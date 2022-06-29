Отступление из Лисичанска, Турция снимает вето, и студенты получат повышенную стипендию за патриотизм. Что еще произошло 28 июня

Главное за 28 июня
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Минобороны РФ, брифинг 28 июня:
— ВКС России нанесли удар по пункту дислокации батальона «Азов» в Харькове (его символика признана в России экстремистской и запрещена, а сам батальон планируют объявить террористической организацией) в Харькове и одного из батальонов 92-й бригады мотопехоты в Харьковской области, при котором погибли около 100 украинских военных и уничтожены до 15 единиц техники.
— 27 июня в городе Кременчуг ВКС России нанесен удар по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами. Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию, вызвала пожар в нефункционирующем торговом центре, расположенном рядом. Также ВКС за сутки уничтожены два пункта управления, живая сила и военная техника ВСУ в 28 районах.
— В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены четыре взвода РСЗО «Град», а также два артиллерийских взвода.
— Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 24 пункта управления, артиллерийские и минометные подразделения в 58 районах, а также живая сила и военная техника в 304 районах.
— Средствами ПВО за сутки сбиты три самолета Су-25 и один вертолет Ми-8. Также уничтожены девять беспилотников. Кроме того, перехвачено: семь ракет «Точка-У» и десять реактивных снарядов системы залпового огня.
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 218 самолетов, 133 вертолета, 1382 беспилотных летательных аппарата, 350 зенитных ракетных комплексов, 3837 танков и других боевых бронированных машин, 690 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3037 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Отряды ВСУ, по свидетельству жителей Лисичанска, группами покидают город, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. Лисичанск остался последним форпостом ВСУ в ЛНР, уже 98% территории республики освобождено.
- С начала военных действий на Украине 24 февраля погиб 4731 мирный житель, 5900 ранены, сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека. В числе погибших — 330 детей.
- Болгария высылает 70 российских дипломатов, а также технический персонал посольства, сообщили в дипведомстве. По словам болгарского премьера Кирила Петкова, сотрудники посольства были уличены в шпионаже.
Экономика, что с ней происходит
- Прекращение поставок газа из России может привести к падению ВВП Германии на 12,5% и к потере 5,6 млн рабочих мест, пишет газета Bild.
- Транспортировка газа по «Турецкому потоку» возобновлена после профилактики.
- Литва официально запретила импорт газа РФ, за исключением транзита в Калининград.
- Страны G7 заявили, что не собираются применять санкции против импорта сельхозпродукции, в том числе из РФ. Они будут следить за тем, чтобы уже принятые ограничения не мешали поставкам.
- Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт на 2022 год. Этим же законом снимается уголовная и административная ответственность за такой вид импорта.
- Финская корпорация KONE, мировой лидер в области производства лифтов и эскалаторов, приняла решение об уходе с российского рынка. Российское подразделение компании, АО «КОНЕ Лифтс», передадут его топ-менеджерам.
- Финский производитель автомобильных шин Nokian Tyres принял решение «о контролируемом выходе с российского рынка».
- Французский производитель шин Michelin до конца 2022 года передаст российскую часть своего бизнеса под местное управление.
- Британская Diageo plc, один из крупнейших в мире производителей алкоголя, уходит с российского рынка. В портфель компании входят такие бренды, как Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, J&B, Guinness, Baileys, Captain Morgan, Gordon’s.
- Турецкая компания Arcelik купит российские активы Whirlpool — АО «Индезит Интернэшнл» и ООО «Вирлпул Рус», соглашение об этом уже подписано.
- Правительство РФ внесло сухие молочные смеси для детей в перечень продукции, на закупку которой импортеры могут взять льготный кредит, соответствующее постановление уже подписал Михаил Мишустин. Также в список вошли орехи, кофе, какао-бобы, джем, фруктовое пюре, консервированные фрукты, некоторые лекарства и отдельные виды сельскохозяйственного оборудования.
