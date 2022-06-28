Эвакуация с «Азота», Иран и Аргентина собираются в БРИКС, а IKEA готовит прощальные распродажи. Что еще произошло 27 июня

Главное за 27 июня
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Минобороны РФ, брифинг 27 июня:
— 26 июня ВКС России нанесен удар по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе города Киева. На данном предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня. Также нанесено поражение пункту дислокации 106 батальона 63 мотопехотной бригады ВСУ. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники;
— Кроме того, уничтожена живая сила и военная техника ВСУ в 27 районах, в том числе нацистских формирований «Правый сектор» в районе Лисичанска, а также «Азов» и «Кракен» в районе Харькова. Поражено пять пунктов управления ВСУ и три склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено: 24 пункта управления, артиллерийские и минометные подразделения в 58 районах, а также живая сила и военная техника в 304 районах;
— В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражено: три взвода РСЗО «Град», взвод 155-мм гаубиц М-777, два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц «Гиацинт», а также два взвода самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика», осуществлявших обстрел Донецка и других городов ДНР;
— Средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотников. Также перехвачены две тактические ракеты «Точка-У» и реактивный снаряд в районе острова Змеиный;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 215 самолетов, 132 вертолета, 1373 беспилотных летательных аппарата, 350 зенитных ракетных комплексов, 3830 танков и других боевых бронированных машин, 684 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3025 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Минобороны сообщает, что управление украинскими войсками на лисичанском направлении потеряно. Так, командир 115 отдельной механизированной бригады ВСУ, разместивший свой командный пункт в тыловой зоне, утратил управление своими подразделениями, что привело к безвозвратной потере в ходе боевых действий 80 процентов личного состава и около 70 процентов техники 138 батальона этой бригады.
- C завода «Азот» в Северодонецке эвакуировали более 500 человек, сообщила Народная милиция ЛНР. По данным агентства РИА Новости, за субботу и воскресенье с «Азота» вывезли 1,3 тыс. мирных жителей.
- Наемники из «Грузинского легиона», причастные к пыткам и убийствам российских военных, уничтожены, заявили в Минобороны РФ.
- В Минобороны сообщили о размещении украинской артиллерии и РСЗО на Криворожской теплоэлектростанции и обстрелах с нее северных районов Херсонской области. В военном ведомстве считают, что тем самым российские войска провоцируют на открытие ответного огня.
- Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что пропускная способность границы со стороны Крыма увеличена для доставки стройматериалов в Донбасс.
Экономика, что с ней происходит
- Минфин прокомментировал сообщения о дефолте: Россия не отказывается от выполнения долговых обязательств перед всеми категориями инвесторов. Формулировка «дефолт» в отношении экономического положения РФ неуместна, поскольку международные расчетно-клиринговые системы, получив средства в полном объеме, не довели их до получателей.
- Власти Ирана и Аргентины подали заявки на присоединение к БРИКС.
- По данным директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, финансовые операции с «недружественными» странами сократились на 80%. При этом в три раза увеличилось количество финансовых операций с азиатскими и арабскими странами.
- Страны G7 заявили о выделении Украине в 2022 году порядка $29,5 млрд для покрытия дефицита бюджета.
- Президент США Байден объявил о повышении до 35% пошлин на ряд товаров. импортируемых из РФ, новые правила вступят в силу через 30 дней после объявления, сообщает Reuters. Ранее Белый дом сообщал о планах повысить пошлины на 570 групп российских товаров.
- Япония заморозит активы еще 70 физических и юридических лиц из РФ и введет экспортные ограничения против 90 российских организаций, связанных с оборонным сектором.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не поддерживает бойкот саммита G20 в случае участия в нем Владимира Путина, потому что считает этот формат взаимодействия очень важным.
- Газпром возобновил транспортировку газа по трубопроводу «Турецкий поток».
- Цены на металл в России с начала марта снизились на 40%, сообщил президент Национального объединения строителей Антон Глушков.
- Российские банки начали рефинансировать ипотеку, оформленную по высоким ставкам. В их числе — банки «Открытие», «Санкт-Петербург», «Зенит», ПСБ и ВТБ.
- АвтоВАЗ намерен продлить четырехдневный режим работы с 5 сентября по 6 ноября.
- ЕАЭС в 2023 году предоставит Сербии квоты на беспошлинный ввоз некоторых видов сыра — до 400 тонн в год, сигарет — 2 млрд штук в год и алкогольных настоек — 35 тыс. литров чистого спирта в год.
- Кабмин РФ подготовил программу развития авиатранспорта до 2030 года, на ее реализацию выделят более 700 млрд руб.
- Страны G7 договорились направить деньги, полученные от повышения торговых пошлин на российский экспорт, в качестве помощи Украине.
- Корпорация PVH, владеющая брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Pierre Cardin, Trussardi, US Polo Assn и другими, может продать свой бизнес в России турецким предпринимателям, пишут «Известия».
- Компания IHG, владеющая сетями отелей Holiday Inn и Crowne Plaza, полностью прекращает деятельность в РФ
- Импортеры российского зерна испытывают трудности, потому что финансовые операции с РФ затруднены, а многие судоходные компании бойкотируют Россию.
Политика: встречи и обсуждения
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Лидеры G7 в ходе саммита в Баварии приняли совместное заявление по Украине:
— Участники встречи пообещали поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины;
— Наращивать политическое и экономическое давление на Россию и Белоруссию;
— Усиливать санкции, добиваясь снижения доходов России в том числе от продажи золота;
— Добиваться немедленного возвращения на Украину пленных;
— Предпринятые G7 меры не должны влиять на мировой рынок продовольствия.
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что преподавателям, которые не поддерживают проведение военной операции на Украине, нужно увольняться. «Сегодня наши солдаты защищают безопасность России, спасают наших соотечественников. Мы должны быть честны перед ними. Они должны понимать, что за ними страна, за ними народ. Поэтому тот, кто начинает искажать и пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, должен взять и уйти».
- Владимир Зеленский хочет, чтобы военный конфликт закончился до зимы, — об этом он рассказал во время онлайн-обращения к лидерам G7, сообщает Reuters.
- Стартующий во вторник саммит НАТО в Мадриде откроет «второй фронт» Запада: помимо «прямой угрозы» со стороны России альянс признает «стратегическим вызовом» Китай, пишет «Коммерсант».
Реакция: люди, сообщества
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Геннадий Тимченко опротестовал в суде ЕС наложение санкций. Он подал иск в суд Евросоюза с требованием аннулировать решение Совета ЕС от 28 февраля 2022 года о его включении в черный список, предполагающее заморозку активов и запрет на въезд, говорится в официальном журнале ЕС. Тимченко также требует выплату компенсации за понесенный нематериальный ущерб, предварительно оценив его в 1 млн евро.
Информация, которую вы могли пропустить
- YouTube Украины заблокировал почти 500 якобы пророссийских каналов с аудиторией свыше 15 млн человек после обращения СБУ.
- Хакерская группа Killnet взаяла на себя ответственность за DDOS-атаки на объекты в Литве, сообщает Reuters. Атаки начались после объявления Литвой «блокады Калининграда».
- IKEA начнет распродажу оставшихся товаров для всех желающих в онлайн-формате. Купить товары непосредственно в магазине могут только сотрудники. Точная дата начала распродаж не называется.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник:
- USD 53,36₽
- EUR 56,05₽
Хорошего дня! Кстати, загляните, что произошло 26 июня: «Удар по стратегическому резерву, не все покидают российский рынок, и неожиданные проблемы фильма Гая Ричи».