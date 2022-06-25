Разгром в «горском котле», у Европы проблемы с газом, и польские флаги спущены. Что произошло 24 июня

Главное за 24 июня
- Минобороны РФ, брифинг 24 июня:
— В результате успешных наступательных действий группировки российских войск на Луганском направлении за пять дней освобождены населенные пункты Лоскутовка, Подлесное, Мирная Долина, Щебкарьер, Врубовка, Нырково, Николаевка, Новоивановка, Устиновка и Рай-Александровка;
— В районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск. В «Горском котле», окружено четыре батальона, общей численностью до двух тысяч человек: около 1800 военнослужащих, 120 нацистов «Правого сектора», до 80 иностранных наемников; а также более 40 единиц боевых бронированных машин и около 80 орудий и минометов. По словам пленных, окруженная украинская группировка истощена. Российские войска сжимают кольцо «Горского котла», нанося противнику непрерывное огневое поражение. В течение вчерашнего дня взята под контроль половина населенного пункта Золотое;
— Противник несет значительные потери и на других направлениях. В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам дислокации иностранных наемников в Николаеве, Голицыно Николаевской области, а также Олешки Харьковской области уничтожено более 200 «солдат удачи» и до 100 украинских националистов;
— Случаи дезертирства и отказа от участия в боевых действиях принимают в ВСУ массовый характер. Украинское командование для восполнения потерь в живой силе на Донецком и Луганском направлениях вынужденно формируют в каждой области отдельные стрелковые батальоны из необученных, призванных по мобилизации, граждан;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 367 районах;
— Уничтожено пять складов боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и материальных средств, а также артиллерийские и минометные подразделения в 62 районах, в том числе — артиллерийская батарея гаубиц М777;
— Береговым ракетным комплексом «Бастион» уничтожена стартовая позиция зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Одессы;
— Всего за сутки в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 620 бойцов, 19 танков и других боевых бронированных машин;
— Российскими средствами ПВО за сутки уничтожены два самолета Су-25. Сбиты в воздухе пять беспилотников, а также пять ракет «Точка-У»;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 213 самолетов, 132 вертолета, 1334 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3769 танков и других боевых бронированных машин, 659 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3002 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3835 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Глава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай заявил, что украинские военные получили команду отступить из Северодонецка на более укрепленные позиции.
- За последние сутки более 20,5 тыс. жителей Украины, ДНР и ЛНР пересекли границу России в Ростовской области.
- Правительство ЛНР сообщило, что из-за повреждения линии электропередач приостановлена подача воды на Луганск и в Славяносербский район республики.
- К вечеру 24 июня Минобороны РФ сообщило о разгроме окруженной в «горском котле» украинской группировки и взятии под контроль городов Горское и Золотое, расположенных примерно в 60 километрах к западу от Луганска. Также российские вооруженные силы и формирования ЛНР прорвали оборону украинских войск и блокировали с юга Лисичанск.
Экономика, что с ней происходит
- Минэкономики Германии рассматривает возможность национализации фрагмента «Северного потока-2», который находится на территории страны, пишет Spiegel. После этого германская часть трубопровода будет отрезана от остальной его части, и ее можно будет подключить к плавучему терминалу СПГ, объясняет издание.
- РЖД приостановили поставку ряда грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу. Об этом РБК сообщил представитель госкомпании.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что двенадцать стран ЕС испытывают перебои с поставками газа из России или полностью перестали его получать.
- В случае нехватки газа Германии придется прекратить работу ряда отраслей, заявил министр экономики страны Роберт Хабек.
- Польша начнет взаимодействовать с Германий в нефтеперерабатывающей отрасли только в том случае, если ФРГ полностью откажется сотрудничать с Россией, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.
- Поставки российского алюминия в Европу в апреле выросли на 15% год к году, несмотря на сложности с логистикой, эти данные сообщил Eurostat.
- Основной владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников сообщил, что компания третий месяц не осуществляет экспорт продукции.
- Из-за снижения объема поставок товаров в России упал спрос на поддоны, стретч-пленку и гофротару.
