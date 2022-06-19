Контроль над пригородом Северодонецка, переговоры в конце августа и конец бензинового туризма. Что еще произошло 18 июня

Главное за 18 июня Минобороны РФ , брифинг 18 июня: — ВКС в районах Кременчуга и Лисичанска уничтожены технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива, предназначавшегося для снабжения украинской военной техники на Донбассе. Также поражено 12 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений, в том числе четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» и четыре взвода 155-мм гаубиц М777;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено 62 района сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: более 160 бойцов, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», пять боевых машин РСЗО «Град», шесть танков и других боевых бронированных машин, восемь орудий полевой артиллерии, и три склада боеприпасов;

— Средствами ПВО сбиты: украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-24. Также за сутки сбиты: восемь беспилотников. Кроме того, перехвачены: четыре ракеты «Точка-У», а также 24 ракеты реактивной системы залпового огня «Ураган»;

— Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 180 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 16 пунктов управления, а также 32 огневые позиции артиллерийских и минометных подразделений. В результате ударов уничтожено более 310 бойцов, 10 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины РСЗО «Град», девять орудий полевой артиллерии;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 206 самолетов, 132 вертолета, 1241 беспилотный летательный аппарат, 343 зенитных ракетных комплекса, 3613 танков и других боевых бронированных машин, 547 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2032 орудия полевой артиллерии и миномета. Рамзан Кадыров сообщил о взятии под российский контроль населенного пункта Метелкино — пригорода Северодонецка , в настоящий момент его зачищают от мин. При взятии села один из командиров украинского националистического батальона «Айдар» попал в плен.

— пригорода Северодонецка в настоящий момент его зачищают от мин. При взятии села один из командиров украинского националистического батальона попал в плен. В субботу целый день Донецк был под обстрелами ВСУ . Есть погибшие и раненые.

. Есть погибшие и раненые. Частные компании из США собирают данные для наведения ракет и передают их Вооруженным силам Украины , заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

и передают их Вооруженным силам Украины заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Российские военные сообщили , что более 1,9 млн человек, в том числе свыше 307 тысяч детей эвакуировано с конца февраля на территорию России из опасных районов Украины , Донецкой и Луганской народных республик.

Экономика , что с ней происходит

Почти 700 соглашений на общую сумму в 5,639 трлн рублей подписали участники ПМЭФ-2022. На него приехали 14 тыс. человек из 130 стран с учетом РФ , а 79 государств прислали на форум своих официальных представителей.

на общую сумму в подписали участники ПМЭФ-2022. На него приехали 14 тыс. человек из 130 стран с учетом РФ а 79 государств прислали на форум своих официальных представителей. Биткоин упал ниже $19 тыс. впервые с ноября 2020 года.

Биткоин. Фото: Алтайский филиал РАНХиГС.

Продукцию Coca-Cola можно спокойно завозить в РФ , используя механизм параллельного импорта , заявил ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

можно спокойно завозить в РФ используя механизм параллельного импорта заявил ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Снижение поставок российского газа вынуждает Европу высвободить свои резервы , которые были предназначены на зиму , сообщает Bloomberg.

Европу высвободить свои резервы которые были предназначены на зиму сообщает Bloomberg. Италия сможет пережить следующую зиму , несмотря на сокращение поставок газа из России , благодаря диверсификации. Об этом заявил глава нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци.

следующую зиму несмотря на сокращение поставок газа из России благодаря диверсификации. Об этом заявил глава нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци. Индия в последние недели наращивает импорт российского угля , закупая его со скидками до 30%. С 27 мая по 15 июня Индия импортировала угля из России на $331,17 млн — это в шесть раз больше , чем за аналогичный период годом ранее. Объем закупленной российской нефти с конца мая вырос более чем в 31 раз , до $2,22 млрд , сообщает Reuters.

импорт российского угля закупая его со скидками до 30%. С 27 мая по 15 июня Индия импортировала угля из России на $331,17 млн — это в шесть раз больше чем за аналогичный период годом ранее. Объем закупленной российской нефти с конца мая вырос более чем в 31 раз до $2,22 млрд сообщает Reuters. Литовские железные дороги уведомили Калининградскую область о прекращении транзита ряда товаров из-за санкций Евросоюза , рассказал губернатор региона Антон Алиханов в своем Telegram-канале. Он уточнил , что под запрет попадает около 50% грузов , включая стройматериалы и металлы , а также готовую продукцию , которая вывозилась из Калининграда.

Действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далеко идущие последствия для Евросоюза, заявил Алиханов. Он рассказал, что обсуждаются ответные меры РФ на решение Литвы по транзиту, они могут коснуться в том числе транспортного комплекса Прибалтики.

Некоторые иностранные автопроизводители намереваются возобновить работу в Калужской области в ближайшее время , заявил РИА Новости глава региона. В Калужской области собирали Volkswagen , Peugeot , Skoda , Opel , грузовики Volvo и другие марки.

Автозаправки компенсируют прошлые убытки , не спеша снижать цены на топливо вслед за оптом , заявил глава ФАС Максим Шаскольский в интервью «Интерфаксу».

на топливо вслед за оптом заявил глава ФАС Максим Шаскольский в интервью «Интерфаксу». Правительству потребуется еще два—три месяца , чтобы сформулировать среднесрочные правила и стратегии новой экономики , сказал РБК глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Принимаемые оперативные меры поддержки он считает «адекватными».

чтобы сформулировать среднесрочные правила и стратегии , сказал РБК глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Принимаемые оперативные меры поддержки он считает «адекватными». У России и Белоруссии в ближайшее время кроме микроэлектроники появятся и другие программы по импортозамещению, заявил министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик.

Политика: встречи и обсуждения

Украина может возобновить переговоры с Россией в конце августа , заявил глава переговорной группы с украинской стороны Давид Арахамия. По его расчетам , как раз к тому времени должна усилиться «переговорная позиция» Киева после запланированного контрнаступления ВСУ.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил сомнения насчет перспективы переговоров с Украиной «к концу августа», о которых говорил глава украинской делегации Давид Арахамия. «Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить», — написал Медведев в Telegram-канале.

Дональд Трамп предупредил о риске Третьей мировой войны из-за решений Белого дома. Нынешним властям США стоит быть «аккуратнее», поскольку принимаемые ими решения грозят привести к началу следующей мировой войны , уверен экс-президент.

предупредил о риске Третьей мировой войны из-за решений Белого дома. Нынешним властям США стоит быть «аккуратнее», поскольку принимаемые ими решения грозят привести к началу следующей мировой войны уверен экс-президент. Лондон должен продолжать поддерживать Киев , несмотря на опасность появления «усталости от Украины» по мере затягивания боевых действий. Об этом журналистам заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по возвращении из украинской столицы.

Реакция: люди , сообщества

Масштабные антироссийские санкции и крестовый поход против углеводородов из РФ запустили тектонические процессы в глобальной экономике , которые сметут старые устои , после чего будет создан новый мировой энергопорядок. Спасением для мира в этих условиях станет РФ , богатая нефтью и газом , заявил руководитель Роснефти Игорь Сечин .

которые сметут старые устои после чего будет создан новый мировой энергопорядок. Спасением для мира в этих условиях станет РФ богатая нефтью и газом заявил руководитель Роснефти . Московский магазин «Молодая гвардия» снял с продажи книги писателя Бориса Акунина. В ответ издательство «Захаров» отзывает из магазина все свои выпущенные книги. Об этом оно сообщило во «ВКонтакте». «Так что в „Молодой гвардии“ на Полянке наших книг больше никогда не будет. Даже если взойдет солнце. Доктор сказал — в морг , значит в морг», — говорится в сообщении.

Московский магазин «Молодая гвардия» снял с продажи книги писателя Бориса Акунина. vk.com/izdatelstvo_zakharov

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DDoS-атаки на инфраструктуру ПМЭФ накануне шли с мощностью 140 ГБ в секунду , они производились в том числе с адресов из США и Украины , заявил оргкомитет.

на инфраструктуру ПМЭФ накануне шли с мощностью 140 ГБ в секунду они производились в том числе с адресов из США и Украины заявил оргкомитет. Финляндия из-за санкций ЕС запретила автомобилистам ввозить из России бензин в канистрах — ранее можно было провозить до 10 литров топлива вне автомобильного бака. «Бензиновый туризм» из Финляндии в Россию и раньше был распространен , но в последнее время его масштабы еще увеличились. В Финляндии один литр бензина сейчас стоит в пересчете на рубли порядка ₽150.

Канистра , бензин. СС0

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