Главное за 16 июня
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Минобороны РФ, брифинг 16 июня:
— ВКС было уничтожено: два пункта управления ВСУ, станция радиоэлектронной борьбы, пусковая установка комплекса «Точка-У» и боевая машина РСЗО «Ураган»;
— Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки поражено: 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено три пункта управления, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», а также пункт ремонта и восстановления бронетехники;
— Также в результате ударов авиации потери ВСУ: более 280 бойцов, два склада боеприпасов, пять танков и других боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии;
— Средствами ПВО сбит самолет Су-25. Также, сбиты семь беспилотников. Перехвачена баллистическая ракета «Точка-У», а также 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган»;
— Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 195 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 34 пункта управления и 42 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ. В результате ударов ракетных войск и артиллерии уничтожено более 200 бойцов, станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов, шесть танков и других боевых бронированных машин, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», четыре орудия полевой артиллерии, а также два пункта управления беспилотными летательными аппаратами;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 204 самолета, 131 вертолет, 1218 беспилотных летательных аппаратов, 340 зенитных ракетных комплексов, 3569 танков и других боевых бронированных машин, 526 боевых машин реактивной системы залпового огня, 1968 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост — это цель номер один для украинских военных. По его словам, этот мост представляет собой «путь подтягивания резервов», поэтому нужно его «обрезать».
- Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что ежедневно в Донбассе погибают или получают ранения до 1000 украинских военных. Потери ВСУ значительно выросли за последние две недели боев, добавил он.
- Более 40 стран из числа союзников и партнеров США оказали Украине военную помощь из-за боевых действий на территории страны. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен. По его словам, общий объем средств, направленных США Украине после 24 февраля, превысил $5,6 млрд.
- Россия будет отстаивать независимость ДНР и ЛНР в пределах той территории, на которой они в 2014 году провели соответствующий референдум. заявил Сергей Лавров в интервью ТАСС.
- С начала военных действий на Украине 24 февраля погибли 4452 мирных жителя, 5531 ранен, сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека. В числе погибших — 280 детей.
Экономика, что с ней происходит
- Биржевые цены на газ в Европе впервые с начала апреля превысили $1500 за тысячу кубов.
- За сложившуюся на рынке газа ситуацию надо сказать «спасибо» европейским регуляторам и третьему энергопакету, заявил Алексей Миллер.
- Белград получит одну из самых низких цен на газ, пообещал вице-премьер Юрий Борисов.
- 90−95% экспортных поставок «Газпрома» уже оплачивается в рублях, сообщил Александр Новак в рамках ПМЭФ-2022.
- Балканский регион не сможет выжить без российских нефти и газа, заявил член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
- Потоки газа по «Северному потоку» со вчерашнего вечера снижены примерно до 40% от максимальной мощности, сообщил немецкий регулятор.
- О сокращении поставок из России рассказала также австрийская нефтегазовая компания OMV.
- Итальянская энергокомпания Enel, владеющая в РФ около 6 ГВт энергомощностей, продает свою долю в 56,43% в Enel Russia. Компания заключила два соглашения. Первое — с компанией «ЛУКОЙЛ», второе — с паевым инвестфондом «Газпромбанк — Фрезия».
- Вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что инфляция в России по итогам 2022 года не превысит 15%.
- «АвтоВАЗ» назвал стоимость Lada Granta Classic, выпуск которой в упрощенной версии начался в 2022 году. Автомобили в версии Classic оснащаются 90-сильным 1,6-литровым бензиновым 8-клапанным двигателем в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Мотор сертифицирован для работы на бензине АИ-92 и отвечает экостандартам «Евро-2». Granta Classic доступна в кузовах седан за 678,3 тыс. руб., лифтбек за 698,3 тыс. руб. и универсал за 705,3 тыс. руб. Новая Lada уже появилась в продаже.
- Более 1 тыс. самолетов планируется поставить для нужд гражданской авиации российским авиакомпаниям до 2030 года, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
- Магазины Decathlon временно прекратят работу в Москве 26 июня.
- Дистрибьютор Coca-Cola в России — Coca-Cola HBC — сообщил, что больше не будет производить и продавать напитки бренда в стране, пишет Reuters.
- «Байкал Электроникс» может заморозить проект выпуска представленных в конце 2021 года серверных процессоров Baikal-S из-за проблем с размещением заказов на производство в Тайване.
- Производители удобрений в РФ с начала года снизили экспорт на 20%, в апреле он упал на 40%, заявил глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.
- Президент Владимир Путин поручил до 1 сентября обновить стратегию развития автомобильной промышленности «с учетом сегодняшних реалий». По его словам, ключевым элементом стратегии должно стать наличие у России «собственных критических технологий и производств», а их уровень «должен обеспечить глобальную конкурентоспособность отрасли в целом».
- На поддержку спроса в автомобильной промышленности будет выделено 20,7 млрд руб., сообщил России Денис Мантуров. Средства пойдут на автокредитование, льготный лизинг и скидки по электрическому транспорту.
Политика: встречи и обсуждения
- Государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например можно пересадить чиновников на «Лады», сказал глава Минфина Антон Силуанов.
- Россия открыта к переговорам с Украиной, но Киев до сих пор официально не ответил на согласованный переговорными группами проект мирного договора, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.
- Франция вместе с Италией, Румынией и ФРГ поддержит скорейшее присвоение Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Киеве.
- Ухудшение внешних условий для экономики России останутся надолго, если не навсегда, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Также она отметила, что ВВП — хороший показатель для оценки ситуации в экономике, но не единственный: нужно смотреть на благосостояние населения.
- Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что надеется на завершение спецоперации на Украине к концу года.
Реакция: люди, сообщества
- В Минцифры сообщили о потере Instagram, Facebook (*принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Twitter 80% российского трафика. «Примерно на три эти соцсети приходилось 10−12% мобильного трафика. Те цифры, которые у нас есть, показывают, что только пятая часть этого трафика ушла в VPN. На 80% закончилось потребление», — сказал глава ведомства Максут Шадаев на сессии ПМЭФ.
- Россия добилась победы в вопросе отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона восстановил в правах Федерацию бобслея России.
Информация, которую вы могли пропустить
- По данным Сбербанка, с начала боевых действий на Украине в результате кибератак были украдены данные 65 миллионов россиян, заявил зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов.
- Все сайты и мобильные приложения на Украине с 16 июля обязали перейти на украинский, сообщил украинский уполномоченный по защите государственного языка.
- Британия внесла в санкционные списки патриарха Кирилла и российского детского омбудсмена Львову-Белову.
- Рабочая группа Минобра Украины рекомендовала удалить из школьной программы по зарубежной литературе произведения русских писателей. Предполагается убрать произведения Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого, Тургенева, Некрасова, Булгакова, басни Крылова, рассказы Чехова и Короленко, фантастику Беляева и Грина.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на пятницу:
- USD 56,87₽
- EUR 58,96₽
Прекрасной пятницы! Кстати, загляните, что произошло 15 июня: новый миллиард на оружие, ИКЕА сокращает бизнес в России, а Киркоров строит ТРЦ.
*Принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.