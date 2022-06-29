Отступление из Лисичанска, Турция снимает вето, и студенты получат повышенную стипендию за патриотизм. Что еще произошло 28 июня

Главное за 28 июня Минобороны РФ, брифинг 28 июня: — ВКС России нанесли удар по пункту дислокации батальона «Азов» в Харькове (его символика признана в России экстремистской и запрещена, а сам батальон планируют объявить террористической организацией) в Харькове и одного из батальонов 92-й бригады мотопехоты в Харьковской области, при котором погибли около 100 украинских военных и уничтожены до 15 единиц техники.

— 27 июня в городе Кременчуг ВКС России нанесен удар по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами. Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию, вызвала пожар в нефункционирующем торговом центре, расположенном рядом. Также ВКС за сутки уничтожены два пункта управления, живая сила и военная техника ВСУ в 28 районах.

— В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены четыре взвода РСЗО «Град», а также два артиллерийских взвода.

— Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 24 пункта управления, артиллерийские и минометные подразделения в 58 районах, а также живая сила и военная техника в 304 районах.

— Средствами ПВО за сутки сбиты три самолета Су-25 и один вертолет Ми-8. Также уничтожены девять беспилотников. Кроме того, перехвачено: семь ракет «Точка-У» и десять реактивных снарядов системы залпового огня.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 218 самолетов, 133 вертолета, 1382 беспилотных летательных аппарата, 350 зенитных ракетных комплексов, 3837 танков и других боевых бронированных машин, 690 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3037 орудий полевой артиллерии и минометов. Отряды ВСУ , по свидетельству жителей Лисичанска , группами покидают город , сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. Лисичанск остался последним форпостом ВСУ в ЛНР , уже 98% территории республики освобождено.

по свидетельству жителей Лисичанска группами , сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. остался последним форпостом ВСУ в ЛНР уже 98% территории республики освобождено. С начала военных действий на Украине 24 февраля погиб 4731 мирный житель , 5900 ранены , сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека. В числе погибших — 330 детей .

, , сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека. В числе погибших — . Болгария высылает 70 российских дипломатов, а также технический персонал посольства , сообщили в дипведомстве. По словам болгарского премьера Кирила Петкова , сотрудники посольства были уличены в шпионаже.

Экономика , что с ней происходит

Прекращение поставок газа из России может привести к падению ВВП Германии на 12,5% и к потере 5,6 млн рабочих мест , пишет газета Bild.

на 12,5% и к потере 5,6 млн рабочих мест пишет газета Bild. Транспортировка газа по «Турецкому потоку» возобновлена после профилактики.

после профилактики. Литва официально запретила импорт газа РФ , за исключением транзита в Калининград.

РФ за исключением транзита в Калининград. Страны G7 заявили , что не собираются применять санкции против импорта сельхозпродукции , в том числе из РФ. Они будут следить за тем , чтобы уже принятые ограничения не мешали поставкам.

что применять санкции против импорта сельхозпродукции в том числе из РФ. Они будут следить за тем чтобы уже принятые ограничения не мешали поставкам. Владимир Путин подписал закон , легализующий параллельный импорт на 2022 год. Этим же законом снимается уголовная и административная ответственность за такой вид импорта.

на 2022 год. Этим же законом снимается уголовная и административная ответственность за такой вид импорта. Финская корпорация KONE, мировой лидер в области производства лифтов и эскалаторов , приняла решение об уходе с российского рынка. Российское подразделение компании , АО «КОНЕ Лифтс», передадут его топ-менеджерам.

Финский производитель автомобильных шин Nokian Tyres принял решение «о контролируемом выходе с российского рынка».

принял решение «о контролируемом выходе с российского рынка». Французский производитель шин Michelin до конца 2022 года передаст российскую часть своего бизнеса под местное управление.

до конца 2022 года передаст российскую часть своего бизнеса под местное управление. Британская Diageo plc , один из крупнейших в мире производителей алкоголя , уходит с российского рынка. В портфель компании входят такие бренды , как Smirnoff , Black Label , Johnnie Walker , J&B , Guinness , Baileys , Captain Morgan , Gordon’s.

Турецкая компания Arcelik купит российские активы Whirlpool — АО «Индезит Интернэшнл» и ООО «Вирлпул Рус» , соглашение об этом уже подписано.

, соглашение об этом уже подписано. Правительство РФ внесло сухие молочные смеси для детей в перечень продукции , на закупку которой импортеры могут взять льготный кредит , соответствующее постановление уже подписал Михаил Мишустин. Также в список вошли орехи , кофе , какао-бобы , джем , фруктовое пюре , консервированные фрукты , некоторые лекарства и отдельные виды сельскохозяйственного оборудования.

на закупку которой , соответствующее постановление уже подписал Михаил Мишустин. Также в список вошли орехи кофе какао-бобы джем фруктовое пюре консервированные фрукты некоторые лекарства и отдельные виды сельскохозяйственного оборудования. Владимир Путин подписал закон , который обязывает иностранные компании , владеющие лицензиями на пользование недрами в РФ , переоформить их на российских юрлиц.

