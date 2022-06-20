Калибром по «Александрии», сделки на ПЭМФ, и мэр Одессы заступился за Пушкинскую улицу. Что еще произошло 19 июня

Главное за 19 июня Минобороны РФ, брифинг 19 июня: — Высокоточными ракетами «Калибр» нанесен удар по пункту управления украинских войск в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия». В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях;

— Ракетами «Калибр» на территории трансформаторного завода в городе Николаев уничтожены десять 155-мм гаубиц М777 и до 20 боевых бронированных машин, поставленных Западом киевскому режиму за последние 10 дней;

— ВКС России нанесено поражение эшелону в районе железнодорожной станции Губиниха Днепропетровской области, прибывшего из города Владимир-Волынский в зону боевых действий на Донбассе. В результате удара по месту разгрузки уничтожено более 100 военнослужащих, 30 танков и боевых бронированных машин;

— Также в районе населенного пункта Селидово ДНР нанесено поражение живой силе и военной технике 56-й мотопехотной бригады. Уничтожено до 200 бойцов, в том числе иностранные наемники, входившие в состав данной бригады, а также две боевые машины РСЗО «Град», 10 боевых машин пехоты и бронетранспортеров. В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении нанесено поражение семи взводам РСЗО «Град» и артиллерийскому взводу на огневых позициях;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией уничтожено четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и артиллерийскими боеприпасами, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1»;

— Ракетными войсками и артиллерией поражены 22 пункта управления, 48 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123 районах. Ударом комплекса «Искандер» по территории Харьковского танкоремонтного завода уничтожены две пусковые установки РСЗО «Ураган». За сутки в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено свыше 400 военнослужащих ВСУ, 10 танков и других боевых бронированных машин, 11 орудий полевой артиллерии, 11 пусковых установок РСЗО;

— Войсками ПВО России за сутки сбит самолет Су-25, восемь беспилотников. Перехвачены три ракеты «Точка-У» и два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган»;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 207 самолетов, 132 вертолета, 1249 беспилотных летательных аппаратов, 344 зенитных ракетных комплекса, 3683 танка и других боевых бронированных машин, 562 боевые машины реактивной системы залпового огня, 2043 орудия полевой артиллерии и минометов. ВСУ несут значительные потери от контрбатарейной борьбы , сообщает Минобороны. Так военнослужащий ВСУ , взятый в плен в районе населенного пункта Перемога , рассказал о том , что за последние 10 дней в артиллерийских подразделениях , действующих на Харьковском направлении , потери составили 380 человек.

сообщает Минобороны. Так военнослужащий ВСУ взятый в плен в районе населенного пункта Перемога рассказал о том что за последние 10 дней в артиллерийских подразделениях действующих на Харьковском направлении потери составили 380 человек. Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект об оборудовании сети бомбоубежищ .

. Границу РФ в Ростовской области за сутки пересекли более 17 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Донецкой и Луганской народных республик. Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил: «Боевики , зажатые на „Азоте“, подают сигналы , что готовы к продолжению переговоров. Они продолжатся , но условия сложения оружия для боевиков явно не улучшатся. Пока они испытывали судьбу , срывая договоренности о прекращении огня , военный фон для них только ухудшался».

Экономика , что с ней происходит

Украина вынуждена закупать топливо «везде , где можно достать» , в том числе в Бельгии и Нидерландах из-за нарушения традиционных цепочек поставок , заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

, в том числе в Бельгии и Нидерландах из-за нарушения традиционных цепочек поставок заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Правительство Германии ищет дальнейшие пути экономии газа и заполнения подземных газохранилищ , это предполагается сделать в том числе за счет более активного использования угольных электростанций.

и заполнения подземных газохранилищ это предполагается сделать в том числе за счет более активного использования угольных электростанций. Глава ФАС Максим Шаскольский в интервью РБК заявил , что видит в сокращении бизнеса шведской IKEA в России шанс усилить конкуренцию и возможность развития отечественных мебельных магазинов.

IKEA в Новосибирске. архив группы компаний «Авиафлот»

Министр экономики Максим Решетников сообщил в ходе ПЭМФ , что в России уже пятую неделю подряд идет дефляция . По его словам , страна сползает в дефляционную спираль.

что в России уже пятую неделю подряд идет . По его словам страна сползает в дефляционную спираль. Вице-премьер Александр Новак заявил , что переработка нефти в России в 2022 году может составить 250−260 млн тонн при оптимальной загрузке 280 млн тонн. Господин Новак отметил , что Россия сохраняет долгосрочные планы по производству сжиженного природного газа.

что переработка нефти в России в 2022 году может составить при оптимальной загрузке 280 млн тонн. Господин Новак отметил что Россия сохраняет долгосрочные планы по производству сжиженного природного газа. Председатель правления НОВАТЭК Леонид Михельсон заявил , что российским предприятиям нужно около 24 млрд руб . господдержки на НИОКР для локализации производства оборудования по сжижению природного газа.

что российским предприятиям нужно около . господдержки на НИОКР для локализации производства оборудования по сжижению природного газа. Испанская одежная сеть Mango передаст франчайзи 55 магазинов в стране , которыми ритейлер до начала военной операции на Украине управлял самостоятельно. Договоренность с российскими партнерами , которые готовы развивать эти точки продаж , уже достигнуты , сообщает El Pais.

