Лисичанск в кольце, критические потери, и конец нефтепереаработки на Украине. Что еще произошло 22 июня

Главное за 22 июня
- Минобороны РФ, брифинг 22 июня:
— 21 июня ВСУ понесли значительные потери. В результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода «Океан».
— Военнослужащие батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшейся в районе населенных пунктов Горское, Подлесное, Врубовка ЛНР, потеряв более 60 процентов личного состава, отказались выполнять приказ командования и самовольно оставили все занимаемые позиции.
— Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки уничтожено: пять складов боеприпасов ВСУ, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», а также живая сила и военная техника в 151 районе.
— Ракетными войсками и артиллерией поражены 253 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также шесть складов с боеприпасами. Уничтожен топливный терминал в Николаеве, с которого осуществлялось снабжение горючим военной техники ВСУ. В рамках контрбатарейной борьбы поражено 13 украинских взводов реактивных систем залпового огня. Уничтожена станция артиллерийской разведки AN-TPQ производства США.
— Всего в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 620 бойцов, 24 танка и других боевых бронированных машин, а также 27 специальных автомобилей.
— Средствами ПВО за сутки сбиты два самолета Су-25 и МиГ-29. Также сбиты 16 беспилотников. Кроме того, перехвачены три украинские ракеты «Точка-У», а также 14 реактивных снарядов.
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 211 самолетов, 132 вертолета, 1308 беспилотных летательных аппаратов, 349 зенитных ракетных комплексов, 3733 танка и других боевых бронированных машин, 594 боевых машин реактивных систем залпового огня, 2081 орудие полевой артиллерии и минометов.
- Народная милиция ЛНР и союзные силы РФ ликвидировали группу иностранных наемников и взяли в окружение Лисичанск. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
- Народная милиция ЛНР сообщила о том, что украинские силы в районе Горского оказались в огневом мешке. Фактически окружен и город Золотое.
- ТАСС сообщило о том, что падение украинского беспилотника привело к взрыву и пожару на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Работа на заводе остановлена. Позднее пожар был ликвидирован.
- Минобороны сообщило об эвакуации в Россию из Украины и республик Донбасса за сутки 23,7 тыс. человек, в том числе более 3,6 тыс. детей. Всего с начала специальной военной операции в Россию эвакуированы более 2 млн человек, в том числе 321,8 тыс. детей.
- Энергосистему Калининградской области в воскресенье переведут в изолированный режим работы для проверки.
Экономика, что с ней происходит
- Потери украинской экономики в результате спецоперации России составили почти $100 млрд. Такие данные приводит Национальный банк Украины в отчете о финансовой стабильности за 21 июня.
- На Украине выведена из строя и перестала работать вся нефтеперерабатывающая отрасль, сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
- Президент США Джо Байден призвал Конгресс и власти штатов приостановить сбор федерального топливного налога на три месяца из-за роста цен на бензин.
- Отказ Германии от российского газа грозит сбоем в работе Volkswagen, заявил гендиректор компании Герберт Дисс.
- ФРГ не может заявить о прогрессе на переговорах по турбине для Nord Stream, сообщили в Минэкономики Германии.
- ФАС России предлагает установить нормативы продаж газа на бирже для Газпрома в объеме 10% от поставок на внутренний рынок.
- Годовая инфляция в Великобритании по итогам мая ускорилась до рекордных с 1982 года 9,1%.
- Инфляция в Канаде почти достигла 7,7%, это тоже рекорд с 1983 года.
- Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 16,42%, заявили в Минэкономразвития.
- Росстат сообщил, что сахар, гречка, яйца, подсолнечное масло в России дешевеют, а рис продолжает расти в цене.
- Президент Владимир Путин подписал указ, который устанавливает новый временный порядок выплат по валютному долгу. Согласно документу, Россия сможет выплачивать валютный долг в рублях.
- Россия и другие страны БРИКС прорабатывают вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют этого объединения, сказал Владимир Путин.
- IKEA начала предупреждать руководство торговых центров, где расположены ее магазины и студии, о намерении расторгнуть договоры аренды, сообщают «Ведомости».
- В России могут открыться индийские сетевые магазины, допустил Владимир Путин.
