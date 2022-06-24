Большой котел, учителя едут в Донбасс, и небезопасная Греция. Что еще произошло 23 июня

Главное за 23 июня
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Минобороны РФ, брифинг 23 июня:
— 22 июня ВКС России в районе Николаева уничтожено 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ, а также до 50 размещенных в ангарах боевых машин РСЗО, в том числе иностранного производства. За сутки ВКС также поражены три базы ремонта бронетанковой техники в районе Николаева, четыре пункта управления, живая сила и военная техника в 18 районах;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки уничтожены живая сила и военная техника в 96 районах и полевой радиолокационный пост;
— Ракетными войсками и артиллерией поражены 26 пунктов управления, живая сила и военная техника ВСУ в 364 районах, а также подразделения украинской артиллерии в 58 районах, в том числе взвод 155-мм гаубиц М-777 на острове Кубанский и взвод реактивных систем залпового огня «Смерч» в районе Новопокровское Донецкой Народной Республики. Уничтожены три мобильных пункта управления беспилотными летательными аппаратами;
— В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России, ракетными войсками и артиллерией на донецком направлении за сутки поражено восемь взводов РСЗО «Ураган», а также 11 взводов ствольной артиллерии ВСУ на огневых позициях, которые обстреливали Донецк;
— В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 650 военнослужащих, 17 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины систем залпового огня «Смерч»;
— Войсками ПВО за сутки уничтожен 21 беспилотник. Кроме того, перехвачена ракета «Точка-У» и 22 реактивных снаряда РСЗО;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 211 самолетов, 132 вертолета, 1329 беспилотных летательных аппаратов, 349 зенитных ракетных комплексов, 3750 танков и других боевых бронированных машин, 647 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2088 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что народная милиция взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. По его словам, это означает, что украинская группировка численностью 5−7 тыс. человек теперь отрезана от снабжения. Также Мирошник сообщил, что в Горском и Золотом окружены 1,5−2 тыс. украинских военнослужащих. По оценкам военных экспертов, это может стать началом военной катастрофы для Украины.
- Минобороны РФ сообщило, что в разгромленном под Мирной Долиной в ЛНР 34-м батальоне 57-й украинской мотопехотной бригады за 2 дня убиты более 150 человек и ранены около 450. В подразделениях 30-й механизированной бригады у Клинового в ДНР в результате огневого поражения российскими войсками осталось менее 50% личного состава.
- Около 2 тыс. украинских военных попали в плен, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
- Ряд регионов России командирует учителей для работы в школах Донбасса. В частности, делегации педагогов формируются в Бурятии и Новосибирской области, сообщает «Коммерсант».
- США выделили Украине очередной пакет военной помощи, в которой вошли ракетные системы залпового огня, патрульные катера, артиллерийские боеприпасы. Сумма пакета — $450 млн. Общий объем военной помощи Украине с февраля вырос до $6,1 млрд, отметили в Белом доме.
Экономика, что с ней происходит
- Российская экономика начнет расти в 2023 году после снижения на 8,2% в 2022 году, следует из нового макроэкономического прогноза Аналитического кредитного рейтингового агентства.
- США введут пошлины на азотные удобрения из России. Американский Минторг заявил, что поставляемые из России азотные удобрения продаются по заниженным экспортным ценам.
- Британия запретила поставку в Россию авиатоплива, товаров и технологий, связанных с работой в море, с нефтью и ее переработкой, с химическим и биологическим оружием, а также критических промышленных технологий.
- Экспорт электроэнергии из России в Китай в январе-мае вырос год к году на 96,5% и достиг рекордных 1,78 миллиарда кВт. ч, в денежном выражении увеличился почти вдвое — до 85,2 миллиона долларов, при этом поставки продолжают расти.
- Филиппины намерены обсуждать с Россией возможность перейти в торговле на национальные валюты, заявил посол Филиппин в России Игорь Байлен.
- Катар предложил жесткие условия ЕС, желающему диверсифицировать поставки газа из России. Как сообщает Bloomberg, в Дохе потребовали от стран Евросоюза подписать долгосрочные контракты на 20 лет по поставкам сжиженного природного газа. После чего переговоры зашли в тупик.
- Правительство Германии повысило до второй, предпоследней степени чрезвычайный план по газу на фоне сокращения поставок топлива из России. А министр экономики Германии заявил, что отныне в ФРГ не хватает газа.
