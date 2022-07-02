Бои в Лисичанске, три сценария Киссинджера, и борщ под охраной ЮНЕСКО. Что еще произошло 1 июля

Главное за 1 июля Минобороны РФ , брифинг 1 июля: — Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять пунктов управления, а также 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ;

— Кроме того, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки поражен 61 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Всего в результате ударов авиации уничтожено более 140 националистов, а также 9 танков и боевых машин пехоты, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», шесть артиллерийских орудий и минометов, 13 автомобилей ВСУ различного предназначения и один зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ»;

— Средствами ПВО за сутки сбит один самолет Су-25 и один вертолет Ми-8. Кроме того, сбито семь украинских беспилотников. Также перехвачены две украинские ракеты РСЗО «Смерч»;

— Ракетными войсками и артиллерией поражены 128 пунктов управления, 169 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей, а также 623 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено до 200 военнослужащих, а также 24 единицы вооружения и военной техники, в том числе батарея 155-мм гаубиц М777, 203-мм орудие 2С7 «Пион», боевая машина БМ-21 РСЗО «Град» и два склада боеприпасов;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 185 самолетов, 129 вертолетов, 1077 беспилотных летательных аппаратов, 326 зенитных ракетных комплексов, 3363 танка и других боевых бронированных машин, 457 установок реактивных систем залпового огня, 1744 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3329 единиц специальной военной автомобильной техники. Российские вооруженные силы вышли к городской границе Лисичанска , а также получили контроль над несколькими местными промышленными предприятиями , сообщили в Минобороны России.

, а также получили контроль над несколькими местными промышленными предприятиями сообщили в Минобороны России. Правительство ФРГ возмутилось запретом властей Литвы на перевозки в Калининград и настаивает на его отмене , сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на собственную информацию.

, сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на собственную информацию. За последние сутки границу России в Ростовской области пересекли более 20 тыс. беженцев с территорий Донбасса и Украины.

с территорий Донбасса и Украины. До конца года в Донбассе планируется отремонтировать около 500 км дорог , сообщил Марат Хуснуллин.

, сообщил Марат Хуснуллин. В Польше 1 июля заканчивается последняя программа помощи людям , приехавшим с Украины. Власти перестанут выплачивать пособия тем , кто приютил беженцев.

приехавшим с Украины. Власти пособия тем кто приютил беженцев. В Кремле не ставят задачу одновременного проведения референдумов на всех территориях Украины , которые находятся под контролем Москвы. Основной вариант на сегодня — организация референдумов о присоединении к России сначала в ЛНР и ДНР.

Экономика , что с ней происходит

Евростат предварительно сообщил , что годовая инфляция в Еврозоне по итогам июня ускорилась до рекордных 8,6% с майских 8,1%.

что годовая по итогам июня ускорилась до рекордных 8,6% с майских 8,1%. Спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов прокомментировал ситуацию с нехваткой авиадеталей в стране. По его словам , старых запасов авиационной , дорожной и другой транспортной техники , которые сохранились в России после запрета ЕС на их экспорт , хватит еще на три-четыре года .

старых запасов авиационной дорожной и другой транспортной техники которые сохранились в России после запрета ЕС на их экспорт . Авиакомпании AirBridgeCargo и S7 обратились в Минтранс за разрешением вернуть часть самолетов иностранным лизингодателям.

иностранным лизингодателям. Министерство транспорта сформировало группу из 206 воздушных судов , которые будут летать за рубеж , сообщил глава ведомства Виталий Савельев.

которые , сообщил глава ведомства Виталий Савельев. Минтранс РФ сообщает , что за рубежом остаются арестованными 77 самолетов российских авиакомпаний.

что за рубежом 77 самолетов российских авиакомпаний. Газпром на 8,6% снизил объемы добычи газа и на 31% сократил поставки в дальнее зарубежье , об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

добычи газа и на 31% сократил поставки в дальнее зарубежье об этом компания сообщила в своем Telegram-канале. Глава международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил , что июнь — первый месяц в истории , когда ЕС импортировал больше газа из США , чем из России.

что июнь — первый месяц в истории когда ЕС импортировал , чем из России. Белоруссия на 23% повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты , вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС.

