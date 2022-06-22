Провал атаки на Змеиный, принудительная мобилизация и русская кола из алтайских трав. Что еще произошло 21 июня

Главное за 21 июня

Минобороны РФ, брифинг 21 июня:

— Российская армия отбила атаку украинских сил на остров Змеиный. Российские средства ПВО уничтожили все средства противника. Тогда ВСУ подвергли ударам газодобывающие платформы «БК-1» и «Крым-1». В ответ на это крылатыми ракетами «Оникс» на военном аэродроме «Школьный» у Одессы уничтожены ангары с «Байрактарами-ТБ2», а на острове Кубанский — два артиллерийских взвода 155-мм гаубиц М-777, российской авиацией также уничтожены две пусковые установки С-300.

— Ракетными войсками и артиллерией поражено 216 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 28 пунктов управления, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также два склада с боеприпасами. В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено 570 бойцов, 13 танков и других боевых бронированных машин.

— Войсками ПВО России сбит самолет Су-25. Также сбиты в воздухе 19 украинских беспилотников, перехвачено пять тактических ракет «Точка-У», а также 30 реактивных снарядов РСЗО «Ураган».

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 209 самолетов, 132 вертолета, 1292 беспилотных летательных аппарата, 348 зенитных ракетных комплексов, 3709 танков и других боевых бронированных машин, 580 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2065 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3760 единиц специальной военной автомобильной техники.