- Совкомбанк, Росбанк, Промсвязьбанк, «Открытие» и «Тинькофф» перестали открывать накопительные счета и вклады в долларах и евро.
- Россия и Китай будут наращивать объемы взаиморасчетов в нацвалютах, заявил посол РФ в Пекине Андрей Денисов, однако полный отказ от доллара невозможен.
- Китай готов заменить иностранных производителей в сфере технологий, микроэлектроники и автомобилей на российском рынке, но многие компании опасаются вторичных санкций.
- Сбербанк с июля начнет брать комиссию в 1,25% (от 30 до 150 руб.) за переводы на карты других банков через их сайт или приложения.
- Сбербанк ожидает, что в июне объемы выдач потребительских кредитов и кредитов на рефинансирование вырастут вдвое по сравнению с маем, они могут превысить 130 млрд руб.
- Вместо 5 млн тонн украинского зерна Европа получила в мае только 1,7 млн тонн, сообщил глава министерства продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир.
- Российские авиакомпании в первом квартале 2022 года получили рекордный за последние 8 лет совокупный операционный убыток — 61,1 млрд руб.
- Исключения из антироссийских санкций позволяют поставлять сельскохозяйственную продукцию из РФ на мировые рынки, говорится в заявлении глав МИД стран G7.
- Министерства РФ фиксируют высокий спрос на грузоперевозки по коридорам Россия-Турция, Россия-Иран-Индия и Россия-Китай.
- ЦБ РФ сообщает, что сжатие спроса в российской экономике приостановилось, впервые с февраля 2022 года.
- Александр Лукашенко заявил, что Минск хочет переориентировать на порты Санкт-Петербурга около 20 млн тонн грузов.
Политика: встречи и обсуждения
- Владимир Путин в ходе саммита БРИКС заявил, что «истерика по поводу прекращения украинского зерна раздувается искусственно». «По американским, и по нашим оценкам, это примерно 5−6 миллионов тонн пшеницы и плюс 7 миллионов тонн кукурузы. Тоже кое-что, но, глобально, конечно, это никаких проблем на мировом рынке зерна не решает». Президент напомнил, что Россия готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды, если украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию.
- США готовы поддержать «любое дипломатическое решение» на Украине, однако Россия не проявляет к этому интерес. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Германии.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова к обсуждению с Россией возвращения к государственным границам по состоянию «до 24 февраля», что исключает территориальные претензии Украины относительно статуса Крыма и донбасских республик.
Реакция: люди, сообщества
- Международный союз конькобежцев по случаю Международного олимпийского дня опубликовал галерею олимпийских чемпионов Пекина-2022, но в ней не оказалось фото российских фигуристов. В подборке в Twitter Анну Щербакову (золото в женском одиночном катании) заменили на японку Каори Сакамото (бронза). ISU также проигнорировал победителей командного турнира, в котором золото завоевала сборная России. Щербакова написала, что искренне верит, что в спорте все равны и что после публикации ISU получила очень много добрых сообщений от людей из разных стран.
- Федерация дзюдо Украины объявила о решении не принимать участия во всех турнирах Международной федерации дзюдо до тех пор, пока россиянам и белорусам не будет запрещено участвовать в соревнованиях.
Информация, которую вы могли пропустить
- По данным ЮНЕСКО, с 24 февраля на Украине были разрушены не менее 150 культурных объектов, три четверти из них сконцентрированы в Донецкой, Киевской и Харьковской областях, сообщает «Коммерсант».
- Украинские власти работают над созданием списка российских артистов, чью музыку будет разрешено транслировать, сообщил замминистра культуры и информационной политики Тарас Шевченко.
- На мемориальных комплексах «Катынь» и «Медное» сняли польские флаги. Директор Музея современной истории России Ирина Великанова объяснила РБК, что это вызвано политикой Польши в отношении России. «Два флага — российский и польский — являлись символом дружбы между нашими странами. То, что происходит сегодня, к дружбе не имеет никакого отношения.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:
- USD 53,32₽
- EUR 55,96₽
Хороших выходных! Кстати, загляните, что произошло 23 июня: «Большой котел, учителя едут в Донбасс, и небезопасная Греция».