на нефть и нефтепродукты вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС. Швейцария разрешила дочерней структуре Сбербанка в стране удовлетворить с 1 по 5 июля требования кредиторов , не попавших под санкции.

дочерней структуре Сбербанка в стране удовлетворить с 1 по 5 июля требования кредиторов не попавших под санкции. Производитель медицинского оборудования Siemens Healthineers не планирует уходить из России , рассказал финансовый директор компании Йохен Шмитц в интервью Die Welt.

не планирует уходить из России рассказал финансовый директор компании Йохен Шмитц в интервью Die Welt. Минский тракторный завод намерен увеличить поставки тракторов в РФ на 25%.

В октябре 2023 года Венгрия и Россия планируют начать строительство АЭС ПАКШ-2.

ПАКШ-2. ВТБ снизил ставки на кредиты наличными на 1 процентный пункт , теперь минимальная ставка — 5,9% при выполнении ряда условий банка.

на кредиты наличными на 1 процентный пункт теперь минимальная ставка — 5,9% при выполнении ряда условий банка. Зарубежные поставщики , не избавившиеся от активов в России , начинают осваивать непрямые схемы поставок. Один из вариантов — экспорт продукции в ЕАЭС , с тем чтобы затем вернуть ее в РФ через параллельный импорт. По данным «Коммерсанта», так уже начал работать Samsung.

Акционеры Роснефти в отличие от Газпрома на заочном годовом собрании проголосовали за выплату и утвердили размер дивидендов за 2021 год. На выплаты держателям акций будет суммарно направлено 441,5 млрд рублей.

Политика: встречи и обсуждения

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил , что страна не готова обсуждать седьмой пакет санкций против России из-за газового эмбарго. Он считает , что его последствия для экономики Венгрии будут намного серьезнее , чем от запрета российской нефти. Господин Орбан добавил , что Евросоюз должен работать над мирным процессом между Россией и Украиной.

заявил что страна не готова обсуждать седьмой пакет санкций против России из-за газового эмбарго. Он считает что его последствия для экономики Венгрии будут намного серьезнее чем от запрета российской нефти. Господин Орбан добавил что Евросоюз должен работать над мирным процессом между Россией и Украиной. Владимир Путин в ходе выступления в штаб-квартире СВР обвинил Запад в «циничном использовании миллионов жителей Украины в качестве расходного материала в своих геополитических играх». «Так называемый коллективный Запад в своих действиях исходит из того , что их модели либерального глобализма нет никакой альтернативы. А эта модель , будем называть вещи своими именами , является все тем же обновленным изданием неоколониализма и ничем иным , миром по-американски , миром для избранных , в котором права всех остальных попросту попираются», — цитирует Путина РИА Новости.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто считает , что доверие между Россией и Евросоюзом однажды удастся восстановить , но на это потребуется время.

Реакция: люди , сообщества

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает , что есть три сценария дальнейшего развития конфликта на Украине.

Первый предполагает, что российские войска останутся на занятых к этому дню позициях. Киссинджер счел, что такой вариант стал бы победой России, тогда как значение НАТО будет «не столь решающим», как считалось прежде.

Второй — что Россию «попытаются вытеснить» из Крыма. По мнению бывшего госсекретаря США, в таком случае «встанет вопрос о войне с самой Россией».

Третий — если Киев окажется способен «удержать Россию» и линию фронта «отодвинут» к границам до начала спецоперации, это будет означать проигрыш официальной Москвы. Киссинджер полагает, что в таком случае между Украиной и НАТО будут налажены тесные связи либо страна сама станет частью альянса.

Почти две трети жителей Евросоюза ( 61%) полагают , что вооруженный конфликт на Украине отразится на них , показало недавнее исследование Eurobarometer. 40% уже заметили снижение своего уровня жизни и почти каждый второй европеец ожидает этого в будущем.

Информация , которую вы могли пропустить

На платформе «Активный гражданин» запустили новое голосование по выбору территории , которая будет названа в честь ЛНР .

которая будет названа в . ЮНЕСКО включила культуру приготовления украинского борща в список нематериального культурного наследия , нуждающегося в срочной охране.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:

USD 53,77₽

EUR 56,36₽

Хорошего дня! Кстати, загляните, что произошло 30 июня: «Змеиный как жест доброй воли, Украина вводит визы для россиян, а русский салат называют традиционным».