Провал атаки на Змеиный, принудительная мобилизация и русская кола из алтайских трав. Что еще произошло 21 июня

Главное за 21 июня
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Минобороны РФ, брифинг 21 июня:
— Российская армия отбила атаку украинских сил на остров Змеиный. Российские средства ПВО уничтожили все средства противника. Тогда ВСУ подвергли ударам газодобывающие платформы «БК-1» и «Крым-1». В ответ на это крылатыми ракетами «Оникс» на военном аэродроме «Школьный» у Одессы уничтожены ангары с «Байрактарами-ТБ2», а на острове Кубанский — два артиллерийских взвода 155-мм гаубиц М-777, российской авиацией также уничтожены две пусковые установки С-300.
— Ракетными войсками и артиллерией поражено 216 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 28 пунктов управления, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также два склада с боеприпасами. В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено 570 бойцов, 13 танков и других боевых бронированных машин.
— Войсками ПВО России сбит самолет Су-25. Также сбиты в воздухе 19 украинских беспилотников, перехвачено пять тактических ракет «Точка-У», а также 30 реактивных снарядов РСЗО «Ураган».
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 209 самолетов, 132 вертолета, 1292 беспилотных летательных аппарата, 348 зенитных ракетных комплексов, 3709 танков и других боевых бронированных машин, 580 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2065 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3760 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки было уничтожено 15 гаубиц М-777, которые поступают из США и европейских стран. Большинство часть — в районе железнодорожной станции Дружковка.
- По данным Минобороны РФ, в прилегающих к зоне боевых действий населенных пунктах Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей украинские власти проводят принудительную мобилизацию.
- Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов РФ уже до конца 2022 года, перед этим будет проведен референдум, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
- Первое иностранное судно Azov Concord покинуло порт Мариуполя по коридору, организованному российскими военными.
- Все страны ЕС поддержали предоставление Украине статуса кандидата, сообщает Bloomberg.
- С 24 февраля по 20 июня, на Украине погибли 4597 мирных жителей, в том числе 313 детей. Ранения получили 5711 гражданских, сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека.
Экономика, что с ней происходит
- Дания и Нидерланды ввели первый уровень режима предупреждения чрезвычайной ситуации в газоснабжении из-за возможных перебоев поставок из России.
- Сбербанк и ВТБ приостановили возможность перевода валюты в другие российские банки. Ограничение объяснили невозможностью гарантировать осуществление подобных транзакций в «текущей ситуации».
- Минфин собирается забрать у Газпрома 416 млрд руб. в виде разового повышения НДПИ в 2022 году.
- Снижение температуры при отоплении жилья на два градуса в Европе позволит заместить поставки газа по трубопроводу «Северный поток», заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
- Ведущий сталепроизводитель Индии Tata Steel импортировал около 75 тысяч тонн угля из России во второй половине мая, сообщает Reuters.
- Калининградские власти опубликовали перечень товаров, запрещенных для перевозки через Литву, среди прочего в нем продукты из чугуна и стали, установки для сжижения газа, реактивное топливо, сигары, парфюмерия, бытовая техника дороже 750 евро, икра, этиловый спирт, удобрения и дерево.
- Казахстан и ЕС обсудили предотвращение влияния антироссийских санкций на республику.
- Сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» готова трудоустроить у себя сотрудников IKEA.
Кстати, наши корреспонденты побывали в ресторане обновленной сети в Барнауле.
- Швейцария в мае экспортировала в Россию товаров на сумму почти 257 миллионов долларов, что примерно на 42% больше, чем в апреле. Она же начала импортировать золото из РФ впервые с зимы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на таможенное управление страны.
- Госдума РФ приняла закон, который защищает тех, кто занимает параллельным импортом, от уголовной и административной ответственности.
- В условиях санкций следует оказать поддержку отечественным производителям стройматериалов и довести долю поставщиков из РФ до 95%, заявил Владимир Путин.
- Глава Минстроя Ирек Файзуллин власти хотят довести обеспеченность жильем в России к 2030 до 34 квадратных метров на человека.
- Марат Хуснуллин заявил, что бюджетные кредиты для регионов на триллион руб. позволят ввести 130 млн кв. м жилья и принесут в бюджет 2,2 трлн руб.
- Сбербанк начал выдавать ипотечные кредиты, которые можно использовать для завершения строительства здания на уже имеющемся участке, а также на покупку земли с недостроенным домом. Ипотечные ставки по обновленной программе составляют от 10,5% годовых.
- Decathlon с 27 июня приоставит свою деятельность в России. Будут закрыты как магазины, так и продажи на сайте.
- Международные автоперевозчики России просят президента не допускать в РФ европейских конкурентов. Потери их доходов от санкций на 1 июня оценивают в 9 млрд руб, узнал «Коммерсант».
- Оптовые цены на бензин после значительного снижения весной перешли к росту в июне. АИ-92 подорожал на 3,5%, до почти 42 тыс. руб. за тонну.
Политика: встречи и обсуждения
- Германская экономика и компании ФРГ болезненно переносят антироссийские санкции, заявил канцлер Олаф Шольц. Но, по его словам, свобода и демократия имеют свою цену, а ФРГ не прекратит поддержку украинских партнеров: «Да, эти санкции причиняют нам самим ущерб, причиняют ущерб нашим компаниям, но решение по ним правильное. Эту цену мы готовы заплатить».
- Россия является надежным союзником Казахстана, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на экономическом форуме в Катаре. «Да, Путин по-прежнему является надежным союзником, и, как глава государства, я рад сообщить, что у меня близкие отношения с Путиным», — ответил Токаев на вопрос о своем отношении к российскому президенту «в связи с текущими событиями».
- Джо Байден считает, что ситуация на Украине превратится в «игру на выжидание» между Россией и Евросоюзом. По его словам, этот конфликт будет состязанием на выносливость, когда обе стороны будут проверять, «что могут вынести россияне и что будет готова вынести Европа».
Реакция: люди, сообщества
- Корреспонденты РИА Новости и бойцы ЛНР эвакуировали из Северодонецка пару 77-летних местных жителей, которых их родные ранее увидели в одном из репортажей агентства
- Глава Tesla и SpaceX Илон Маск, американский экономист и профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший глобальный финансовый кризис 2008 года, и Goldman Sachs предупредили о растущей вероятности рецессии в США, сообщает Bloomberg.
Информация, которую вы могли пропустить
- Госдума разрешила беженцам из ДНР, ЛНР и Украины не оформлять в течение трех месяцев после въезда в Россию в 2022 году полисы ОСАГО. В случае ДТП по вине приезжего убытки потерпевшей стороне компенсирует Российский союз автостраховщиков.
- Бывший мэр Архангельска Александр Донской заявил, что выпустит российский аналог «Кока-Колы». Напиток под торговой маркой «Русская Кола» планируется создать на основе трав, кореньев и ягод Алтайского края. Это будет российский аналог с национальным колоритом и патриотичным дизайном, сообщил журналистам 29.RU Донской.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на среду:
- USD 54,71₽
- EUR 57,46₽
Хорошего дня! Кстати, загляните, что произошло 20 июня: удар по буровым в море, «блокада» Калининграда, и весомая продажа нобелевской медали.