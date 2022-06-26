Контроль над Северодонецком, бои в Лисичанске, и космонавт «Роскосмоса» отправляется в США. Что еще произошло 25 июня

Главное за 25 июня

Минобороны РФ , брифинг 24 июня

— Противник продолжает нести значительные потери. В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено до 80 польских наемников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок РСЗО «Град». В районе Николаева за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих и иностранных наемников, 35 единиц тяжелого вооружения;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены живая сила и военная техника в 284 районах, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районе, а также артиллерийские и минометные подразделения в 43 районах;

— В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражено: восемь артиллерийских взводов РСЗО «Ураган» и два артиллерийских взвода, которые обстреливали город Донецк и другие населенные пункты ДНР;

— В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 780 военнослужащих, восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины РСЗО «Ураган», 10 орудий полевой артиллерии и минометов;

— Средствами ПВО за сутки уничтожен 21 беспилотник. Также перехвачена ракета «Точка-У» и 16 реактивных снарядов системы залпового огня;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 213 самолетов, 132 вертолета, 1355 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3797 танков и других боевых бронированных машин, 670 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3012 орудий полевой артиллерии и минометов.