Калибром по «Александрии», сделки на ПЭМФ, и мэр Одессы заступился за Пушкинскую улицу. Что еще произошло 19 июня

Главное за 19 июня
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Минобороны РФ, брифинг 19 июня:
— Высокоточными ракетами «Калибр» нанесен удар по пункту управления украинских войск в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия». В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях;
— Ракетами «Калибр» на территории трансформаторного завода в городе Николаев уничтожены десять 155-мм гаубиц М777 и до 20 боевых бронированных машин, поставленных Западом киевскому режиму за последние 10 дней;
— ВКС России нанесено поражение эшелону в районе железнодорожной станции Губиниха Днепропетровской области, прибывшего из города Владимир-Волынский в зону боевых действий на Донбассе. В результате удара по месту разгрузки уничтожено более 100 военнослужащих, 30 танков и боевых бронированных машин;
— Также в районе населенного пункта Селидово ДНР нанесено поражение живой силе и военной технике 56-й мотопехотной бригады. Уничтожено до 200 бойцов, в том числе иностранные наемники, входившие в состав данной бригады, а также две боевые машины РСЗО «Град», 10 боевых машин пехоты и бронетранспортеров. В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении нанесено поражение семи взводам РСЗО «Град» и артиллерийскому взводу на огневых позициях;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией уничтожено четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и артиллерийскими боеприпасами, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1»;
— Ракетными войсками и артиллерией поражены 22 пункта управления, 48 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123 районах. Ударом комплекса «Искандер» по территории Харьковского танкоремонтного завода уничтожены две пусковые установки РСЗО «Ураган». За сутки в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено свыше 400 военнослужащих ВСУ, 10 танков и других боевых бронированных машин, 11 орудий полевой артиллерии, 11 пусковых установок РСЗО;
— Войсками ПВО России за сутки сбит самолет Су-25, восемь беспилотников. Перехвачены три ракеты «Точка-У» и два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган»;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 207 самолетов, 132 вертолета, 1249 беспилотных летательных аппаратов, 344 зенитных ракетных комплекса, 3683 танка и других боевых бронированных машин, 562 боевые машины реактивной системы залпового огня, 2043 орудия полевой артиллерии и минометов.
- ВСУ несут значительные потери от контрбатарейной борьбы, сообщает Минобороны. Так военнослужащий ВСУ, взятый в плен в районе населенного пункта Перемога, рассказал о том, что за последние 10 дней в артиллерийских подразделениях, действующих на Харьковском направлении, потери составили 380 человек.
- Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект об оборудовании сети бомбоубежищ.
- Границу РФ в Ростовской области за сутки пересекли более 17 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик.
- Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил: «Боевики, зажатые на „Азоте“, подают сигналы, что готовы к продолжению переговоров. Они продолжатся, но условия сложения оружия для боевиков явно не улучшатся. Пока они испытывали судьбу, срывая договоренности о прекращении огня, военный фон для них только ухудшался».
Экономика, что с ней происходит
- Украина вынуждена закупать топливо «везде, где можно достать», в том числе в Бельгии и Нидерландах из-за нарушения традиционных цепочек поставок, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
- Правительство Германии ищет дальнейшие пути экономии газа и заполнения подземных газохранилищ, это предполагается сделать в том числе за счет более активного использования угольных электростанций.
- Глава ФАС Максим Шаскольский в интервью РБК заявил, что видит в сокращении бизнеса шведской IKEA в России шанс усилить конкуренцию и возможность развития отечественных мебельных магазинов.
- Министр экономики Максим Решетников сообщил в ходе ПЭМФ, что в России уже пятую неделю подряд идет дефляция. По его словам, страна сползает в дефляционную спираль.
- Вице-премьер Александр Новак заявил, что переработка нефти в России в 2022 году может составить 250−260 млн тонн при оптимальной загрузке 280 млн тонн. Господин Новак отметил, что Россия сохраняет долгосрочные планы по производству сжиженного природного газа.
- Председатель правления НОВАТЭК Леонид Михельсон заявил, что российским предприятиям нужно около 24 млрд руб. господдержки на НИОКР для локализации производства оборудования по сжижению природного газа.
- Испанская одежная сеть Mango передаст франчайзи 55 магазинов в стране, которыми ритейлер до начала военной операции на Украине управлял самостоятельно. Договоренность с российскими партнерами, которые готовы развивать эти точки продаж, уже достигнуты, сообщает El Pais.
