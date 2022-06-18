Удар по штабу «Азова», принципы Путина и возможное возрождение «Волги» и «Победы». Что еще произошло 17 июня

Главное за 17 июня
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Минобороны РФ, брифинг 17 июня:
— ВКС за сутки поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 10 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей, в том числе шесть батарей РСЗО «Град». Также, в районе Песочин Харьковской области уничтожен штаб подразделения «Азов». Кроме того, уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено 58 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: 200 бойцов, две пусковые установки «Бук-М1» и «Оса-АКМ», склад боеприпасов, 10 танков и других боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии, четыре пусковые установки РСЗО;
— Средствами ПВО России сбит самолет Су-25. Также сбиты 15 беспилотников;
— Кроме того, перехвачена ракета «Точка-У», а также восемь реактивных снарядов РСЗО «Ураган»;
— Ракетными войсками и артиллерией поражено: 203 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 38 огневых позиций артиллерийских подразделений. В результате за сутки уничтожено более 350 бойцов, пункт управления беспилотными летательными аппаратами, восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевых машины БМ-21 РСЗО «Град», три орудия полевой артиллерии;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 205 самолетов, 131 вертолет, 1233 беспилотных летательных аппаратов, 342 зенитный ракетных комплекса, 3587 танков и других боевых бронированных машин, 539 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2013 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Минобороны опубликовало сведения о количестве принимавших участие в боевых действиях иностранцев на Украине. Их общее число оценивается в 6956 человек. При этом убитыми Минобороны считает 1956 человек, покинувшими Украину — 1779 человек, а остающимися в стране, по данным на 17 июня, — 3221 человека.
- Украинские военные на заводе «Азот» начали сдаваться в плен, заявляют в Народной милиции ЛНР.
- Владимир Путин заявил, что нецелесообразно штурмовать укрепленные районы, с которых ведутся обстрелы Донецка. Поэтому неизбежен выход в тыл этих районов, чтобы избежать больших потерь воюющих там жителей Донбасса.
- Украина в боевых действиях потеряла половину тяжелых вооружений, заявил командующий логистикой украинских Сухопутных войск Украины Владимир Карпенко.
- 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в члены Европейского Союза.
Экономика, что с ней происходит
- Бюджет РФ в 2022 году будет исполнен с профицитом 3 трлн руб., заявил Владимир Путин.
- Цель России — достижение уровня инфляции в 4%, сказал Путин.
- Только прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут превысить за год $400 млрд, эти издержки ложатся на людей, инфляция в отдельных странах еврозоны уже выше 20%, такой прогноз сделал на ПЭМФ Президент России.
- Объем параллельного импорта в РФ с начала действия механизма 6 мая составил около $2 млрд, в основном ввозились запчасти для автомобилей, потребительские товары.
- Газпром увеличил поставки газа в Китай за январь-май на 67,5% и в ближайшее время еще ускорится в реализации восточных газовых программ, сказал Алексей Миллер.
- ВТБ запустил денежные переводы в страны ближнего зарубежья — Белоруссию, Казахстан, Армению и Азербайджан. Услуга доступна по банковским реквизитам в национальных валютах.
- Сбербанк приступил к созданию международной системы расчетов, альтернативной SWIFT, планирует закончить ее конфигурацию в течение года.
- Россия в течение ближайших двух лет вложит более 2 триллионов рублей в экономику Донецкой народной республики, заявил премьер ДНР Виталий Хоценко.
- Производство автомобилей «Москвич» стартует до конца текущего года, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров. Он допустил возможность выпуска гибридной или электрической версии.
- «Автоваз» частично возобновил работу производственных линий, благодаря чему с 21 июня завод будет работать в четырехдневном режиме.
- Глава Сбербанка Герман Греф заявил на ПЭМФ, что российская экономика на фоне масштабных западных санкций вернется на уровень прошлого года только через десять лет, если «ничего не делать».
- Газпром сможет поставить сегодня компании Eni половину от запрошенного объема газа, сообщает Eni.
- Франция больше не получает российский трубопроводный газ, передает Франс Пресс.
