «даже» хуже регги и в целом представляет из себя «зло и разложение умов».

Фестиваль. Концерт.
Фестиваль. Концерт.
СС0

На заявление Макаренко обращает внимание sm-news.ru. Блогер считает, что Noize MC и Face «ходят за заработной платой в американское посольства за свое „творчество“, их цель заразить молодежь повстанческими настроениями, а если начнется что дурное они уедут к себе в США сразу».

Многие пользователи отреагировали на инициативу блогера саркастически.

«Отличная мысль. Как только вы молодежи вместо рэпа начнете Киркорова впаривать — получите вполне реальный такой бунт. Так что давайте уже, поспешите», — написали в комментариях.

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян пошутила в ответ и предложила запретить имя Эрнест:

«Нужен глобальный запрет на имя Эрнест. Раз оно направлено против нашей страны. У нас есть много других хороших имен и фамилий. Нам ни к чему эта американская бацилла, разлагающая молодежь. Хэмингуэйщине бой!», — написала она в телеграм.

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