Удар по штабу «Азова», принципы Путина и возможное возрождение «Волги» и «Победы». Что еще произошло 17 июня

Главное за 17 июня Минобороны РФ, брифинг 17 июня: — ВКС за сутки поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 10 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей, в том числе шесть батарей РСЗО «Град». Также, в районе Песочин Харьковской области уничтожен штаб подразделения «Азов». Кроме того, уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено 58 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: 200 бойцов, две пусковые установки «Бук-М1» и «Оса-АКМ», склад боеприпасов, 10 танков и других боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии, четыре пусковые установки РСЗО;

— Средствами ПВО России сбит самолет Су-25. Также сбиты 15 беспилотников;

— Кроме того, перехвачена ракета «Точка-У», а также восемь реактивных снарядов РСЗО «Ураган»;

— Ракетными войсками и артиллерией поражено: 203 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 38 огневых позиций артиллерийских подразделений. В результате за сутки уничтожено более 350 бойцов, пункт управления беспилотными летательными аппаратами, восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевых машины БМ-21 РСЗО «Град», три орудия полевой артиллерии;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 205 самолетов, 131 вертолет, 1233 беспилотных летательных аппаратов, 342 зенитный ракетных комплекса, 3587 танков и других боевых бронированных машин, 539 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2013 орудий полевой артиллерии и минометов. Минобороны опубликовало сведения о количестве принимавших участие в боевых действиях иностранцев на Украине. Их общее число оценивается в 6956 человек. При этом убитыми Минобороны считает 1956 человек , покинувшими Украину — 1779 человек , а остающимися в стране , по данным на 17 июня, — 3221 человека.

человек. При этом убитыми Минобороны считает человек покинувшими Украину — человек а остающимися в стране по данным на 17 июня, — человека. Украинские военные на заводе «Азот» начали сдаваться в плен , заявляют в Народной милиции ЛНР.

, заявляют в Народной милиции ЛНР. Владимир Путин заявил , что нецелесообразно штурмовать укрепленные районы , с которых ведутся обстрелы Донецка. Поэтому неизбежен выход в тыл этих районов , чтобы избежать больших потерь воюющих там жителей Донбасса.

что укрепленные районы с которых ведутся обстрелы Донецка. Поэтому неизбежен выход в тыл этих районов чтобы избежать больших потерь воюющих там жителей Донбасса. Украина в боевых действиях потеряла половину тяжелых вооружений , заявил командующий логистикой украинских Сухопутных войск Украины Владимир Карпенко.

, заявил командующий логистикой украинских Сухопутных войск Украины Владимир Карпенко. 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в члены Европейского Союза.

Экономика , что с ней происходит

Бюджет РФ в 2022 году будет исполнен с профицитом 3 трлн руб., заявил Владимир Путин.

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«Автоваз» частично возобновил работу производственных линий , благодаря чему с 21 июня завод будет работать в четырехдневном режиме.

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Проект производства российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR 929 в силе , в связи с санкциями в течение года он будет переформатирован на только российские и китайские комплектующие , заявил РБК на ПЭМФ Денис Мантуров.

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Политика: встречи и обсуждения

В рамках Петербургского международного экономического форума выступил Владимир Путин. Некоторые важные тезисы:

— Нынешние изменения в экономике и международной политике — тектонические и революционные. Элиты западных государств пребывают в иллюзиях, цепляясь за тень прошлого и отрицая меняющуюся реальность. Ошибочно полагать, что время бурных перемен можно пересидеть и все вернется на круги своя. Как прежде не будет;

— ЕС окончательно утратил свой политический суверенитет. Нынешняя ситуация в Европе приведет к всплеску радикализма и в перспективе — к смене элит;

— Российская экономика будет основана на открытости — первый принцип экономического развития РФ. Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии;— Второй принцип — опора на частный бизнес. Долгосрочное развитие России будет основано на предпринимательской свободе. Надо навсегда отказаться от проверок российского бизнеса. Бизнес нужно мотивировать, а не принуждать к соблюдению норм и требований;

— Третий и четвертый принципы развития экономики России — сбалансированная макрополитика и социальная справедливость;

— Пятый принцип развития российской экономики — опережающие темпы развития инфраструктуры. Необходимо запустить комплексную программу модернизации ЖКХ;

— Шестой принцип — достижение технологического суверенитета. Импортозамещение не является панацеей, надо не копировать, а быть на шаг впереди. Производить все и вся невозможно и не нужно, но Россия должна обладать критически важными технологиями.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на ПМЭФ отказался признать республики Донбасса и назвал их «квазигосударственными территориями».

Токаев прокомментировал ситуацию вокруг Украины словами о том, что международное право держится на Уставе ООН. Но два основополагающих принципа этого документа вошли в противоречие: право наций на самоопределение и территориальная целостность государств.

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия помогает ДНР и ЛНР в соответствии с уставом ООН, поскольку в свое время Международный суд ООН создал прецедент, позволив Косово отделиться от Сербии без разрешения Белграда.

Реакция: люди , сообщества

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель допустила , что ее отставка в конце прошлого года могла оказать влияние на события на Украине , где Россия начала специальную военную операцию. Об этом она сказала в интервью немецкому изданию RDN. «Мой уход , возможно , был вкладом в это , как и выборы во Франции , вывод войск из Афганистана и застой в выполнении Минских соглашений», — сказала она.

допустила что ее отставка в конце прошлого года могла оказать влияние на события на Украине где Россия начала специальную военную операцию. Об этом она сказала в интервью немецкому изданию RDN. «Мой уход возможно был вкладом в это как и выборы во Франции вывод войск из Афганистана и застой в выполнении Минских соглашений», — сказала она. Европейский вещательный союз отказал Украине в проведении конкурса «Евровидение-2023» из соображений безопасности.

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Россияне , устав ждать открытия авиасообщения , решили отправиться в Крым на машинах. Это привело к некоторому восстановлению спроса на отдых в регионе.

Украина вводит визовый режим с Россией с 1 июля.

с 1 июля. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал в интервью на ПЭМФ о планах возрождения автомобильных брендов «Волга» и «Победа» .

. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов на ПЭМФ подписали соглашение о разработке мастер-плана по комплексному развитию «Белокурихи горной».

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:

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Замечательных выходных и хорошего отдыха! Кстати, загляните, что произошло 16 июня: потери до 1000 бойцов, Крымский мост — новая цель, а Instagram, Facebook* и Twitter теряют 80% российского трафика.

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