- Владимир Путин подписал закон, который обязывает иностранные компании, владеющие лицензиями на пользование недрами в РФ, переоформить их на российских юрлиц.
- ЦБ РФ рекомендовал банкам сохранить максимальное количество отделений и банкоматов в сельской местности.
- Veon — владелец «Вымпелкома» зафиксировал обесценение бизнеса Beeline в России в размере $449 млн по итогам первого квартала 2022 года.
- Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон, разрешающий торговым центрам требовать от ушедших из РФ компаний оплату за период, когда они перестали пользоваться торговой площадью, в полном размере.
- Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 6 июля. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Политика: встречи и обсуждения
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На мадридском саммите НАТО Турция приняла больше не препятствовать принятию в альянс Швеции и Финляндии. Теперь в течение двух дней стороны согласуют конкретные шаги, которые позволят расширить список членов НАТО до 32. В меморандуме, принятом во вторник вечером, говорится, что две скандинавские страны и Турция обязались «оказывать полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг друга».
Турецкая сторона получила то, что хотела. Швеция и Финляндия согласились на полное сотрудничество с ней в борьбе с Рабочей партией Курдистана. Будет снято эмбарго на поставки продукции оборонной промышленности и расширено сотрудничество в этом направлении.
Это неожиданное событие позволяет Турции попытаться конвертировать заработанные очки в повышение международного статуса Анкары как самодостаточного независимого центра силы, стоящего над схваткой Запада и Востока, пишет «Коммерсант».
- Владимир Путин совершает первый с начала военной операции на Украине визит за границу: во вторник он прилетел в Душанбе, откуда в среду отправится в Ашхабад. С таджикским коллегой Эмомали Рахмоном российский президент обсудил двусторонние отношения, обстановку в регионе с упором на Афганистан и перспективы присоединения Таджикистана к Евразийскому экономическому союзу.
- Дмитрий Песков заявил, что Украина может до конца суток добиться прекращения военных действий, если ее руководство отдаст приказ армии и националистическим подразделениям сложить оружие и согласится выполнить условия России.
- Германия будет ежегодно инвестировать €70−80 млрд в Бундесвер в течение ближайших нескольких лет, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Реакция: люди, сообщества
- Эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре заявил, что запрет на импорт золота из России столь же бессмыслен, как и другие санкции против Москвы, а случае эмбарго Запада на поставки нефти и газа из России у Москвы найдутся другие покупатели. Идея США о пределе цен на нефть РФ является «дымовой завесой», их политика санкций взвинтила цены. Снятие всех санкций с России стабилизировало бы цены на энергоносители, сообщает ТАСС.
- Санкции против России начнут работать в обратную сторону через полтора года, заявил Олег Дерипаска. Россия сможет за 8−10 лет построить более диверсифицированную экономику и восстановиться, добавил предприниматель.
- Американская киноакадемия пригласила российского режиссера Антона Дьякова вступить в ее состав. На прошедшей в конце марта церемонии награждения премии «Оскар» короткометражный анимационный фильм «Боксбалет» Дьякова был в числе претендентов на награду.
Информация, которую вы могли пропустить
- Зрители смогут приобрести билеты на некоторые сеансы зарубежного и российского кино всего за один рубль в рамках программы «Кино — и точка», которую запускает «Каро». Приобрести билеты за один рубль можно будет каждое 1 и 15 число месяца.
- Российские студенты, активно занимающиеся общественной работой, связанной с воспитанием патриотизма, смогут претендовать на повышенные государственные академические стипендии, говорится в перечне поручений Владимира Путина.
- На фоне проблем с логистикой товаров и отправлений в России растет количество мошеннических сервисов, обещающих быстро доставить посылку.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на среду:
- USD 52,96₽
- EUR 55,88₽
Отличного дня! Вот что произошло 27 июня: «Эвакуация с „Азота“, Иран и Аргентина собираются в БРИКС, а IKEA готовит прощальные распродажи».