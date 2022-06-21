Удар по буровым в море, «блокада» Калининграда, и весомая продажа нобелевской медали. Что еще произошло 20 июня

Главное за 20 июня
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Минобороны РФ, брифинг 20 июня:
— ВКС нанесен удар по аэродрому Арциз Одесской области. В результате удара уничтожена станция управления беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ2» и два беспилотника на земле;
— В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении за сутки поражено 11 взводов РСЗО «Град». Также поражено 12 артиллерийских взводов ВСУ на огневых позициях, уничтожены две 155-мм гаубицы М777 вместе с артиллерийскими расчетами;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено 47 районов сосредоточения живой силы и техники. В том числе уничтожены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а также локатор подсвета и наблюдения комплекса С-300;
— Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 148 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 25 пунктов управления, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях. В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено 450 военных, 13 танков и других боевых бронированных машин;
— Средствами ПВО России сбит самолет МиГ-29. Также сбиты в воздухе 10 беспилотников. Кроме того, перехвачены девять снарядов РСЗО «Ураган»;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 208 самолетов, 132 вертолета, 1260 беспилотных летательных аппаратов, 345 зенитных ракетных комплекса, 3696 танков и других боевых бронированных машин, 576 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2055 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Минобороны РФ заявило, что в ходе проведения специальной военной операции противник несет значительные потери. Так, с 19 мая, за месяц боев, одна только 14 механизированная бригада ВСУ потеряла убитыми и раненными больше 2100 человек. Из-за низкого морально-психологического состояния 800 человек, предназначенных для восполнения потерь этого соединения, отказались ехать в район боевых действий, обвинив офицеров в некомпетентности, взяточничестве и кумовстве при выплатах денежного довольствия.
- ВСУ нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза», заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, 94 человек удалось эвакуировать, трое были ранены, а еще семеро пропали без вести. Их поиски продолжаются.
- Представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что на заводе «Азот» в Северодонецке прячутся около 1000 гражданских лиц.
Экономика, что с ней происходит
- Порты стран Прибалтики в Евросоюзе не смогут нормально работать без железнодорожного транзита из России. Вводя ограничения на транзит товаров в Калининградскую область через Литву, ЕС наносит ущерб своей экономике, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
- Антон Алиханов пообещал, что стоимость отдельных товаров в Калининграде не повысится после перехода на транспортировку части грузов морем из-за ограничений на железнодорожный транзит через Литву.
- Жозеп Боррель считает, что некоторые банки «перегибают палку», исполняя введенные в отношении России санкции Евросоюза, но им напомнят о возможности обслуживать сделки с российским зерном и удобрениями.
- Импорт российской нефти в Китай в мае вырос на 55% по сравнению с 2021 годом и достиг рекордного уровня, сообщает Reuters.
- Фонд президентских грантов выделил 244 млн руб. на поддержку 91 российского проекта по помощи Донбассу, сообщил исполнительный директор фонда Антон Долгов.
- Сегмент складской недвижимости может серьезно пострадать в нынешнем кризисе. По итогам 2022 года объем арендованных и купленных складских площадей в Москве и Подмосковье может сократиться почти в четыре раза год к году, до 700 тыс. кв. м, сообщает «Коммерсант».
- После многолетних дискуссий «Системный оператор» согласился сократить минимальный резерв в энергосистеме.
- Совет Евросоюза продлил до 23 июня 2023 года санкции против Крыма и Севастополя. Они предполагают ограничения на торговые и финансовые операции, связанные с упомянутыми субъектами РФ. Ограничения продлеваются Евросоюзом ежегодно с 2014 года.
- Минфин РФ закладывает в проект бюджета дефицит на протяжении всей трехлетки в диапазоне 0,8−1,1% ВВП.
- Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов перечислил четыре главных меры стимулирования внутреннего спроса в РФ в интервью Интерфаксу: стимулирование инвестиций, расширение экспорта, поддержка населения и разблокировка кредитования.
- Около 5,5 трлн рублей предлагается выделить на пятилетнюю комплексную программу Строительство и 2 трлн рублей — на новое инфраструктурное меню, стимулирующее создание инфраструктуры в России.
- Объем ввода жилья в России в 2024 году при консервативном сценарии на основе прогноза макроэкономразвития может сократится на 24% по сравнению показателями 2021 года — до 70 млн кв. метров, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании комиссии Госсовета по строительству.
- На этой неделе банки могут получить формальное разрешение выдавать льготную ипотеку на новостройки по новым сниженным ставкам.
- Китайский автопроизводитель Chery планирует запустить в России продажи автомобилей Omoda.
- Министерство транспорта обсуждает с Минобороны вопрос о возможности возобновления полетов в Крым, заявил глава ведомства Виталий Савельев. Пока же увеличивается количество поездов на этом направлении, добавил глава Минтранса. Железной дорогой в Крым в 2022 году будет перевезено 2,3 млн человек.
- Российские банки смогут фактически применять отрицательные ставки по валютным депозитам для клиентов — юридических лиц по особым правилам. Такой законопроект подготовили в Минэкономразвития. Изменения в законодательство направлены на постепенную девалютизацию российской экономики.
Политика: встречи и обсуждения
- Кризис на Украине будет долгим, а страны Запада никогда не смогут вернуть доверие Москвы. Об этом в интервью телеканалу MSNBC заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Да, это будет длительный кризис, но мы никогда больше не будем доверять Западу».
- Олаф Шольц заявил, что Владимир Путин боится распространения «искры демократии» на Россию, поэтому «в течение многих лет он проводил политику, направленную на распад НАТО и ЕС». Канцлер счел, что российский лидер хочет вернуться к политике зон влияния. Мария Захарова иронично отреагировала на это, напомнив, что на Россию пару раз распространялись «немецкие искры». «Больше пожаров не допустим», — сказала она.
- Даже если страны Запада перестанут поставлять оружие Украине, военные страны все равно будут воевать, сражаясь даже лопатами, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу ARD. Кулеба пояснил, что чем раньше оружие для украинских военных будет отправлено, тем большую помощь это окажет стране: «Если оружие будет отправлено позже, мы все равно скажем „спасибо“, но тогда многое будет потрачено впустую, много людей погибнет».
Реакция: люди, сообщества
- Бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины из-за призывов признать Луганскую и Донецкую народные республики, сообщили в Генпрокуратуре Украины. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы. В ведомстве полагают, что бывший мэр публично призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины и распространял соответствующие материалы.
- Нобелевская медаль Дмитрия Муратова продана на аукционе в США за $103,5 млн при стартовой цене в $550 тыс. Покупатель неизвестен. Деньги Муратов пообещал перечислить ЮНИСЕФ, который отправит их в страны, «где есть беженцы и дети беженцев из Украины», пишет «Коммерсант».
Информация, которую вы могли пропустить
- Власти не одобряют использование VPN-сервисов для обхода блокировки сайтов, но наказывать за это не будут, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
- В российских школах введут еженедельные классные часы по общественно-политической тематике, сообщает «Интерфакс».
- Финляндия открывает границы для туристов, включая российских, с 30 июня, заявили в МВД.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник:
- USD 56,17₽
- EUR 58,80₽
Хорошего дня! Кстати, загляните, что произошло 19 июня: калибром по «Александрии», сделки на ПЭМФ, и мэр Одессы заступился за Пушкинскую улицу.