- ПАО «Сбербанк» ведет переговоры с казахстанским холдингом «Байтерек» по продаже своего дочернего банка.
- Нидерландский холдинг Ingka Group, владеющий сетью ИКЕА и «Мега», надеется на возобновление работы в России, но не считает, что это может произойти в ближайшем будущем, сообщает Reuters.
- Центральный банк РФ видит дальнейший потенциал снижения ставки, в связи с чем намерен следить за динамикой инфляции, заявили в ЦБ.
- Nike анонсировал окончательный уход из России, сообщается на официальном российском сайте Nike.
- Microsoft намерена продолжать сокращение бизнеса в России до тех пор, пока от него ничего не останется.
- Cisco, которая предоставляет сетевое оборудование корпоративным клиентам, решила постепенно сворачивать деятельность в России и Белоруссии.
- Европейский союз не намерен блокировать сообщение между Калининградом и центральной Россией, сообщил Жозеп Боррель. По его словам, речь идет о мерах по предотвращению возможного обхода санкций.
- OZON начал продажу товаров, ввезенных с помощью параллельного импорта, заявили в компании.
- 23 июня Центробанк опубликовал результаты исследования «Отношение населения Российской Федерации к различным средствам платежа». Около трети россиян предпочитают наличные для повседневных расчетов. Пять лет назад предпочитали расплачиваться наличными две трети респондентов. 70% опрошенных имеют в кошельке банкноты на сумму свыше 500 руб.
Политика: встречи и обсуждения
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал победой предоставление его стране статуса кандидата в ЕС. Его видеообращение опубликовала Верховная рада в своем Telegram-канале. «Только что утвердили кандидатство. Это победа. Мы ждали 120 дней. И 30 лет», — сказал Зеленский. Он также добавил, что будущее Украины — в ЕС.
Кроме Украины статус кандидата также получила Молдавия. Грузии, дать статус рекомендовали, но только после проведения необходимых реформ.
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Лидеры БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на саммите по видеосвязи обсудили ситуацию на Украине. Они выступили за переговоры между Москвой и Киевом. Кроме того, БРИКС выступила за реформирование ООН, включая его Совет Безопасности.
«Мы поддерживаем переговоры между Россией и Украиной. Мы обсудили также озабоченности в связи с гуманитарной обстановкой на Украине и вокруг нее и выразили поддержку усилиям Генерального секретаря ООН, учреждениям системы ООН и Международного комитета красного креста», — говорится в Пекинской декларации. Лидеры БРИКС заявили о приверженности «уважению суверенитета и территориальной целостности всех государств» и мирному урегулированию разногласий.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не может гарантировать скорое вступление Швеции и Финляндии в НАТО.
Реакция: люди, сообщества
- США вступили в новую «холодную войну» с Россией и Китаем, в которой со стороны Запада на карту поставлена глобальная гегемония, а не защита ценностей, при этом Запад рискует проиграть в новой холодной войне, заявляет американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц.
- Международные спортивные федерации отменили или перенесли с территории Российской Федерации 186 спортивных мероприятий, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.
- Филологи из американских университетов прокомментировали РБК высказывания замминистра образования Украины Андрея Витренко, который объяснил отказ школ и вузов страны от русской литературы желанием властей избавиться от всего, что хоть как-то связано с Россией, назвав русскую классику тяжелой.
«Русская литература не сложнее для восприятия, чем любая другая классика, а если кому-то не удается ее понять, то следует приложить усилия и поработать над пополнением словарного запаса», — заявили они.
Информация, которую вы могли пропустить
- Директор департамента МИД России Юрий Пилипсон назвал Грецию небезопасной страной для пребывания россиян. Он объяснил это случаями избиения, а также блокировки счетов россиян в греческих банках по национальному признаку.
- Зафиксированы хакерские атаки на российские вузы, вредоносный трафик идет из Европы и Северной Америки, сообщили в Минобрнауки РФ.
- Эрмитаж сообщил, что вводит годовой мораторий на проведение выставок в Европе и США.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на пятницу:
- USD 53,36₽
- EUR 55,99₽
Отличного дня! Загляните, что произошло 22 июня: Лисичанск в кольце, критические потери, и конец нефтепереработки на Украине.