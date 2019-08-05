Блогеру, призывавшего расправляться с детьми росгвардейцев, грозит до 6 лет тюрьмы

Правоохранители задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который призывал в Twitter расправляться с детьми тех сотрудников Росгвардии, которые участвовали в подавлении несанкционированных митингов в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

Интернет-пользователь, который называет себя в сети Макс Стеклов, написал в Twitter, что с детьми бойцов Росгвардии нужно расправляться после идентификации их отцов. Он сделал это после того, как в Москве задержали более 1 тысяч человек в день проведения несанкционированного митинга 27 июля. Его организовали незарегистрированные оппозиционные кандидаты на выборах в Мосгордуму.

За высказывание Синицы в соцсети следком возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ —"Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, с угрозой применения насилия". Максимальное наказание по статье предусматривает до 6 лет лишения свободы.

По версии следствия, слова Синицы «были направлены на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей».

Следователи провели обыск у обвиняемого, изъяли персональный компьютер и мобильные телефоны.

Представитель следкома подчеркнула, что ни у кого не должно быть сомнений: «за подобные публичные комментарии и призывы непременно наступит уголовная ответственность».

Светлана Петренко,

официальный представитель Следственного комитета России:

Экстремизм в любой форме проявления, тем более направленный против тех, кто ценою жизни защищает интересы граждан и государства, будет и впредь пресекаться в рамках действующего законодательства.

3 августа в Москве прошел еще один несогласованный митинг. В нем участвовало около 1,5 тысяч человек. По данным правозащитного портала «ОВД-Инфо», число задержанных на акции составило 1 тысячу человек. Однако в полиции сообщили только о 600 задержанных, пишет РБК.