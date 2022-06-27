Удар по стратегическому резерву, не все покидают российский рынок, и неожиданные проблемы фильма Гая Ричи. Что еще произошло 26 июня

Главное за 26 июня

Минобороны РФ , брифинг 26 июня:

— 25 июня под контроль ЛНР перешли города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино. В городах проживает около 108 тыс. человек. Общая площадь территории составляет порядка 145 квадратных километров;

— Высокоточным оружием ВКС России и ракетами «Калибр» нанесен удар по территории 169 учебного центра сухопутных войск, 199 учебного центра десантно-штурмовых войск, а также 184 учебного центра вооруженных сил Украины. В результате удара полностью утратили боеспособность 65, 66 мотопехотные бригады и 46 аэромобильная бригада из состава стратегических резервов ВСУ, завершавших подготовку на данных полигонах. Сорвана переброска этих соединений в зону боевых действий;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: живая сила и военная техника в 286 районах, артиллерийские и минометные подразделения в 62 районах, два пункта управления, четыре склада боеприпасов. В воздушном бою сбит самолет МиГ-29;

— В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражены десять взводов РСЗО.

— В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 720 военнослужащих, 12 танков и других боевых бронированных машин.

— Противник в очередной раз предпринял безуспешную попытку нанести удары по острову Змеиный. В результате отражения атаки комплексом «Панцирь-С» был сбит самолет Су-25 и 12 реактивных снарядов. Жертв среди личного состава гарнизона и разрушений нет.

— Средствами ПВО уничтожены восемь беспилотников. Также сбиты 19 реактивных снарядов.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 215 самолетов, 132 вертолета, 1363 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3809 танков и других боевых бронированных машин, 682 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3012 орудий полевой артиллерии и минометов.