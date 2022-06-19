Контроль над пригородом Северодонецка, переговоры в конце августа и конец бензинового туризма. Что еще произошло 18 июня

Главное за 18 июня
- Минобороны РФ, брифинг 18 июня:
— ВКС в районах Кременчуга и Лисичанска уничтожены технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива, предназначавшегося для снабжения украинской военной техники на Донбассе. Также поражено 12 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений, в том числе четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» и четыре взвода 155-мм гаубиц М777;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено 62 района сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: более 160 бойцов, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», пять боевых машин РСЗО «Град», шесть танков и других боевых бронированных машин, восемь орудий полевой артиллерии, и три склада боеприпасов;
— Средствами ПВО сбиты: украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-24. Также за сутки сбиты: восемь беспилотников. Кроме того, перехвачены: четыре ракеты «Точка-У», а также 24 ракеты реактивной системы залпового огня «Ураган»;
— Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 180 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 16 пунктов управления, а также 32 огневые позиции артиллерийских и минометных подразделений. В результате ударов уничтожено более 310 бойцов, 10 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины РСЗО «Град», девять орудий полевой артиллерии;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 206 самолетов, 132 вертолета, 1241 беспилотный летательный аппарат, 343 зенитных ракетных комплекса, 3613 танков и других боевых бронированных машин, 547 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2032 орудия полевой артиллерии и миномета.
- Рамзан Кадыров сообщил о взятии под российский контроль населенного пункта Метелкино — пригорода Северодонецка, в настоящий момент его зачищают от мин. При взятии села один из командиров украинского националистического батальона «Айдар» попал в плен.
- В субботу целый день Донецк был под обстрелами ВСУ. Есть погибшие и раненые.
- Частные компании из США собирают данные для наведения ракет и передают их Вооруженным силам Украины, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
- Российские военные сообщили, что более 1,9 млн человек, в том числе свыше 307 тысяч детей эвакуировано с конца февраля на территорию России из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик.
Экономика, что с ней происходит
- Почти 700 соглашений на общую сумму в 5,639 трлн рублей подписали участники ПМЭФ-2022. На него приехали 14 тыс. человек из 130 стран с учетом РФ, а 79 государств прислали на форум своих официальных представителей.
- Биткоин упал ниже $19 тыс. впервые с ноября 2020 года.
- Продукцию Coca-Cola можно спокойно завозить в РФ, используя механизм параллельного импорта, заявил ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
- Снижение поставок российского газа вынуждает Европу высвободить свои резервы, которые были предназначены на зиму, сообщает Bloomberg.
- Италия сможет пережить следующую зиму, несмотря на сокращение поставок газа из России, благодаря диверсификации. Об этом заявил глава нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци.
- Индия в последние недели наращивает импорт российского угля, закупая его со скидками до 30%. С 27 мая по 15 июня Индия импортировала угля из России на $331,17 млн — это в шесть раз больше, чем за аналогичный период годом ранее. Объем закупленной российской нефти с конца мая вырос более чем в 31 раз, до $2,22 млрд, сообщает Reuters.
- Литовские железные дороги уведомили Калининградскую область о прекращении транзита ряда товаров из-за санкций Евросоюза, рассказал губернатор региона Антон Алиханов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что под запрет попадает около 50% грузов, включая стройматериалы и металлы, а также готовую продукцию, которая вывозилась из Калининграда.
Действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далеко идущие последствия для Евросоюза, заявил Алиханов. Он рассказал, что обсуждаются ответные меры РФ на решение Литвы по транзиту, они могут коснуться в том числе транспортного комплекса Прибалтики.
- Некоторые иностранные автопроизводители намереваются возобновить работу в Калужской области в ближайшее время, заявил РИА Новости глава региона. В Калужской области собирали Volkswagen, Peugeot, Skoda, Opel, грузовики Volvo и другие марки.
- Автозаправки компенсируют прошлые убытки, не спеша снижать цены на топливо вслед за оптом, заявил глава ФАС Максим Шаскольский в интервью «Интерфаксу».
- Правительству потребуется еще два—три месяца, чтобы сформулировать среднесрочные правила и стратегии новой экономики, сказал РБК глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Принимаемые оперативные меры поддержки он считает «адекватными».
- У России и Белоруссии в ближайшее время кроме микроэлектроники появятся и другие программы по импортозамещению, заявил министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик.
Политика: встречи и обсуждения
- Украина может возобновить переговоры с Россией в конце августа, заявил глава переговорной группы с украинской стороны Давид Арахамия. По его расчетам, как раз к тому времени должна усилиться «переговорная позиция» Киева после запланированного контрнаступления ВСУ.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил сомнения насчет перспективы переговоров с Украиной «к концу августа», о которых говорил глава украинской делегации Давид Арахамия. «Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить», — написал Медведев в Telegram-канале.
- Дональд Трамп предупредил о риске Третьей мировой войны из-за решений Белого дома. Нынешним властям США стоит быть «аккуратнее», поскольку принимаемые ими решения грозят привести к началу следующей мировой войны, уверен экс-президент.
- Лондон должен продолжать поддерживать Киев, несмотря на опасность появления «усталости от Украины» по мере затягивания боевых действий. Об этом журналистам заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по возвращении из украинской столицы.
Реакция: люди, сообщества
- Масштабные антироссийские санкции и крестовый поход против углеводородов из РФ запустили тектонические процессы в глобальной экономике, которые сметут старые устои, после чего будет создан новый мировой энергопорядок. Спасением для мира в этих условиях станет РФ, богатая нефтью и газом, заявил руководитель Роснефти Игорь Сечин.
- Московский магазин «Молодая гвардия» снял с продажи книги писателя Бориса Акунина. В ответ издательство «Захаров» отзывает из магазина все свои выпущенные книги. Об этом оно сообщило во «ВКонтакте». «Так что в „Молодой гвардии“ на Полянке наших книг больше никогда не будет. Даже если взойдет солнце. Доктор сказал — в морг, значит в морг», — говорится в сообщении.
Информация, которую вы могли пропустить
- DDoS-атаки на инфраструктуру ПМЭФ накануне шли с мощностью 140 ГБ в секунду, они производились в том числе с адресов из США и Украины, заявил оргкомитет.
- Финляндия из-за санкций ЕС запретила автомобилистам ввозить из России бензин в канистрах — ранее можно было провозить до 10 литров топлива вне автомобильного бака. «Бензиновый туризм» из Финляндии в Россию и раньше был распространен, но в последнее время его масштабы еще увеличились. В Финляндии один литр бензина сейчас стоит в пересчете на рубли порядка ₽150.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:
- USD 56,71₽
- EUR 59,33₽
Хорошего дня! Вот что произошло 17 июня: удар по штабу «Азова», принципы Путина и возможное возрождение «Волги» и «Победы».