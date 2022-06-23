Лисичанск в кольце, критические потери, и конец нефтепереаработки на Украине. Что еще произошло 22 июня

Главное за 22 июня Минобороны РФ , брифинг 22 июня: — 21 июня ВСУ понесли значительные потери. В результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода «Океан».

— Военнослужащие батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшейся в районе населенных пунктов Горское, Подлесное, Врубовка ЛНР, потеряв более 60 процентов личного состава, отказались выполнять приказ командования и самовольно оставили все занимаемые позиции.

— Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки уничтожено: пять складов боеприпасов ВСУ, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», а также живая сила и военная техника в 151 районе.

— Ракетными войсками и артиллерией поражены 253 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также шесть складов с боеприпасами. Уничтожен топливный терминал в Николаеве, с которого осуществлялось снабжение горючим военной техники ВСУ. В рамках контрбатарейной борьбы поражено 13 украинских взводов реактивных систем залпового огня. Уничтожена станция артиллерийской разведки AN-TPQ производства США.

— Всего в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 620 бойцов, 24 танка и других боевых бронированных машин, а также 27 специальных автомобилей.

— Средствами ПВО за сутки сбиты два самолета Су-25 и МиГ-29. Также сбиты 16 беспилотников. Кроме того, перехвачены три украинские ракеты «Точка-У», а также 14 реактивных снарядов.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 211 самолетов, 132 вертолета, 1308 беспилотных летательных аппаратов, 349 зенитных ракетных комплексов, 3733 танка и других боевых бронированных машин, 594 боевых машин реактивных систем залпового огня, 2081 орудие полевой артиллерии и минометов. Народная милиция ЛНР и союзные силы РФ ликвидировали группу иностранных наемников и взяли в окружение Лисичанск . Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Народная милиция ЛНР сообщила о том , что украинские силы в районе Горского оказались в огневом мешке. Фактически окружен и город Золотое .

что украинские силы в районе оказались в огневом мешке. Фактически окружен и . ТАСС сообщило о том , что падение украинского беспилотника привело к взрыву и пожару на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Работа на заводе остановлена. Позднее пожар был ликвидирован.

что падение украинского беспилотника и пожару на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Работа на заводе остановлена. Позднее пожар был ликвидирован. Минобороны сообщило об эвакуации в Россию из Украины и республик Донбасса за сутки 23,7 тыс. человек , в том числе более 3,6 тыс. детей . Всего с начала специальной военной операции в Россию эвакуированы более 2 млн человек , в том числе 321,8 тыс. детей.

, в том числе . Всего с начала специальной военной операции в Россию эвакуированы более 2 млн человек в том числе 321,8 тыс. детей. Энергосистему Калининградской области в воскресенье переведут в изолированный режим работы для проверки.

Экономика , что с ней происходит

Потери украинской экономики в результате спецоперации России составили почти $100 млрд. Такие данные приводит Национальный банк Украины в отчете о финансовой стабильности за 21 июня.

Такие данные приводит Национальный банк Украины в отчете о финансовой стабильности за 21 июня. На Украине выведена из строя и перестала работать вся нефтеперерабатывающая отрасль , сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

вся нефтеперерабатывающая отрасль сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. Президент США Джо Байден призвал Конгресс и власти штатов приостановить сбор федерального топливного налога на три месяца из-за роста цен на бензин .

. Отказ Германии от российского газа грозит сбоем в работе Volkswagen , заявил гендиректор компании Герберт Дисс.

, заявил гендиректор компании Герберт Дисс. ФРГ не может заявить о прогрессе на переговорах по турбине для Nord Stream , сообщили в Минэкономики Германии.

, сообщили в Минэкономики Германии. ФАС России предлагает установить нормативы продаж газа на бирже для Газпрома в объеме 10% от поставок на внутренний рынок.

для Газпрома в объеме 10% от поставок на внутренний рынок. Годовая инфляция в Великобритании по итогам мая ускорилась до рекордных с 1982 года 9,1%.

Инфляция в Канаде почти достигла 7,7% , это тоже рекорд с 1983 года.

, это тоже рекорд с 1983 года. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 16,42%, заявили в Минэкономразвития.

до 16,42%, заявили в Минэкономразвития. Росстат сообщил , что сахар , гречка , яйца , подсолнечное масло в России дешевеют , а рис продолжает расти в цене.

Яйца , продукты , здоровое питание. pixabay.com/

Президент Владимир Путин подписал указ , который устанавливает новый временный порядок выплат по валютному долгу . Согласно документу , Россия сможет выплачивать валютный долг в рублях.

который устанавливает новый временный порядок . Согласно документу Россия сможет выплачивать валютный долг в рублях. Россия и другие страны БРИКС прорабатывают вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют этого объединения , сказал Владимир Путин.

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начала предупреждать руководство торговых центров где расположены ее магазины и студии о намерении расторгнуть договоры аренды сообщают «Ведомости». В России могут открыться индийские сетевые магазины , допустил Владимир Путин.

, допустил Владимир Путин. Финская гостиничная сеть Sokos продаст свой операционный бизнес Александру Ермакову и Юрию Шумакову , владельцам группы Awarа IT , сообщает РБК.