- «Коммерсант» приводит перечень основных сделок, заключенных на ПЭМФ. Вот наиболее интересные из них:
— Новикомбанк и Объединенная судостроительная корпорация заключили соглашение о льготном финансировании в размере 5 млрд руб. Также Новикомбанк профинансирует проекты цифровой трансформации корпорации на сумму 12 млрд руб.;
— РЖД и ВТБ подписали кредитное соглашение с максимальным сроком траншей до 5 лет на сумму до 630 млрд руб. Средства будут направлены на модернизацию железнодорожной инфраструктуры перевозчика;
— Газпром и китайская CNPC подписали техсоглашение о поставках газа;
— QazaqGaz и Газпром договорились об увеличении переработки казахстанского газа в России;
— НОВАТЭК построит в ОЭЗ «Тольятти» мини-завод по производству сжиженного природного газа;
— «Российский экологический оператор» вложит 24 млрд руб. в создание четырех мусороперерабатывающих предприятий под Санкт-Петербургом;
— Инвесторы вложат в курорт «Красная поляна» 37 млрд руб.;
— Компания Фосагро и власти Мурманской области в ближайшие три года направят 15 млрд руб. на социально-экономическое развитие Кировска и Апатитов;
— Фиуме планирует инвестировать 1,3 млрд руб. в организацию производства экранопланов на базе бывшего завода минных тральщиков «Авангард» в Карелии.
Политика: встречи и обсуждения.
- Владимир Путин выступил перед предпринимателями на ПМЭФ и рассказал им, в том числе, где лучше инвестировать. «Дома — надежнее. Кто не услышал этот посыл, потерял сотни миллионов долларов… Не наступайте на старые грабли, инвестируйте здесь. Вкладывайте в создание новых предприятий и рабочих мест, в развитие туристической инфраструктуры, поддерживайте школы, университеты, здравоохранение, социальную сферу, культуру и спорт. Я знаю, что многие так и делают», — сказал он.
- Казахстан призывает все страны мира разработать план по ликвидации ядерного оружия к 2045 году, заявил глава МИД Мухтар Тлеуберди. По его словам, о необходимости задуматься о запрете и ликвидации этого оружия говорят нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерного оружия и взаимные угрозы его применения.
- Президент Сенегала, действующий председатель Африканского союза Маки Салл поддержал слова главы Франции Эммануэля Макрона о том, что нельзя унижать Россию, и заявил, что считает своим долгом продолжать переговоры с РФ, несмотря на ситуацию на Украине.
Реакция: люди, сообщества
- Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против переименования Пушкинской улицы. Он заявил The New York Times, что не поддержал бы такое решение. «Одесса — межкультурная столица Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому», — сказал Труханов.
- Глава Сбербанка Герман Греф считает, что «экспорт сегодня становится ядом для экономики. Импорт… становится главным лекарством от болезни в виде укрепления рубля и, собственно говоря, уничтожения национального производства — все перевернулось».
- Глава ВТБ Андрей Костин на ПЭМФ призвал к дедолларизации российской экономики. «Я убежден, видя, как ведут себя наши дружественные партнеры: они боятся не ядерного арсенала США и не военной мощи, и даже не экономической, они боятся одного — быть отключенными от доллара. Это самое мощное оружие, которое имеют США, которое позволяет им доминировать и пугать сегодня всех именно этим», — заявил он.
- Голливудский актер Бен Стиллер прибыл в польский город Жешув на границе с Украиной. Он привез гуманитарную помощь и встретился с украинскими беженцами.
Информация, которую вы могли пропустить
- Пользователи с российским IP-адресом не могут скачать для установки операционные системы Windows 11 и Windows 10 и некоторые другие продукты Microsoft с официального сайта компании.
- Президент Молдавии Майя Санду подписала закон, запрещающий в стране ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также военных фильмов из РФ. Он вступит в силу на следующей неделе.
- Верховная рада Украины одобрила запрет на российскую музыку в украинских медиа и общественных местах, сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram. За запрет проголосовали 303 парламентария из 450.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:
- USD 56,71₽
- EUR 59,33₽
Отличного дня! Кстати, загляните, что произошло 18 июня: контроль над пригородом Северодонецка, переговоры в конце августа и конец бензинового туризма.