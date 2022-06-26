Контроль над Северодонецком, бои в Лисичанске, и космонавт «Роскосмоса» отправляется в США. Что еще произошло 25 июня

Главное за 25 июня
- Минобороны РФ, брифинг 24 июня
— Противник продолжает нести значительные потери. В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено до 80 польских наемников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок РСЗО «Град». В районе Николаева за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих и иностранных наемников, 35 единиц тяжелого вооружения;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены живая сила и военная техника в 284 районах, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районе, а также артиллерийские и минометные подразделения в 43 районах;
— В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражено: восемь артиллерийских взводов РСЗО «Ураган» и два артиллерийских взвода, которые обстреливали город Донецк и другие населенные пункты ДНР;
— В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 780 военнослужащих, восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины РСЗО «Ураган», 10 орудий полевой артиллерии и минометов;
— Средствами ПВО за сутки уничтожен 21 беспилотник. Также перехвачена ракета «Точка-У» и 16 реактивных снарядов системы залпового огня;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 213 самолетов, 132 вертолета, 1355 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3797 танков и других боевых бронированных машин, 670 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3012 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Минобороны РФ также сообщило, что личный состав 64 батальона 103 бригады территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался убывать в район боевых действий на Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения.
- Российские войска и народная милиция ЛНР заняли Северодонецк и населенные пункты Боровское, Вороново и Сиротино, сообщило Минобороны РФ.
- Союзные силы Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил России вошли в город Лисичанск, бои ведутся в черте города, сообщил представитель военного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
- Полное восстановление Мариуполя займет от трех до пяти лет, заявил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.
- Более 1,6 млн человек пересекли границу России в Ростовской области с 18 февраля, из них более 1 млн — из ЛНР и ДНР, около 600 тыс. — с Украины, сообщил РИА Новости губернатор Голубев.
- Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко, которая прошла в субботу в Санкт-Петербурге сообщил, что в Европе у американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов в шести странах-членах НАТО, для их применения подготовлено 257 самолетов.
Экономика, что с ней происходит
- Минск предложил Москве 15 крупных инвестпроектов, Москва их одобрила, в 2023 году стороны могут произвести свою импортозамещающую продукцию. Белоруссия может использовать часть кредитов России для производства импортозамещающей продукции для третьих стран.
- Лидеры стран G7 ведут «очень конструктивные» переговоры по возможному ограничению предельных цен на российскую нефть, сообщил немецкий чиновник Reuters. Его фамилия не приводится.
- Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил о начале работы пятого парома, соединяющего эксклав с остальной Россией.
- Закрытие российско-украинского воздушного пространства привело к допнагрузкам на авиасообщение во всем мире, ситуация может нормализоваться в 2023 год.
- Владелец Avito, нидерландская Prosus (входит в южноафриканский инвестхолдинг Naspers), не желает продавать сервис компании VK и пытается найти другого, «более далекого от государства» покупателя.
- Еврокомиссия обсуждает проект документа, разрешающего перевозку товаров, находящихся под санкциями через территорию ЕС, в Калининградскую область. Об этом сообщил европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.
- Греция не будет приостанавливать прием документов на визы у россиян с 27 июня. Генконсульство Греции отозвало свое распоряжение о приостановке работы «из-за технических проблем».
- Министерство торговли США отозвало экспортные привилегии у трех российских авиакомпаний — Nordwind Airlines, «Победа» и S7 Airlines.
- Стремление потребителей к экономии, увеличение на 30% стоимости популярных позиций и сокращение ассортимента не дают магазинам парфюмерии и косметики восстановить продажи. За первую половину июня число покупок этих точек снизился на 18%.
- Меньше четверти российских заемщиков уверены, что смогут обслуживать уже взятые кредиты, результаты большого опроса россиян, проведенного в апреле-мае, опубликовал «Коммерсант».
- «Понятие дешевой энергии исчезло, также как и понятие российской энергии», Европа в поисках альтернативных источников, заявил премьер Латвии на встрече лидеров стран ЕС.
- На встрече Путина с Лукашенко обсуждалась в том числе и поставка удобрений на мировой рынок. Белоруссия начинает грузить минеральные удобрения в порту в Ленинградской области.
- Сербия обеспечила 62% потребностей в природном газе благодаря соглашению с компанией Газпром, заявил Александр Вучич.
Политика: встречи и обсуждения
- Западные санкции уже оказали «драматический» эффект на экономику и финансовую систему России и россияне почувствуют их влияние на повседневную жизнь, заявил гссекретарь США Энтони Блинкен: «В какой-то момент, несмотря на пропаганду, жители России почувствуют это в своей повседневной жизни».
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал жителей Украины не торопиться выкидывать учебники по русскому языку. «В Одесской области изъяли учебники русского языка и литературы, а из образовательной программы убрали всех русских писателей. В Николаевской — запретили русский язык в школах. Жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку…»
- В августе 2022 года произойдет «переломный момент» в ходе специальной военной операции России на Украине, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов: «Украина вернется к своим границам 1991 года, других сценариев не будет и никаких других сценариев мы не рассматриваем. Начиная с августа, будут происходить определенные события, которые продемонстрируют всему миру, что настал переломный момент».
Реакция: люди, сообщества
- Усилия Запада по изоляции России проваливаются, поскольку не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мира, пишет в Financial Times обозреватель Эдвард Люс. В статье «Западу не удается изолировать Россию» он отмечает, что российская спецоперация на Украине «повышает спрос на многополярный мир». По его словам, большая часть незападного мира «жаждет стратегической автономии»
Информация, которую вы могли пропустить
- Космонавт Роскосмоса Анна Кикина отправилась в субботу в США для подготовки к полету на МКС на корабле Crew Dragon. Запуск корабля Crew Dragon с экипажем Crew 5, в состав которого может быть включена Кикина, планируется на 1 сентября 2022 года.
- Контакты между музеями России и стран, которые ввели санкции против нее, будут возможны только после снятия ограничений, сообщил Михаил Швыдкой.
- РБК опубликовал подборку о новых брендах в России, которые заменили ушедшие. Для тех, кто пропустил смену брендов, напоминаем:
— Общепит: «Макдоналдс» превратился во «Вкусно и точка»;
— Торговля парфюмерией: L’Occitane стал читаться по-русски «Л'Окситан»;
— Бренды польского производителя одежды LPP SA (проданы китайскому владельцу): Reserved сменил название на RE, Cropp — на CR, Sinsay — на СИН, House — на XC, Mohito теперь называется лаконично — М;
— Кофе Paulig стало Poetti;
— Журналы холдинга Independent Media: Cosmopolitan — VOICE, Esquire — «Правила жизни», Men’s Health — Men Today, «Домашний очаг» — «Новый очаг», Harper’s Bazaar — The Symbol, «Популярная Механика» — TechInsider.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:
- USD 53,32₽
- EUR 55,96₽
Прекрасного дня! Вот что произошло 24 июня: «Разгром в „горском котле“, у Европы проблемы с газом, и польские флаги спущены».