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ориентирована на Северную Америку Индию и страны Ближнего Востока компания готовится к длительному вплоть до десятилетнего запрету полетов над Россией. Финский производитель лакокрасочных материалов Tikkurila объявил , что готовится уйти с российского рынка.

Центробанк собирается расширить коридор базового тарифа ОСАГО на 26% в обе стороны для легкого транспорта. Базовая ставка будет устанавливаться страховщиками индивидуально в диапазоне 1646−7535 руб. Меры связаны с резким подорожанием автозапчастей.

на 26% в обе стороны для легкого транспорта. Базовая ставка будет устанавливаться страховщиками индивидуально в диапазоне 1646−7535 руб. Меры связаны с резким подорожанием автозапчастей. «Связной» первым из крупных ритейлеров подтвердил начало ввоза электроники через параллельный импорт , узнал «Коммерсант». Речь идет о смартфонах и часах Samsung , последней линейке iPhone и игровых приставках PlayStation , Xbox и Nintendo. Устройства будут дороже на 10−20%

Президент РФ Владимир Путин сообщил о переговорах по увеличению доли китайских автомобилей и техники на российском рынке.

на российском рынке. Замглавы Минтранса Игорь Чалик заявил , что парк эксплуатируемых в России воздушных судов к концу 2025 года сохранится не менее чем на 70%.

Политика: встречи и обсуждения

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на церемонии открытия форума БРИКС: «История показывает , что гегемония , блоковая политика , противостояние стран из разных лагерей не принесут мира и безопасности , а приведут только к войне и конфликтам».

По его словам, украинский кризис дал миру тревожный сигнал: расширение военных блоков и попытка обеспечить безопасность одних государств за счет других ведет к «дилемме безопасности», ситуации, при которой обеспечение нацбезопасности одними государствами рассматривается в качестве угрозы другими.

«Мир — это общее дело человечества, за которое должны бороться и которое должны поддерживать все стороны. Только когда все дорожат и сохраняют мир, и только когда все помнят горькие уроки войны, может быть надежда на мир», — сказал он.

Обвинения в адрес России в том , что она якобы хочет уничтожить Украину , не соответствуют действительности , украинцы остаются родным и дружественным народом. Об этом накануне заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя: «Выжечь на Украине мы хотим расцветший бурным цветом неонацизм и национализм , из-за которого эта страна последовательно превращалась в анти-Россию , став прямой угрозой нам и жителям Донбасса».

Василий Небензя , постпред России в ООН. ouncil.gov.ru

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил , что Основополагающий акт Россия—НАТО необходимо сохранить , денонсировать его «было бы недальновидно».

заявил что Основополагающий акт Россия—НАТО необходимо сохранить денонсировать его «было бы недальновидно». США понимают законные озабоченности России в сфере безопасности и готовы работать над их устранением , заявила заместитель госсекретаря Венди Шерман.

Реакция: люди , сообщества

Испанская газета El País рассказала о докладах , подготовленных европейскими институтами , согласно которых Евросоюз опасается , что последствия ситуации вокруг Украины приведут к «катастрофическому массовому голоду» и спровоцируют миграционные волны в ЕС из Северной Африки. Новый геополитический сценарий характеризуется «высокой нестабильностью и растущими рисками фрагментации международного сообщества».

рассказала о докладах подготовленных европейскими институтами согласно которых Евросоюз опасается что последствия ситуации вокруг Украины приведут к и спровоцируют миграционные волны в ЕС из Северной Африки. Новый геополитический сценарий характеризуется «высокой нестабильностью и растущими рисками фрагментации международного сообщества». Российские спортсмены предварительно вошли в число участников командного чемпионата мира по настольному теннису в Чэнду , окончательное решение примут на заседании исполнительного комитета ITTF 26−27 июля.

Настольный теннис. СС0

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Максима Галкина исключили из списка лиц , угрожающих национальной безопасности Украины.

исключили из списка лиц угрожающих национальной безопасности Украины. Алексей Венедиктов ( внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) рассказал РИА Новости, что рассчитывает возобновить работу радио «Эхо Москвы» на базе одноименного закрытого акционерного общества. По его словам , миноритарии заблокировали решение акционеров ЗАО «Эхо Москвы» о ликвидации компании — и сроки возможного возобновления работы зависят от суда.

внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) рассказал РИА Новости, что рассчитывает возобновить работу радио «Эхо Москвы» на базе одноименного закрытого акционерного общества. По его словам миноритарии заблокировали решение акционеров ЗАО «Эхо Москвы» о ликвидации компании — и сроки возможного возобновления работы зависят от суда. Суд в Латвии заключил под стражу публициста Владимира Линдермана, поддерживающего спецоперацию РФ.

В аэропортах Германии у россиян изымают дорогие покупки при попытке получить за них налоговый вычет и заводят дела о попытке незаконном ввоза в Россию санкционной продукции.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на четверг:

USD 53,28₽

EUR 55,83₽

Хорошего дня! Вот что произошло 21 июня: провал атаки на Змеиный, принудительная мобилизация и русская кола из алтайских трав.