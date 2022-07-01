1 июля
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Политика

Змеиный как жест доброй воли, Украина вводит визы для россиян, а русский салат называют традиционным. Что еще произошло 30 июня

Что произошло 30 июня в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 30 июня

  • Минобороны РФ, брифинг 30 июня:

— 30 июня в качестве шага доброй воли ВС РФ завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Тем самым было продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.
— ВКС России уничтожили пять складов с боеприпасами и вооружением, живая сила и военная техника ВСУ в 34 районах. В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены два взвода РСЗО «Ураган» и «Град», а также два артиллерийских взвода «Гиацинт-Б».
— Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 39 пунктов управления, а также живая сила и военная техника в 218 районах. Сбиты в воздухе два самолета Су-25, уничтожена установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и радиолокационная станция ЗРС С-300.
— Средствами ПВО сбит самолет Су-27, а также девять беспилотников. Кроме того, перехвачено пять снарядов системы залпового огня.
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 224 самолета, 134 вертолета, 1400 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3859 танков и других боевых бронированных машин, 698 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3059 орудий полевой артиллерии и минометов.

  • Минобороны РФ сообщило, что 28 июня высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен пункт управления оперативно-стратегической группировки «Хортица» в районе Днепропетровска.
  • В результате огневого поражения позиций ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Авдеевка безвозвратные потери в подразделениях 4 механизированной и 56 мотопехотной бригад составили более 50 процентов. Данные подразделения отведены в тыл для восстановления боеспособности.
  • Войска России и ЛНР взяли под контроль все важные транспортные артерии Лисичанска, дорога Лисичанск — Артемовск полностью перекрыта, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в Telegram. Кроме того, военные заняли территорию Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, а также зачистили промзону и окружающие застройки близ Лисичанского завода резинотехнических изделий.
  • Общее число военнослужащих Украины, захваченных или сдавшихся в плен российским военным и формированиям ДНР и ЛНР, составляет более 6 тыс. человек. Такие данные приводит Минобороны России.
  • Великобритания выделит еще $1,2 млрд на военную помощь Украине, сообщили в канцелярии британского премьер-министра.
  • С 1 июля Украина ввела визовый режим для граждан России. Это решение было принято в ответ на спецоперацию.

Экономика, что с ней происходит

  • Рост ВВП РФ за январь-май оценивается в 0,5%, в мае падение составило 4,3% против 2,8% в апреле, основными причинами остаются транспортно-логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса, сообщает Минэкономразвития.
  • Китайский производитель смартфонов Honor, ранее принадлежавший Huawei, приостановил официальные поставки устройств в Россию.
  • Россия и Белоруссия способны обеспечить доставку товаров в Калининградскую область без «войн и напряжений», заявил белорусский президент Александр Лукашенко, слова которого приводит Белта.
  • Из порта Бердянска вышло первое торговое судно с 7 тыс. тонн зерна.
  • Россия в последние месяцы стала ведущим поставщиком фосфорных удобрений в Индию, сообщает Indian Express.
  • Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach рассматривает варианты повышения цен на газ для покупателей из Европы.
  • Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса направил российскому коллеге Владимиру Путину обращение с просьбой о поставках нефти, пишет газета Daily Mirror.
  • Ситуация с газоснабжением в ФРГ является напряженной, не исключено ухудшение, недостающие объемы газа закупаются на рынке по значительно более высоким ценам, сообщило Федеральное сетевое агентство.
  • Добыча нефти в РФ в июне достигла 9,9 млн баррелей в сутки, довольно большая часть экспорта нефти и нефтепродуктов переориентирована на Азию, сообщил вице-премьер правительства РФ Новак.
  • Акционеры группы Россети решили не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года вслед за Газпромом и Сбербанком. Эти решения привели не только к резкому снижению котировок акций компаний, но и падению всего фондового рынка, сообщает «Коммерсант».
  • На фоне острой конкуренции и снижения спроса в России производители минеральной воды активизируют выход на иностранные рынки. Так, вошедший в состав АФК «Система» «Архыз Оригинал» начал поставки в Китай.
  • Шоколадные конфеты уже вторую неделю лидируют по росту цен среди продуктов — за прошлую +1%, с начала года +24,7%, сообщает Росстат.
Шоколад. Конфеты.
Шоколад. Конфеты.
СС0
  • Годовая инфляция в России замедлилась до 16,22% на 24 июня с 16,42% неделей ранее, сообщило Минэкономики.
  • Газпром за осень заплатит в бюджет дополнительно 1,248 трлн рублей налогов, соответствующий законопроект уже прошел второе чтение в Госдуме.

Политика: встречи и обсуждения

  • «В многополярном мире XXI века не должно быть места неравноправию, дискриминации государств и народов. Поэтому наша страна выступает за реализацию на практике основополагающего международно-правового принципа суверенного равенства государств и права каждого на собственную модель развития», — сказал Владимир Путин в видеообращении к участникам X Петербургского международного юридического форума.
  • Китай выражает обеспокоенность и решительный протест в связи со стратегической концепцией альянса, сообщили в ведомстве. В МИД КНР также отметили, что НАТО, по их мнению, — систематический вызовов глобальному миру и стабильности.
  • Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал Владимиру Путину послание Владимира Зеленского.

Реакция: люди, сообщества

  • На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей угрозой, требующей срочного решения, признали неконтролируемое укрепление рубля — без внятного механизма ослабления национальной валюты или без отказа по крайней мере от дискуссий на эту тему, создающих неопределенность, компании-экспортеры, по их убеждению, неспособны планировать работу.
  • В Германии создана НКО, которая займется проблемой дискриминации русских — им будут оказывать юридическую помощь, в том числе доводить дела до суда, заявил в интервью РИА Новости депутат бундестага Евгений Шмидт — соучредитель новой НКО VADAR. Главой VADAR стал экс-депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ульрих Ойме.

Информация, которую вы могли пропустить

  • На фоне отсутствия иностранных премьер число работающих кинозалов в России сократилось больше чем на треть.
  • Польша завершила строительство 5-метрового забора на границе с Белоруссией, об этом сообщает Пограничная охрана Польши.
  • «Русский салат» (оливье) из кафе, которое обслуживало саммит НАТО в Мадриде, переименовали в «традиционный».

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на пятницу:

  • USD 52,51₽
  • EUR 54,64₽

Отличной пятницы! Вот что произошло 29 июня: Президент называет конечную цель спецоперации, Гармаш восстанавливает театр, а Брэнсон — «Мрию».

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