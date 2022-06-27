Удар по стратегическому резерву, не все покидают российский рынок, и неожиданные проблемы фильма Гая Ричи. Что еще произошло 26 июня

Главное за 26 июня
- Минобороны РФ, брифинг 26 июня:
— 25 июня под контроль ЛНР перешли города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино. В городах проживает около 108 тыс. человек. Общая площадь территории составляет порядка 145 квадратных километров;
— Высокоточным оружием ВКС России и ракетами «Калибр» нанесен удар по территории 169 учебного центра сухопутных войск, 199 учебного центра десантно-штурмовых войск, а также 184 учебного центра вооруженных сил Украины. В результате удара полностью утратили боеспособность 65, 66 мотопехотные бригады и 46 аэромобильная бригада из состава стратегических резервов ВСУ, завершавших подготовку на данных полигонах. Сорвана переброска этих соединений в зону боевых действий;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: живая сила и военная техника в 286 районах, артиллерийские и минометные подразделения в 62 районах, два пункта управления, четыре склада боеприпасов. В воздушном бою сбит самолет МиГ-29;
— В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражены десять взводов РСЗО.
— В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 720 военнослужащих, 12 танков и других боевых бронированных машин.
— Противник в очередной раз предпринял безуспешную попытку нанести удары по острову Змеиный. В результате отражения атаки комплексом «Панцирь-С» был сбит самолет Су-25 и 12 реактивных снарядов. Жертв среди личного состава гарнизона и разрушений нет.
— Средствами ПВО уничтожены восемь беспилотников. Также сбиты 19 реактивных снарядов.
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 215 самолетов, 132 вертолета, 1363 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3809 танков и других боевых бронированных машин, 682 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3012 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск на Украине.
- Россия в течение ближайших месяцев поставит Минску комплексы «Искандер-М», заявил президент Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге.
Экономика, что с ней происходит
- Лишь 4 из 168 крупных японских компаний, ведущих свою деятельность в РФ, приняли решение окончательно уйти с российского рынка из-за ситуации вокруг Украины, сообщает агентство Kyodo.
- Менее 5% немецких компаний, входящих в Российско-германскую торговую палату, решили полностью покинуть российский рынок, такие данные приводит палата.
- Турция не намерена присоединяться к санкциям, которые Запад ввел в отношении России, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. По его словам, Турция периодически получает запросы Запада относительно необходимости санкций против России, однако Анкара «придерживается политики баланса».
- Встреча по «зерновому вопросу» в Стамбуле прорабатывается, но проблемы сохраняются, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.
- Главы французских энергетических компаний Engie, Electricite de France и TotalEnergies опубликовали обращение к гражданам Франции с призывом ограничить потребление электричества, газа и нефтепродуктов на фоне стремительного роста цен на энергоносители.
- Президент Швейцарии Иньяцио Кассис предупредил сограждан о том, что инфляция и рост цен на энергию, связанные в том числе с ситуацией на Украине, могут потребовать от них большей бережливости.
- Страны G7 хотели бы установить предельные цены на нефть и газ, чтобы справиться с инфляцией, сообщили в Елисейском дворце. Франция не выступает против идеи США установить потолок для цен на нефть, но считает, что необходимо провести консультации со всем производителями.
- Михаил Мишустин утвердил увеличение резервного фонда кабмина на 1,6 млрд рублей. Средства пойдут на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение стабильного развития экономики в условиях внешних ограничений.
- Сбербанк, как мы уже сообщали, с 1 июля вводит комиссию за переводы с его карт на карты других банков, совершенные с помощью их сайтов и приложений. Однако при этом бесплатными останутся переводы до 100 тысяч рублей в месяц в другие банки по системе быстрых платежей.
- Германия предоставит Украине 1 млрд евро в качестве гранта для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов во время военного положения.
- Мировая экономика, которая все еще не оправилась от пандемии, в этом году столкнулась с двумя новыми вызовами: резким ростом инфляции и последствиями с спецоперации на Украине, говорится в отчете Банка международных расчетов.
Ведущие экономики мира близки к ситуации, когда высокий рост цен становится нормальным явлением, и инфляцию сложно взять под контроль и преодолеть, пишет Financial Times со ссылкой на документ.
Политика: встречи и обсуждения
- Владимир Путин на наступившей неделе посетит Таджикистан и Туркменистан. В Душанбе Путин встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а в Ашхабаде российский президент примет участие в Каспийском саммите. Это первое международное турне российского президента после 24 февраля. Саммит большой семерки открылся в Германии. Вот что заявили Олоф Шольц, Борис Джонсон и Джо Байден.
- Всех лидеров стран «Группы семи» беспокоит глобальный кризис на фоне роста инфляции и замедления экономического роста, заявил канцлер Германии Олаф Шольц после посвященной мировой экономике сессии.
- Россия, в случае попыток европейских лидеров уладить конфликт на Украине сейчас, получит возможность манипулировать рынками и государствами, заявил Борис Джонсон. «Премьер-министр подчеркнул, что любая попытка урегулировать конфликт сейчас приведет только к длительной нестабильности и позволит Путину бесконечно манипулировать как суверенными странами, так и международными рынками», — говорится в сообщении офиса Джонсона.
Это заявление Мария Захарова прокомментировала так: «Лучшее объяснение того, что такое „британский политический юмор“ — мрачно, неостроумно и очень пошло».
- Страны G7 — США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония — объявят о запрете на импорт российского золота, написал в Twitter президент США Джо Байден.
- Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о необходимости урегулирования конфликта на Украине путем переговоров, чтобы восстановить глобальные цепочки поставок продовольствия.
Реакция: люди, сообщества
- Около 2,2 тыс. человек присоединились к антинатовскому маршу в центре испанской столицы, сообщили в делегации правительства в автономном сообществе Мадрид. В знак протеста против НАТО в Мадриде они спели антинатовский лозунг на мотив русской народной песни «Калинка».
- Россияне смогут поддержать военнослужащих, участвующих в военной операции на Украине, через благотворительный фонд «ЗаЩИТа». Он займется оказанием всесторонней адресной помощи и обеспечением дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим и членам их семей. В частности, речь идет о медицинской и психологической реабилитации, восстановлении опорно-двигательного аппарата. Перечислить пожертвования физические и юридические лица могут на специальные счета в трех банках: «Промсвязьбанк», «Сбербанк» и «Банк ВТБ».
Информация, которую вы могли пропустить
- На полках российских магазинов стали появляться чипсы «Lаус». Дизайн упаковки сильно напоминает дизайн известного бренда Lay’s.
- Новый фильм Гая Ричи «Операция Фортуна» снят с проката из-за шуток про украинских гангстеров. Ричи посоветовали изменить некоторые сцены фильма и убрать из них указания на национальность персонажей. Об этом сообщила британская The Dally Mail. По сюжету картины смертоносное оружие приобретает преступная группировка украинских гангстеров, а главный герой планирует внедриться в синдикат. При этом национальность членов банды не была тайной — упоминание о ней звучало в одной из сцен трейлера фильма.
- На 21-летнего жителя города Ревда в Свердловской области составили протокол за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ. Молодой человек вносил в банкомат купюры, на которые были нанесены антивоенные надписи, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:
- USD 53,32₽
- EUR 55,96₽
Хорошего дня! Вот что произошло 25 июня: «Контроль над Северодонецком, бои в Лисичанске, и космонавт „Роскосмоса“ отправляется в США».