Большой котел, учителя едут в Донбасс, и небезопасная Греция. Что еще произошло 23 июня

Главное за 23 июня Минобороны РФ, брифинг 23 июня: — 22 июня ВКС России в районе Николаева уничтожено 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ, а также до 50 размещенных в ангарах боевых машин РСЗО, в том числе иностранного производства. За сутки ВКС также поражены три базы ремонта бронетанковой техники в районе Николаева, четыре пункта управления, живая сила и военная техника в 18 районах;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки уничтожены живая сила и военная техника в 96 районах и полевой радиолокационный пост;

— Ракетными войсками и артиллерией поражены 26 пунктов управления, живая сила и военная техника ВСУ в 364 районах, а также подразделения украинской артиллерии в 58 районах, в том числе взвод 155-мм гаубиц М-777 на острове Кубанский и взвод реактивных систем залпового огня «Смерч» в районе Новопокровское Донецкой Народной Республики. Уничтожены три мобильных пункта управления беспилотными летательными аппаратами;

— В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России, ракетными войсками и артиллерией на донецком направлении за сутки поражено восемь взводов РСЗО «Ураган», а также 11 взводов ствольной артиллерии ВСУ на огневых позициях, которые обстреливали Донецк;

— В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 650 военнослужащих, 17 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины систем залпового огня «Смерч»;

— Войсками ПВО за сутки уничтожен 21 беспилотник. Кроме того, перехвачена ракета «Точка-У» и 22 реактивных снаряда РСЗО;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 211 самолетов, 132 вертолета, 1329 беспилотных летательных аппаратов, 349 зенитных ракетных комплексов, 3750 танков и других боевых бронированных машин, 647 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2088 орудий полевой артиллерии и минометов. Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил , что народная милиция взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск . По его словам , это означает , что украинская группировка численностью 5−7 тыс. человек теперь отрезана от снабжения. Также Мирошник сообщил , что в Горском и Золотом окружены 1,5−2 тыс. украинских военнослужащих. По оценкам военных экспертов , это может стать началом военной катастрофы для Украины.

что народная милиция взяла под контроль единственную дорогу из Северска в . По его словам это означает что украинская группировка численностью теперь отрезана от снабжения. Также Мирошник сообщил что в Горском и Золотом окружены 1,5−2 тыс. украинских военнослужащих. По оценкам военных экспертов это может стать началом военной катастрофы для Украины. Минобороны РФ сообщило , что в разгромленном под Мирной Долиной в ЛНР 34-м батальоне 57-й украинской мотопехотной бригады за 2 дня убиты более 150 человек и ранены около 450. В подразделениях 30-й механизированной бригады у Клинового в ДНР в результате огневого поражения российскими войсками осталось менее 50% личного состава .

что в разгромленном под Мирной Долиной в ЛНР 34-м батальоне 57-й украинской мотопехотной бригады за 2 дня убиты более 150 человек и ранены около 450. В подразделениях 30-й механизированной бригады у Клинового в ДНР в результате огневого поражения российскими войсками осталось . Около 2 тыс. украинских военных попали в плен , заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Ряд регионов России командирует учителей для работы в школах Донбасса. В частности , делегации педагогов формируются в Бурятии и Новосибирской области , сообщает «Коммерсант».

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Экономика , что с ней происходит

Российская экономика начнет расти в 2023 году после снижения на 8,2% в 2022 году , следует из нового макроэкономического прогноза Аналитического кредитного рейтингового агентства.

году после снижения на 8,2% в 2022 году следует из нового макроэкономического прогноза Аналитического кредитного рейтингового агентства. США введут пошлины на азотные удобрения из России. Американский Минторг заявил , что поставляемые из России азотные удобрения продаются по заниженным экспортным ценам.

из России. Американский Минторг заявил что поставляемые из России азотные удобрения продаются по заниженным экспортным ценам. Британия запретила поставку в Россию авиатоплива , товаров и технологий , связанных с работой в море , с нефтью и ее переработкой , с химическим и биологическим оружием , а также критических промышленных технологий.

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из России в Китай в январе-мае вырос год к году на 96,5% и достиг рекордных 1,78 миллиарда кВт. ч в денежном выражении увеличился почти вдвое — до 85,2 миллиона долларов при этом поставки продолжают расти. Филиппины намерены обсуждать с Россией возможность перейти в торговле на национальные валюты , заявил посол Филиппин в России Игорь Байлен.

