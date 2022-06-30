Главное за 29 июня

Минобороны РФ, брифинг 29 июня:

— Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены четыре пункта управления, в том числе батальонов территориальной обороны «Харьков-1» и «Харьков-2» в районе Харькова и база подготовки иностранных наемников в районе города Николаев. Также поражены: живая сила и военная техника ВСУ в 32 районах, база ремонта техники в районе Лисичанска, восемь складов боеприпасов и вооружения, а также база горючего. В рамках контрбатарейной борьбы ВКС поражено два взвода РСЗО «Град», а также два артиллерийских взвода, обстреливавших населенные пункты ДНР;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено 39 пунктов управления, шесть складов с боеприпасами, артиллерийские и минометные подразделения в 68 районах, в том числе подразделение самоходных артиллерийских установок «Цезарь» французского производства, а также живая сила и военная техника в 216 районах;

— Оперативно-тактической авиацией сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1»;

— Средствами ПВО за сутки сбиты два самолета Су-25 и вертолет Ми-8. Также сбиты девять украинских беспилотников. Кроме того, перехвачено семь ракет «Точка-У» и восемь реактивных снарядов системы залпового огня;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 221 самолет, 134 вертолета, 1391 беспилотный летательный аппарат, 351 зенитный ракетный комплекс, 3853 танка и других боевых бронированных машин, 692 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3052 орудия полевой артиллерии и минометов.