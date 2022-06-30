Главное за 29 июня
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Минобороны РФ, брифинг 29 июня:
— Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены четыре пункта управления, в том числе батальонов территориальной обороны «Харьков-1» и «Харьков-2» в районе Харькова и база подготовки иностранных наемников в районе города Николаев. Также поражены: живая сила и военная техника ВСУ в 32 районах, база ремонта техники в районе Лисичанска, восемь складов боеприпасов и вооружения, а также база горючего. В рамках контрбатарейной борьбы ВКС поражено два взвода РСЗО «Град», а также два артиллерийских взвода, обстреливавших населенные пункты ДНР;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено 39 пунктов управления, шесть складов с боеприпасами, артиллерийские и минометные подразделения в 68 районах, в том числе подразделение самоходных артиллерийских установок «Цезарь» французского производства, а также живая сила и военная техника в 216 районах;
— Оперативно-тактической авиацией сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1»;
— Средствами ПВО за сутки сбиты два самолета Су-25 и вертолет Ми-8. Также сбиты девять украинских беспилотников. Кроме того, перехвачено семь ракет «Точка-У» и восемь реактивных снарядов системы залпового огня;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 221 самолет, 134 вертолета, 1391 беспилотный летательный аппарат, 351 зенитный ракетный комплекс, 3853 танка и других боевых бронированных машин, 692 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3052 орудия полевой артиллерии и минометов.
- В ходе наступательных действий нанесены большие потери 10 горно-штурмовой бригаде ВСУ в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. По словам пленных военнослужащих данной бригады, 108 батальон разгромлен полностью. Из 350 человек этого подразделении осталось только 30 военнослужащих.
- В результате удара российской артиллерии уничтожено до 100 бойцов националистического формирования «Кракен» и около 10 единиц боевой техники.
- Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не завершит спецоперацию, пока обстрелы Донбасса не прекратятся, а от Украины не перестанет «исходить угроза» России и юго-востоку Украины.
- Между Россией, Донецкой народной республикой и Украиной состоялся обмен военнопленными. Стороны обменяли по 144 человека.
- В Минобороны РФ обвинили украинские националистические подразделения и отряды иностранных наемников в том, что в Авдеевке они используют тактику «выжженной земли», стремясь стереть город с лица Земли. К такому выводу в военном ведомстве пришли на основе перехватов радиопереговоров.
- Рамзан Кадыров сообщил, что передовые группы российских войск вошли в Лисичанск.
- Поставки грузов через Литву в Калининград могут нормализоваться в течение ближайших дней, сообщили агентству Reuters два источника. По их данным, европейские чиновники близки к компромиссному решению с балтийскими государствами по этому вопросу.
Экономика, что с ней происходит
- Завод компании Nokian Tyres во Всеволожске продолжит работу. В российском подразделении допустили, что в связи с санкционными ограничениями будет действовать в автономном режиме, сообщает агентство ТАСС.
- Эльвира Набиуллина сообщила, что к российскому аналогу SWIFT присоединились 70 иностранных банков из 12 стран, однако их названия не раскрываются из-за опасения вторичных санкций.
- В мире заблокированы российские активы на сумму около $330 млрд, из которых $300 млрд — это активы Центробанка, сообщили в министерстве финансов США.
- Сбер сообщил, что больше половины россиян не видят рисков для финансовой стабильности. Сбер также отмечает, что респонденты уверены в курсе рубля впервые за восемь лет. Это на 17% выше, чем было в мае пандемийного 2020 года. Тогда он просел до -36%, сообщает «Коммерсант».
- Россия остается основным поставщиком нефти и нефтепродуктов в Турцию, сообщило агентство Anadolu.
- На шельфе Печорского моря геологи Роснефти открыли нефтяное месторождение. На баланс Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых поставлено 82 млн тонн нефти.
- До конца лета «Пятерочка» и «Перекресток» полностью перейдут на отечественное ПО программ лояльности, сообщила Х5 Group.
- Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что для стабилизации курса рубля России нужно стимулировать импорт.
- Правительство РФ не исключает проведения валютных интервенций для стабилизации курса рубля.