- Сеть гипермаркетов для дома и дачи «Твой дом» готова рассмотреть покупку активов компании IKEA в России. Как фабрик, так и магазинов.
- Проект производства российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR 929 в силе, в связи с санкциями в течение года он будет переформатирован на только российские и китайские комплектующие, заявил РБК на ПЭМФ Денис Мантуров.
- Вице-премьер правительства Юрий Борисов сообщил, что, по расчетам министерства транспорта, российские авиакомпании в условиях санкций смогут безопасно эксплуатировать существующий парк самолетов Airbus и Boeing в течение пяти лет.
- ВТБ начал прием заявок по льготной ипотеке под 7%, ждет роста спроса на такие кредиты вдвое. Сбербанк сообщил, что он тоже начал предварительный прием заявок на льготную ипотеку под 7%.
- Сбербанк с кабмином и ЦБ РФ взял в проработку задачу по предложению своим клиентам промышленной ипотеки, которая по предложению Путина должна быть в размере 5%.
Политика: встречи и обсуждения
В рамках Петербургского международного экономического форума выступил Владимир Путин. Некоторые важные тезисы:
— Нынешние изменения в экономике и международной политике — тектонические и революционные. Элиты западных государств пребывают в иллюзиях, цепляясь за тень прошлого и отрицая меняющуюся реальность. Ошибочно полагать, что время бурных перемен можно пересидеть и все вернется на круги своя. Как прежде не будет;
— ЕС окончательно утратил свой политический суверенитет. Нынешняя ситуация в Европе приведет к всплеску радикализма и в перспективе — к смене элит;
— Российская экономика будет основана на открытости — первый принцип экономического развития РФ. Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии;— Второй принцип — опора на частный бизнес. Долгосрочное развитие России будет основано на предпринимательской свободе. Надо навсегда отказаться от проверок российского бизнеса. Бизнес нужно мотивировать, а не принуждать к соблюдению норм и требований;
— Третий и четвертый принципы развития экономики России — сбалансированная макрополитика и социальная справедливость;
— Пятый принцип развития российской экономики — опережающие темпы развития инфраструктуры. Необходимо запустить комплексную программу модернизации ЖКХ;
— Шестой принцип — достижение технологического суверенитета. Импортозамещение не является панацеей, надо не копировать, а быть на шаг впереди. Производить все и вся невозможно и не нужно, но Россия должна обладать критически важными технологиями.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на ПМЭФ отказался признать республики Донбасса и назвал их «квазигосударственными территориями».
Токаев прокомментировал ситуацию вокруг Украины словами о том, что международное право держится на Уставе ООН. Но два основополагающих принципа этого документа вошли в противоречие: право наций на самоопределение и территориальная целостность государств.
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Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия помогает ДНР и ЛНР в соответствии с уставом ООН, поскольку в свое время Международный суд ООН создал прецедент, позволив Косово отделиться от Сербии без разрешения Белграда.
Реакция: люди, сообщества
- Бывший канцлер Германии Ангела Меркель допустила, что ее отставка в конце прошлого года могла оказать влияние на события на Украине, где Россия начала специальную военную операцию. Об этом она сказала в интервью немецкому изданию RDN. «Мой уход, возможно, был вкладом в это, как и выборы во Франции, вывод войск из Афганистана и застой в выполнении Минских соглашений», — сказала она.
- Европейский вещательный союз отказал Украине в проведении конкурса «Евровидение-2023» из соображений безопасности.
Информация, которую вы могли пропустить
- Россияне, устав ждать открытия авиасообщения, решили отправиться в Крым на машинах. Это привело к некоторому восстановлению спроса на отдых в регионе.
- Украина вводит визовый режим с Россией с 1 июля.
- Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал в интервью на ПЭМФ о планах возрождения автомобильных брендов «Волга» и «Победа».
- Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов на ПЭМФ подписали соглашение о разработке мастер-плана по комплексному развитию «Белокурихи горной».
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:
- USD 56,71₽
- EUR 59,33₽
Замечательных выходных и хорошего отдыха! Кстати, загляните, что произошло 16 июня: потери до 1000 бойцов, Крымский мост — новая цель, а Instagram, Facebook* и Twitter теряют 80% российского трафика.
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