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желающему диверсифицировать поставки газа из России. Как сообщает Bloomberg, в Дохе потребовали от стран Евросоюза подписать долгосрочные контракты на 20 лет по поставкам сжиженного природного газа. После чего . Правительство Германии повысило до второй , предпоследней степени чрезвычайный план по газу на фоне сокращения поставок топлива из России. А министр экономики Германии заявил , что отныне в ФРГ не хватает газа .

предпоследней степени чрезвычайный план по газу на фоне сокращения поставок топлива из России. А министр экономики Германии заявил что . ПАО «Сбербанк» ведет переговоры с казахстанским холдингом «Байтерек» по продаже своего дочернего банка.

ведет переговоры с казахстанским холдингом «Байтерек» по продаже своего дочернего банка. Нидерландский холдинг Ingka Group , владеющий сетью ИКЕА и «Мега», надеется на возобновление работы в России , но не считает , что это может произойти в ближайшем будущем , сообщает Reuters.

Центральный банк РФ видит дальнейший потенциал снижения ставки , в связи с чем намерен следить за динамикой инфляции , заявили в ЦБ.

, в связи с чем намерен следить за динамикой инфляции заявили в ЦБ. Nike анонсировал окончательный уход из России , сообщается на официальном российском сайте Nike.

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23 июня Центробанк опубликовал результаты исследования «Отношение населения Российской Федерации к различным средствам платежа». Около трети россиян предпочитают наличные для повседневных расчетов. Пять лет назад предпочитали расплачиваться наличными две трети респондентов. 70% опрошенных имеют в кошельке банкноты на сумму свыше 500 руб.

Политика: встречи и обсуждения

Президент Украины Владимир Зеленский назвал победой предоставление его стране статуса кандидата в ЕС. Его видеообращение опубликовала Верховная рада в своем Telegram-канале. «Только что утвердили кандидатство. Это победа. Мы ждали 120 дней. И 30 лет», — сказал Зеленский. Он также добавил, что будущее Украины — в ЕС.

Кроме Украины статус кандидата также получила Молдавия. Грузии, дать статус рекомендовали, но только после проведения необходимых реформ.

Лидеры БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на саммите по видеосвязи обсудили ситуацию на Украине. Они выступили за переговоры между Москвой и Киевом. Кроме того, БРИКС выступила за реформирование ООН, включая его Совет Безопасности.

«Мы поддерживаем переговоры между Россией и Украиной. Мы обсудили также озабоченности в связи с гуманитарной обстановкой на Украине и вокруг нее и выразили поддержку усилиям Генерального секретаря ООН, учреждениям системы ООН и Международного комитета красного креста», — говорится в Пекинской декларации. Лидеры БРИКС заявили о приверженности «уважению суверенитета и территориальной целостности всех государств» и мирному урегулированию разногласий.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не может гарантировать скорое вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Реакция: люди , сообщества

США вступили в новую «холодную войну» с Россией и Китаем , в которой со стороны Запада на карту поставлена глобальная гегемония , а не защита ценностей , при этом Запад рискует проиграть в новой холодной войне , заявляет американский экономист , лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц .

в которой со стороны Запада на карту поставлена глобальная гегемония а не защита ценностей при этом Запад рискует проиграть в новой холодной войне заявляет американский экономист лауреат Нобелевской премии по экономике . Международные спортивные федерации отменили или перенесли с территории Российской Федерации 186 спортивных мероприятий , заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин. Филологи из американских университетов прокомментировали РБК высказывания замминистра образования Украины Андрея Витренко , который объяснил отказ школ и вузов страны от русской литературы желанием властей избавиться от всего , что хоть как-то связано с Россией , назвав русскую классику тяжелой.

«Русская литература не сложнее для восприятия, чем любая другая классика, а если кому-то не удается ее понять, то следует приложить усилия и поработать над пополнением словарного запаса», — заявили они.

Информация , которую вы могли пропустить

Директор департамента МИД России Юрий Пилипсон назвал Грецию небезопасной страной для пребывания россиян. Он объяснил это случаями избиения , а также блокировки счетов россиян в греческих банках по национальному признаку.

страной для пребывания россиян. Он объяснил это случаями избиения а также блокировки счетов россиян в греческих банках по национальному признаку. Зафиксированы хакерские атаки на российские вузы , вредоносный трафик идет из Европы и Северной Америки , сообщили в Минобрнауки РФ.

, вредоносный трафик идет из Европы и Северной Америки сообщили в Минобрнауки РФ. Эрмитаж сообщил , что вводит годовой мораторий на проведение выставок в Европе и США.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на пятницу:

USD 53,36₽

EUR 55,99₽

Отличного дня! Загляните, что произошло 22 июня: Лисичанск в кольце, критические потери, и конец нефтепереработки на Украине.