который обязывает иностранные компании владеющие лицензиями на пользование недрами в РФ ЦБ РФ рекомендовал банкам сохранить максимальное количество отделений и банкоматов в сельской местности.

максимальное количество отделений и банкоматов в сельской местности. Veon — владелец «Вымпелкома» зафиксировал обесценение бизнеса Beeline в России в размере $449 млн по итогам первого квартала 2022 года.

— владелец «Вымпелкома» зафиксировал обесценение бизнеса в России в размере $449 млн по итогам первого квартала 2022 года. Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон , разрешающий торговым центрам требовать от ушедших из РФ компаний оплату за период , когда они перестали пользоваться торговой площадью , в полном размере.

разрешающий торговым центрам из РФ компаний оплату за период когда они перестали пользоваться торговой площадью в полном размере. Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 6 июля. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы , Белгорода , Брянска , Воронежа , Геленджика , Краснодара , Курска , Липецка , Ростова-на-Дону , Симферополя и Элисты.

Политика: встречи и обсуждения

На мадридском саммите НАТО Турция приняла больше не препятствовать принятию в альянс Швеции и Финляндии. Теперь в течение двух дней стороны согласуют конкретные шаги, которые позволят расширить список членов НАТО до 32. В меморандуме, принятом во вторник вечером, говорится, что две скандинавские страны и Турция обязались «оказывать полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг друга».

Турецкая сторона получила то, что хотела. Швеция и Финляндия согласились на полное сотрудничество с ней в борьбе с Рабочей партией Курдистана. Будет снято эмбарго на поставки продукции оборонной промышленности и расширено сотрудничество в этом направлении.

Это неожиданное событие позволяет Турции попытаться конвертировать заработанные очки в повышение международного статуса Анкары как самодостаточного независимого центра силы, стоящего над схваткой Запада и Востока, пишет «Коммерсант».

Владимир Путин совершает первый с начала военной операции на Украине визит за границу: во вторник он прилетел в Душанбе , откуда в среду отправится в Ашхабад. С таджикским коллегой Эмомали Рахмоном российский президент обсудил двусторонние отношения , обстановку в регионе с упором на Афганистан и перспективы присоединения Таджикистана к Евразийскому экономическому союзу.

Дмитрий Песков заявил , что Украина может до конца суток добиться прекращения военных действий , если ее руководство отдаст приказ армии и националистическим подразделениям сложить оружие и согласится выполнить условия России.

заявил что Украина может до конца суток добиться прекращения военных действий если ее руководство отдаст приказ армии и националистическим подразделениям сложить оружие и согласится выполнить условия России. Германия будет ежегодно инвестировать €70−80 млрд в Бундесвер в течение ближайших нескольких лет , заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Реакция: люди , сообщества

Эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге , член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре заявил , что запрет на импорт золота из России столь же бессмыслен , как и другие санкции против Москвы , а случае эмбарго Запада на поставки нефти и газа из России у Москвы найдутся другие покупатели. Идея США о пределе цен на нефть РФ является «дымовой завесой», их политика санкций взвинтила цены. Снятие всех санкций с России стабилизировало бы цены на энергоносители , сообщает ТАСС.

член парламентского комитета по защите климата и энергетики заявил что запрет на импорт золота из России столь же бессмыслен как и другие санкции против Москвы а случае эмбарго Запада на поставки нефти и газа из России у Москвы найдутся другие покупатели. Идея США о пределе цен на нефть РФ является «дымовой завесой», их политика санкций взвинтила цены. Снятие всех санкций с России стабилизировало бы цены на энергоносители сообщает ТАСС. Санкции против России начнут работать в обратную сторону через полтора года , заявил Олег Дерипаска . Россия сможет за 8−10 лет построить более диверсифицированную экономику и восстановиться , добавил предприниматель.

заявил . Россия сможет за 8−10 лет построить более диверсифицированную экономику и восстановиться добавил предприниматель. Американская киноакадемия пригласила российского режиссера Антона Дьякова вступить в ее состав. На прошедшей в конце марта церемонии награждения премии «Оскар» короткометражный анимационный фильм «Боксбалет» Дьякова был в числе претендентов на награду.

«Боксбалет». Скриншот из мультфильма.

Информация , которую вы могли пропустить

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, которую запускает «Каро». Приобрести билеты за один рубль можно будет каждое 1 и 15 число месяца. Российские студенты, активно занимающиеся общественной работой , связанной с воспитанием патриотизма , смогут претендовать на повышенные государственные академические стипендии , говорится в перечне поручений Владимира Путина.

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Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на среду:

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Отличного дня! Вот что произошло 27 июня: «Эвакуация с „Азота“, Иран и Аргентина собираются в БРИКС, а IKEA готовит прощальные распродажи».