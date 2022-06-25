Разгром в «горском котле», у Европы проблемы с газом, и польские флаги спущены. Что произошло 24 июня

Главное за 24 июня

Минобороны РФ , брифинг 24 июня:

— В результате успешных наступательных действий группировки российских войск на Луганском направлении за пять дней освобождены населенные пункты Лоскутовка, Подлесное, Мирная Долина, Щебкарьер, Врубовка, Нырково, Николаевка, Новоивановка, Устиновка и Рай-Александровка;

— В районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск. В «Горском котле», окружено четыре батальона, общей численностью до двух тысяч человек: около 1800 военнослужащих, 120 нацистов «Правого сектора», до 80 иностранных наемников; а также более 40 единиц боевых бронированных машин и около 80 орудий и минометов. По словам пленных, окруженная украинская группировка истощена. Российские войска сжимают кольцо «Горского котла», нанося противнику непрерывное огневое поражение. В течение вчерашнего дня взята под контроль половина населенного пункта Золотое;

— Противник несет значительные потери и на других направлениях. В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам дислокации иностранных наемников в Николаеве, Голицыно Николаевской области, а также Олешки Харьковской области уничтожено более 200 «солдат удачи» и до 100 украинских националистов;

— Случаи дезертирства и отказа от участия в боевых действиях принимают в ВСУ массовый характер. Украинское командование для восполнения потерь в живой силе на Донецком и Луганском направлениях вынужденно формируют в каждой области отдельные стрелковые батальоны из необученных, призванных по мобилизации, граждан;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 367 районах;

— Уничтожено пять складов боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и материальных средств, а также артиллерийские и минометные подразделения в 62 районах, в том числе — артиллерийская батарея гаубиц М777;

— Береговым ракетным комплексом «Бастион» уничтожена стартовая позиция зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Одессы;

— Всего за сутки в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 620 бойцов, 19 танков и других боевых бронированных машин;

— Российскими средствами ПВО за сутки уничтожены два самолета Су-25. Сбиты в воздухе пять беспилотников, а также пять ракет «Точка-У»;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 213 самолетов, 132 вертолета, 1334 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3769 танков и других боевых бронированных машин, 659 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3002 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3835 единиц специальной военной автомобильной техники.