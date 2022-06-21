Удар по буровым в море, «блокада» Калининграда, и весомая продажа нобелевской медали. Что еще произошло 20 июня

Главное за 20 июня

Минобороны РФ, брифинг 20 июня:

— ВКС нанесен удар по аэродрому Арциз Одесской области. В результате удара уничтожена станция управления беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ2» и два беспилотника на земле;

— В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении за сутки поражено 11 взводов РСЗО «Град». Также поражено 12 артиллерийских взводов ВСУ на огневых позициях, уничтожены две 155-мм гаубицы М777 вместе с артиллерийскими расчетами;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено 47 районов сосредоточения живой силы и техники. В том числе уничтожены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а также локатор подсвета и наблюдения комплекса С-300;

— Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 148 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 25 пунктов управления, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях. В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено 450 военных, 13 танков и других боевых бронированных машин;

— Средствами ПВО России сбит самолет МиГ-29. Также сбиты в воздухе 10 беспилотников. Кроме того, перехвачены девять снарядов РСЗО «Ураган»;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 208 самолетов, 132 вертолета, 1260 беспилотных летательных аппаратов, 345 зенитных ракетных комплекса, 3696 танков и других боевых бронированных машин, 576 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2055 орудий полевой артиллерии и минометов.