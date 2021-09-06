Боевые силы. Что известно об увеличении числа резервистов в российской армии

В августе было принято решение создать в России армейский резерв из 38 тыс. человек, сообщают РИА Новости со ссылкой на начальника организационно-мобилизационного управления Николая Запатоцкого.
«Новые» дополнительные силы перебросили в Калининградскую область. Здесь 10 сентября пройдут учения «Запад-2021». При этом в ведомстве не отмечают, какое количество солдатов в резерве.
Мобилизационный людской резерв состоит из граждан, которые пребывают в Вооруженных силах и находятся в наиболее мобилизационном состоянии.
Отметим, что резервисты сочетают военную карьеру с гражданской.