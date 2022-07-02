Бои в Лисичанске, три сценария Киссинджера, и борщ под охраной ЮНЕСКО. Что еще произошло 1 июля

Главное за 1 июля
- Минобороны РФ, брифинг 1 июля:
— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять пунктов управления, а также 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ;
— Кроме того, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки поражен 61 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Всего в результате ударов авиации уничтожено более 140 националистов, а также 9 танков и боевых машин пехоты, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», шесть артиллерийских орудий и минометов, 13 автомобилей ВСУ различного предназначения и один зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ»;
— Средствами ПВО за сутки сбит один самолет Су-25 и один вертолет Ми-8. Кроме того, сбито семь украинских беспилотников. Также перехвачены две украинские ракеты РСЗО «Смерч»;
— Ракетными войсками и артиллерией поражены 128 пунктов управления, 169 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей, а также 623 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено до 200 военнослужащих, а также 24 единицы вооружения и военной техники, в том числе батарея 155-мм гаубиц М777, 203-мм орудие 2С7 «Пион», боевая машина БМ-21 РСЗО «Град» и два склада боеприпасов;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 185 самолетов, 129 вертолетов, 1077 беспилотных летательных аппаратов, 326 зенитных ракетных комплексов, 3363 танка и других боевых бронированных машин, 457 установок реактивных систем залпового огня, 1744 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3329 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Российские вооруженные силы вышли к городской границе Лисичанска, а также получили контроль над несколькими местными промышленными предприятиями, сообщили в Минобороны России.
- Правительство ФРГ возмутилось запретом властей Литвы на перевозки в Калининград и настаивает на его отмене, сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на собственную информацию.
- За последние сутки границу России в Ростовской области пересекли более 20 тыс. беженцев с территорий Донбасса и Украины.
- До конца года в Донбассе планируется отремонтировать около 500 км дорог, сообщил Марат Хуснуллин.
- В Польше 1 июля заканчивается последняя программа помощи людям, приехавшим с Украины. Власти перестанут выплачивать пособия тем, кто приютил беженцев.
- В Кремле не ставят задачу одновременного проведения референдумов на всех территориях Украины, которые находятся под контролем Москвы. Основной вариант на сегодня — организация референдумов о присоединении к России сначала в ЛНР и ДНР.
Экономика, что с ней происходит
- Евростат предварительно сообщил, что годовая инфляция в Еврозоне по итогам июня ускорилась до рекордных 8,6% с майских 8,1%.
- Спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов прокомментировал ситуацию с нехваткой авиадеталей в стране. По его словам, старых запасов авиационной, дорожной и другой транспортной техники, которые сохранились в России после запрета ЕС на их экспорт, хватит еще на три-четыре года.
- Авиакомпании AirBridgeCargo и S7 обратились в Минтранс за разрешением вернуть часть самолетов иностранным лизингодателям.
- Министерство транспорта сформировало группу из 206 воздушных судов, которые будут летать за рубеж, сообщил глава ведомства Виталий Савельев.
- Минтранс РФ сообщает, что за рубежом остаются арестованными 77 самолетов российских авиакомпаний.
- Газпром на 8,6% снизил объемы добычи газа и на 31% сократил поставки в дальнее зарубежье, об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.
- Глава международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что июнь — первый месяц в истории, когда ЕС импортировал больше газа из США, чем из России.
- Белоруссия на 23% повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС.
- Швейцария разрешила дочерней структуре Сбербанка в стране удовлетворить с 1 по 5 июля требования кредиторов, не попавших под санкции.
- Производитель медицинского оборудования Siemens Healthineers не планирует уходить из России, рассказал финансовый директор компании Йохен Шмитц в интервью Die Welt.
- Минский тракторный завод намерен увеличить поставки тракторов в РФ на 25%.
- В октябре 2023 года Венгрия и Россия планируют начать строительство АЭС ПАКШ-2.
- ВТБ снизил ставки на кредиты наличными на 1 процентный пункт, теперь минимальная ставка — 5,9% при выполнении ряда условий банка.
- Зарубежные поставщики, не избавившиеся от активов в России, начинают осваивать непрямые схемы поставок. Один из вариантов — экспорт продукции в ЕАЭС, с тем чтобы затем вернуть ее в РФ через параллельный импорт. По данным «Коммерсанта», так уже начал работать Samsung.
- Акционеры Роснефти в отличие от Газпрома на заочном годовом собрании проголосовали за выплату и утвердили размер дивидендов за 2021 год. На выплаты держателям акций будет суммарно направлено 441,5 млрд рублей.
Политика: встречи и обсуждения
- Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не готова обсуждать седьмой пакет санкций против России из-за газового эмбарго. Он считает, что его последствия для экономики Венгрии будут намного серьезнее, чем от запрета российской нефти. Господин Орбан добавил, что Евросоюз должен работать над мирным процессом между Россией и Украиной.
- Владимир Путин в ходе выступления в штаб-квартире СВР обвинил Запад в «циничном использовании миллионов жителей Украины в качестве расходного материала в своих геополитических играх». «Так называемый коллективный Запад в своих действиях исходит из того, что их модели либерального глобализма нет никакой альтернативы. А эта модель, будем называть вещи своими именами, является все тем же обновленным изданием неоколониализма и ничем иным, миром по-американски, миром для избранных, в котором права всех остальных попросту попираются», — цитирует Путина РИА Новости.
- Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто считает, что доверие между Россией и Евросоюзом однажды удастся восстановить, но на это потребуется время.
Реакция: люди, сообщества
- Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что есть три сценария дальнейшего развития конфликта на Украине.
Первый предполагает, что российские войска останутся на занятых к этому дню позициях. Киссинджер счел, что такой вариант стал бы победой России, тогда как значение НАТО будет «не столь решающим», как считалось прежде.
Второй — что Россию «попытаются вытеснить» из Крыма. По мнению бывшего госсекретаря США, в таком случае «встанет вопрос о войне с самой Россией».
Третий — если Киев окажется способен «удержать Россию» и линию фронта «отодвинут» к границам до начала спецоперации, это будет означать проигрыш официальной Москвы. Киссинджер полагает, что в таком случае между Украиной и НАТО будут налажены тесные связи либо страна сама станет частью альянса.
- Почти две трети жителей Евросоюза (61%) полагают, что вооруженный конфликт на Украине отразится на них, показало недавнее исследование Eurobarometer. 40% уже заметили снижение своего уровня жизни и почти каждый второй европеец ожидает этого в будущем.
Информация, которую вы могли пропустить
- На платформе «Активный гражданин» запустили новое голосование по выбору территории, которая будет названа в честь ЛНР.
- ЮНЕСКО включила культуру приготовления украинского борща в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:
- USD 53,77₽
- EUR 56,36₽
Хорошего дня! Кстати, загляните, что произошло 30 июня: «Змеиный как жест доброй воли, Украина вводит визы для россиян, а русский салат называют традиционным».