- Эльвира Набиуллина считает, что именно плавающий курс рубля дает возможность экономике адаптироваться к изменившимся условиям. И попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, был бы искусственным.
- Авиакомпании группы «Аэрофлот» получат 49,9 млрд руб. из 100 млрд руб. субсидий, которые государство выделили на частичную компенсацию расходов перевозчиков.
- Инфляция в Испании в июне подскочила до 10,2%, обновив максимум за 37 лет.
- С начала года цены в России выросли на 11,51%, сообщил Росстат.
- Глава РСПП Александр Шохин сообщил, что иностранные компании, покидающие РФ, продают российские активы со скидкой в минимум 50%.
- Убытки H&M от приостановки продаж в России, Белоруссии и Украине составили $22,7 млн, подсчитала компания.
- Глава Минэкономразвития Максим Решетников, заявил, что, если текущая ситуация с рублем продлится еще несколько месяцев, многие предприятия в России могут сократить производство, — рентабельность многих производств при нынешнем курсе уже стала отрицательной.
- По информации ТАСС, цены на удобрения для российских аграриев проиндексируют трижды в 2022 году.
- Если Великобритания столкнется с нехваткой газа, страна может пойти на полное прекращение поставок энергоресурса в континентальную Европу, сообщают источники Financial Times.
- Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект об объединении Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования России в единый Фонд пенсионного и социального страхования.
Политика: встречи и обсуждения
- Конечной целью российской военной операции на Украине является освобождение Донбасса и гарантии безопасности для самой России, заявил президент Владимир Путин по итогам шестого Каспийского саммит. «Конечная цель мной обозначена — это освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России», передает его слова ТАСС.
- Страны НАТО в ходе саммита в Мадриде одобрили новую стратегию альянса до 2030 года. Самой значительной угрозой безопасности в ней названа Россия. В новой стратегии НАТО указывается, что Альянс не представляет угрозы для России. В НАТО также указали, что намерены сохранить каналы связи с Москвой для предотвращения эскалации.
В новой стратегии НАТО указывается, что КНР бросает вызов интересам и ценностям Альянса, наносит вред безопасности. Представители стран НАТО на саммите в Мадриде официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в военный альянс.
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Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что на фоне роста цен на энергоносители из-за военного конфликта на Украине многие страны «вкладывают еще миллиарды долларов в уголь, нефть и газ», это способствует углублению «климатической катастрофы».
Реакция: люди, сообщества
- Сергей Гармаш решил участвовать в восстановлении работы Херсонского академического музыкально-драматического театра, сообщил глава региона. Гармаш родился в Херсоне и начинал в этом театре как актер.
- Как минимум 18 регионов России взяли под свое шефство какие-либо районы или населенные пункты в ЛНР и ДНР. Объем инвестиций России только в ДНР в ближайшие два года оценивается в 2 трлн руб., рассказал премьер республики Виталий Хоценко.
- Британский миллиардер, основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон готов помочь в строительстве нового транспортного самолета Ан-225 «Мрия», который был разрушен во время боевых действий на Украине.
Информация, которую вы могли пропустить
- Апелляционный суд в Гааге одобрил конфискацию 18 товарных знаков в странах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург), включая водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya, в пользу бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа в качестве возмещения ущерба в размере $50 млрд по иску против России «за незаконную, политически мотивированную экспроприацию российского нефтяного гиганта в 2003 году».
- На Wildberries появились мебель и другие товары от IKEA, передает корреспондент РИА Новости.
- Пользователи из России столкнулись с трудностями при попытке загрузить приложение мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России) на компьютер.
- Госдума приняла поправку о «праве на ошибку» для российских СМИ. Работа СМИ вместо лишения лицензии может быть приостановлена не более, чем на три месяца за первую публикацию фейков или призывов к участию в несанкционированных акциях. В случае повторного нарушения — на срок не более шести месяцев. Кроме того, лицензию можно будет по решению Роскомнадзора восстановить досрочно, если недостоверные сообщения будут удалены.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на четверг:
- USD 51,16₽
- EUR 53,86₽
Замечательного дня! Кстати, загляните, что произошло 28 июня: «Отступление из Лисичанска, Турция снимает вето, и студенты получат повышенную стипендию за патриотизм».