«Коммерсант» приводит перечень основных сделок , заключенных на ПЭМФ. Вот наиболее интересные из них:

— Новикомбанк и Объединенная судостроительная корпорация заключили соглашение о льготном финансировании в размере 5 млрд руб. Также Новикомбанк профинансирует проекты цифровой трансформации корпорации на сумму 12 млрд руб.;

— РЖД и ВТБ подписали кредитное соглашение с максимальным сроком траншей до 5 лет на сумму до 630 млрд руб. Средства будут направлены на модернизацию железнодорожной инфраструктуры перевозчика;

— Газпром и китайская CNPC подписали техсоглашение о поставках газа;

— QazaqGaz и Газпром договорились об увеличении переработки казахстанского газа в России;

— НОВАТЭК построит в ОЭЗ «Тольятти» мини-завод по производству сжиженного природного газа;

— «Российский экологический оператор» вложит 24 млрд руб. в создание четырех мусороперерабатывающих предприятий под Санкт-Петербургом;

— Инвесторы вложат в курорт «Красная поляна» 37 млрд руб.;

— Компания Фосагро и власти Мурманской области в ближайшие три года направят 15 млрд руб. на социально-экономическое развитие Кировска и Апатитов;

— Фиуме планирует инвестировать 1,3 млрд руб. в организацию производства экранопланов на базе бывшего завода минных тральщиков «Авангард» в Карелии.

Политика: встречи и обсуждения.

Владимир Путин выступил перед предпринимателями на ПМЭФ и рассказал им , в том числе , где лучше инвестировать. «Дома — надежнее. Кто не услышал этот посыл , потерял сотни миллионов долларов… Не наступайте на старые грабли , инвестируйте здесь. Вкладывайте в создание новых предприятий и рабочих мест , в развитие туристической инфраструктуры , поддерживайте школы , университеты , здравоохранение , социальную сферу , культуру и спорт. Я знаю , что многие так и делают», — сказал он.

Казахстан призывает все страны мира разработать план по ликвидации ядерного оружия к 2045 году , заявил глава МИД Мухтар Тлеуберди . По его словам , о необходимости задуматься о запрете и ликвидации этого оружия говорят нынешний военный конфликт на территории Украины , разговоры о возврате ядерного оружия и взаимные угрозы его применения.

заявил глава МИД . По его словам о необходимости задуматься о запрете и ликвидации этого оружия говорят нынешний военный конфликт на территории Украины разговоры о возврате ядерного оружия и взаимные угрозы его применения. Президент Сенегала , действующий председатель Африканского союза Маки Салл поддержал слова главы Франции Эммануэля Макрона о том , что нельзя унижать Россию , и заявил , что считает своим долгом продолжать переговоры с РФ , несмотря на ситуацию на Украине.

Реакция: люди , сообщества

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против переименования Пушкинской улицы. Он заявил The New York Times, что не поддержал бы такое решение. «Одесса — межкультурная столица Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому», — сказал Труханов.

Глава Сбербанка Герман Греф считает , что «экспорт сегодня становится ядом для экономики. Импорт… становится главным лекарством от болезни в виде укрепления рубля и , собственно говоря , уничтожения национального производства — все перевернулось».

считает что «экспорт сегодня становится ядом для экономики. Импорт… становится главным лекарством от болезни в виде укрепления рубля и собственно говоря уничтожения национального производства — все перевернулось». Глава ВТБ Андрей Костин на ПЭМФ призвал к дедолларизации российской экономики. «Я убежден , видя , как ведут себя наши дружественные партнеры: они боятся не ядерного арсенала США и не военной мощи , и даже не экономической , они боятся одного — быть отключенными от доллара. Это самое мощное оружие , которое имеют США , которое позволяет им доминировать и пугать сегодня всех именно этим», — заявил он.

на ПЭМФ призвал к дедолларизации российской экономики. «Я убежден видя как ведут себя наши дружественные партнеры: они боятся не ядерного арсенала США и не военной мощи и даже не экономической они боятся одного — быть отключенными от доллара. Это самое мощное оружие которое имеют США которое позволяет им доминировать и пугать сегодня всех именно этим», — заявил он. Голливудский актер Бен Стиллер прибыл в польский город Жешув на границе с Украиной. Он привез гуманитарную помощь и встретился с украинскими беженцами.

Информация , которую вы могли пропустить

Пользователи с российским IP-адресом не могут скачать для установки операционные системы Windows 11 и Windows 10 и некоторые другие продукты Microsoft с официального сайта компании.

Президент Молдавии Майя Санду подписала закон , запрещающий в стране ретрансляцию новостных и аналитических программ , а также военных фильмов из РФ. Он вступит в силу на следующей неделе.

подписала закон запрещающий в стране ретрансляцию новостных и аналитических программ а также военных фильмов из РФ. Он вступит в силу на следующей неделе. Верховная рада Украины одобрила запрет на российскую музыку в украинских медиа и общественных местах , сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram. За запрет проголосовали 303 парламентария из 450.

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Отличного дня! Кстати, загляните, что произошло 18 июня: контроль над пригородом Северодонецка, переговоры в конце августа и конец бензинового туризма.