Эвакуация с «Азота», Иран и Аргентина собираются в БРИКС, а IKEA готовит прощальные распродажи. Что еще произошло 27 июня

Главное за 27 июня

Минобороны РФ, брифинг 27 июня:

— 26 июня ВКС России нанесен удар по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе города Киева. На данном предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня. Также нанесено поражение пункту дислокации 106 батальона 63 мотопехотной бригады ВСУ. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники;

— Кроме того, уничтожена живая сила и военная техника ВСУ в 27 районах, в том числе нацистских формирований «Правый сектор» в районе Лисичанска, а также «Азов» и «Кракен» в районе Харькова. Поражено пять пунктов управления ВСУ и три склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено: 24 пункта управления, артиллерийские и минометные подразделения в 58 районах, а также живая сила и военная техника в 304 районах;

— В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражено: три взвода РСЗО «Град», взвод 155-мм гаубиц М-777, два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц «Гиацинт», а также два взвода самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика», осуществлявших обстрел Донецка и других городов ДНР;

— Средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотников. Также перехвачены две тактические ракеты «Точка-У» и реактивный снаряд в районе острова Змеиный;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 215 самолетов, 132 вертолета, 1373 беспилотных летательных аппарата, 350 зенитных ракетных комплексов, 3830 танков и других боевых бронированных машин, 684 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3025 орудий полевой артиллерии и минометов.