- Финская гостиничная сеть Sokos продаст свой операционный бизнес Александру Ермакову и Юрию Шумакову, владельцам группы Awarа IT, сообщает РБК.
- Обновленная стратегия финского авиаперевозчика Finnair ориентирована на Северную Америку, Индию и страны Ближнего Востока, компания готовится к длительному, вплоть до десятилетнего, запрету полетов над Россией.
- Финский производитель лакокрасочных материалов Tikkurila объявил, что готовится уйти с российского рынка.
- Центробанк собирается расширить коридор базового тарифа ОСАГО на 26% в обе стороны для легкого транспорта. Базовая ставка будет устанавливаться страховщиками индивидуально в диапазоне 1646−7535 руб. Меры связаны с резким подорожанием автозапчастей.
- «Связной» первым из крупных ритейлеров подтвердил начало ввоза электроники через параллельный импорт, узнал «Коммерсант». Речь идет о смартфонах и часах Samsung, последней линейке iPhone и игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo. Устройства будут дороже на 10−20%
- Президент РФ Владимир Путин сообщил о переговорах по увеличению доли китайских автомобилей и техники на российском рынке.
- Замглавы Минтранса Игорь Чалик заявил, что парк эксплуатируемых в России воздушных судов к концу 2025 года сохранится не менее чем на 70%.
Политика: встречи и обсуждения
- Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на церемонии открытия форума БРИКС: «История показывает, что гегемония, блоковая политика, противостояние стран из разных лагерей не принесут мира и безопасности, а приведут только к войне и конфликтам».
По его словам, украинский кризис дал миру тревожный сигнал: расширение военных блоков и попытка обеспечить безопасность одних государств за счет других ведет к «дилемме безопасности», ситуации, при которой обеспечение нацбезопасности одними государствами рассматривается в качестве угрозы другими.
«Мир — это общее дело человечества, за которое должны бороться и которое должны поддерживать все стороны. Только когда все дорожат и сохраняют мир, и только когда все помнят горькие уроки войны, может быть надежда на мир», — сказал он.
- Обвинения в адрес России в том, что она якобы хочет уничтожить Украину, не соответствуют действительности, украинцы остаются родным и дружественным народом. Об этом накануне заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя: «Выжечь на Украине мы хотим расцветший бурным цветом неонацизм и национализм, из-за которого эта страна последовательно превращалась в анти-Россию, став прямой угрозой нам и жителям Донбасса».
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Основополагающий акт Россия—НАТО необходимо сохранить, денонсировать его «было бы недальновидно».
- США понимают законные озабоченности России в сфере безопасности и готовы работать над их устранением, заявила заместитель госсекретаря Венди Шерман.
Реакция: люди, сообщества
- Испанская газета El País рассказала о докладах, подготовленных европейскими институтами, согласно которых Евросоюз опасается, что последствия ситуации вокруг Украины приведут к «катастрофическому массовому голоду» и спровоцируют миграционные волны в ЕС из Северной Африки. Новый геополитический сценарий характеризуется «высокой нестабильностью и растущими рисками фрагментации международного сообщества».
- Российские спортсмены предварительно вошли в число участников командного чемпионата мира по настольному теннису в Чэнду, окончательное решение примут на заседании исполнительного комитета ITTF 26−27 июля.
Информация, которую вы могли пропустить
- Максима Галкина исключили из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.
- Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) рассказал РИА Новости, что рассчитывает возобновить работу радио «Эхо Москвы» на базе одноименного закрытого акционерного общества. По его словам, миноритарии заблокировали решение акционеров ЗАО «Эхо Москвы» о ликвидации компании — и сроки возможного возобновления работы зависят от суда.
- Суд в Латвии заключил под стражу публициста Владимира Линдермана, поддерживающего спецоперацию РФ.
- В аэропортах Германии у россиян изымают дорогие покупки при попытке получить за них налоговый вычет и заводят дела о попытке незаконном ввоза в Россию санкционной продукции.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на четверг:
- USD 53,28₽
- EUR 55,83₽
Хорошего дня! Вот что произошло 21 июня: провал атаки на Змеиный, принудительная мобилизация и русская кола из алтайских трав.