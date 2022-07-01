Змеиный как жест доброй воли, Украина вводит визы для россиян, а русский салат называют традиционным. Что еще произошло 30 июня

Главное за 30 июня

Минобороны РФ , брифинг 30 июня:

— 30 июня в качестве шага доброй воли ВС РФ завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Тем самым было продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.

— ВКС России уничтожили пять складов с боеприпасами и вооружением, живая сила и военная техника ВСУ в 34 районах. В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены два взвода РСЗО «Ураган» и «Град», а также два артиллерийских взвода «Гиацинт-Б».

— Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 39 пунктов управления, а также живая сила и военная техника в 218 районах. Сбиты в воздухе два самолета Су-25, уничтожена установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и радиолокационная станция ЗРС С-300.

— Средствами ПВО сбит самолет Су-27, а также девять беспилотников. Кроме того, перехвачено пять снарядов системы залпового огня.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 224 самолета, 134 вертолета, 1400 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3859 танков и других боевых бронированных машин, 698 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3059 орудий полевой артиллерии и минометов.

Минобороны РФ сообщило , что 28 июня высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен пункт управления оперативно-стратегической группировки «Хортица» в районе Днепропетровска.

что 28 июня высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен пункт управления оперативно-стратегической в районе Днепропетровска. В результате огневого поражения позиций ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Авдеевка безвозвратные потери в подразделениях 4 механизированной и 56 мотопехотной бригад составили более 50 процентов . Данные подразделения отведены в тыл для восстановления боеспособности.

. Данные подразделения отведены в тыл для восстановления боеспособности. Войска России и ЛНР взяли под контроль все важные транспортные артерии Лисичанска, дорога Лисичанск — Артемовск полностью перекрыта , сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в Telegram. Кроме того , военные заняли территорию Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, а также зачистили промзону и окружающие застройки близ Лисичанского завода резинотехнических изделий.