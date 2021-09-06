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Политика

Боевые силы. Что известно об увеличении числа резервистов в российской армии

В российской армии вырастет число резервистов. Об этом заявило Минобороны. Рассказываем, когда в стране может стать больше «запасников», и кого берут в резерв.

Российские военные.
Российские военные.
vk.com/mil
1 На сколько расширят боевой резерв?

В августе было принято решение создать в России армейский резерв из 38 тыс. человек, сообщают РИА Новости со ссылкой на начальника организационно-мобилизационного управления Николая Запатоцкого.

2 Когда увеличат армию резервистов?

«Новые» дополнительные силы перебросили в Калининградскую область. Здесь 10 сентября пройдут учения «Запад-2021». При этом в ведомстве не отмечают, какое количество солдатов в резерве.

Армия.
Армия.
Михаил Хаустов
3 Что такое резерв и кого в него принимают?

Мобилизационный людской резерв состоит из граждан, которые пребывают в Вооруженных силах и находятся в наиболее мобилизационном состоянии.

Отметим, что резервисты сочетают военную карьеру с гражданской.

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