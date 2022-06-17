Главное за 16 июня

Минобороны РФ, брифинг 16 июня:

— ВКС было уничтожено: два пункта управления ВСУ, станция радиоэлектронной борьбы, пусковая установка комплекса «Точка-У» и боевая машина РСЗО «Ураган»;

— Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки поражено: 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено три пункта управления, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», а также пункт ремонта и восстановления бронетехники;

— Также в результате ударов авиации потери ВСУ: более 280 бойцов, два склада боеприпасов, пять танков и других боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии;

— Средствами ПВО сбит самолет Су-25. Также, сбиты семь беспилотников. Перехвачена баллистическая ракета «Точка-У», а также 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган»;

— Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 195 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 34 пункта управления и 42 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ. В результате ударов ракетных войск и артиллерии уничтожено более 200 бойцов, станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов, шесть танков и других боевых бронированных машин, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», четыре орудия полевой артиллерии, а также два пункта управления беспилотными летательными аппаратами;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 204 самолета, 131 вертолет, 1218 беспилотных летательных аппаратов, 340 зенитных ракетных комплексов, 3569 танков и других боевых бронированных машин, 526 боевых машин реактивной системы залпового огня, 1968 орудий полевой артиллерии и минометов.

Генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил , что Крымский мост — это цель номер один для украинских военных. По его словам , этот мост представляет собой «путь подтягивания резервов», поэтому нужно его «обрезать».

Крымский мост. kremlin.ru