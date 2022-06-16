Новый миллиард на оружие, ИКЕА сокращает бизнес в России, а Киркоров строит ТРЦ. Что еще произошло 15 июня

Главное за 15 июня Минобороны РФ, брифинг 14 июня: — Высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе населенного пункта Золочев Львовской области уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений;

— Высокоточными ракетами воздушного базирования в Николаевской области на военном аэродроме «Вознесенск» уничтожена авиационная техника. В районах железнодорожных станций Доброполье, Покровск Донецкой Народной Республики и Орловщина Днепропетровской области уничтожено большое количество вооружения и военной техники из США и европейских стран. Кроме того, в результате ударов уничтожены: радиолокационная станция, зенитный комплекс «Бук-М1», склады боеприпасов, а также два пункта управления ВСУ и узел связи;

— Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 24 района сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: более 300 бойцов, станция радиоэлектронной борьбы, 10 танков и других боевых бронированных машин, три установки «Град», три минометных расчета, а также 11 орудий полевой артиллерии, в том числе четыре 155-мм гаубицы М777;

— Средствами ПВО сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также, сбиты шесть беспилотников. Кроме того, перехвачено 12 снарядов реактивной системы «Ураган»;

— Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 313 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 43 пункта управления подразделений, а также 62 огневые позиции артиллерийских подразделений ВСУ;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 203 самолета, 131 вертолет, 1211 беспилотных летательных аппаратов, 339 зенитных ракетных комплексов, 3558 танков и других боевых бронированных машин, 524 установки реактивных систем залпового огня, 1958 орудий полевой артиллерии и минометов. Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил , что в населенных пунктах Горское и Золотое блокированы около 2 тысяч украинских военнослужащих.

что в населенных пунктах Горское и Золотое украинских военнослужащих. ВСУ сорвали вывод мирных жителей с промышленной зоны завода «Азот» в Северодонецке , открыв огонь по гуманитарному коридору.

вывод мирных жителей с промышленной зоны завода «Азот» в Северодонецке открыв огонь по гуманитарному коридору. Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву на $1 млрд . В него войдут артиллерийские системы , средства береговой обороны , реактивные системы залпового огня , боеприпасы. Еще $225 млн будет направлено на гуманитарную помощь населению.

Киеву . В него войдут артиллерийские системы средства береговой обороны реактивные системы залпового огня боеприпасы. Еще $225 млн будет направлено на гуманитарную помощь населению. Между Донбассом , Крымом , Мариуполем , Мелитополем и Херсоном открыт автомобильный маршрут, сообщает ТАСС.

Экономика , что с ней происходит

IKEA сократит масштабы бизнеса в России , уволит часть сотрудников и начнет поиск новых владельцев для всех четырех российских заводов , расположенных в Московской , Ленинградской , Кировской и Новгородской областях , сообщили РБК в пресс-службе компании. Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе.

ТЦ «Мега» продолжат работу , несмотря на уход IKEA , сообщили в компании.

продолжат работу несмотря на уход IKEA сообщили в компании. Если курс рубля будет таким крепким , это создаст проблемы для российской экономики , заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

это для российской экономики заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Россия к осени перейдет к введению заградительных пошлин против недружественных стран , заявил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

против недружественных стран заявил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. При содействии Министерства обороны Турции был сформирован открытый канал экстренной связи между Россией , Украиной и Турцией для урегулирования проблемы с вывозом зерна с украинских территорий.

экстренной связи между Россией Украиной и Турцией для урегулирования проблемы с вывозом зерна с украинских территорий. Российские производители работают над созданием отечественной экологичной упаковки для продуктов питания , которая могла бы заменить импортные аналоги , ее серийное производство начнется уже в этом году , заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

для продуктов питания которая могла бы заменить импортные аналоги ее серийное производство начнется уже в этом году заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Российская ГК «Спортмастер» вынуждена закрыть свою сеть по продаже спортивных товаров в Польше Go Sport , за которую группа три года назад заплатила оценочно около €40 млн , узнал «Коммерсант».

вынуждена закрыть свою сеть по продаже спортивных товаров в Польше , за которую группа три года назад заплатила оценочно около €40 млн узнал «Коммерсант». Госдума приняла во II чтении законопроект о запрете на разработку недр РФ для иностранных компаний.

на разработку недр РФ для иностранных компаний. Разработчик отечественного софта для автоматизации бизнес-процессов «Фирма „1C“» и «Лаборатория Касперского» разработали защищенную от кибератак систему управления промышленными производствами и автоматизации рабочих мест.

Сбербанк в четвертом квартале вернет возможность бесконтактной оплаты через SberPay для смартфонов на Android , заявил первый замглавы банка Кирилл Царев.

для смартфонов , заявил первый замглавы банка Кирилл Царев. Компания Apple приостановила официальные продажи своих гаджетов в России , но поклонники «яблочной» продукции не останутся без любимых смартфонов. Российская компания Caviar наладила прямые поставки iPhone в нашу страну и уже запустила предзаказ на iPhone 14.

приостановила официальные продажи своих гаджетов в России но поклонники «яблочной» продукции не останутся без любимых смартфонов. Российская компания наладила прямые поставки iPhone в нашу страну и уже запустила предзаказ на iPhone 14. Золотодобывающая компания Kinross продала российские активы российской компании Highland Gold за $340 млн , снизив сумму сделки вдвое из-за условий российских властей.

продала российские активы российской компании за $340 млн снизив сумму сделки вдвое из-за условий российских властей. Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов предложил распространить особый налоговый режим для самозанятых на лиц , занимающихся параллельным импортом.

для самозанятых на лиц занимающихся параллельным импортом. Россия может производить около 80% лекарств из списка жизненно необходимых , заявили в Минздраве РФ.

Политика: встречи и обсуждения

Китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику несмотря на глобальные перемены в мире , заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Китайский лидер отметил , что Пекин готов вместе с Москвой продолжать поддерживать друг друга в вопросах суверенитета и безопасности.

заявил председатель КНР во время телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Китайский лидер отметил что Пекин готов вместе с Москвой продолжать поддерживать друг друга в вопросах суверенитета и безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Украине самой решать вопрос о возможности территориальных уступок России. Соединенные Штаты не собираются навязывать свою позицию , объяснил он. «Будущее Украины в руках украинцев. Эти решения принимать украинскому народу и демократически избранному правительству , включая президента Зеленского. Ему решать , что отвечает интересам его страны , его народа , и мы это поддержим».

предложил Украине самой решать вопрос о возможности территориальных уступок России. Соединенные Штаты не собираются навязывать свою позицию объяснил он. «Будущее Украины в руках украинцев. Эти решения принимать украинскому народу и демократически избранному правительству включая президента Зеленского. Ему решать что отвечает интересам его страны его народа и мы это поддержим». Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил , что в какой-то момент президенту Украины все же придется вести переговоры с Россией.

Российская экономика справляется с санкционным давлением, считает глава правительства РФ Михаил Мишустин: «Экономика плавно адаптируется к новым вызовам , сохраняется макроэкономическая стабильность , выполняются все намеченные социальные программы , последовательно снижается административная нагрузка и улучшаются условия для реализации проектов».

Реакция: люди , сообщества

В канун открытия международного экономического форума в Санкт-Петербурге своим взглядом на текущие события с РБК поделились глава «Ростеха» Сергей Чемезов и миллиардер Рубен Варданян.

Сергей Чемезов об «умном» импортозамещении: «Уверен, что в аналогичных условиях не выстояла бы ни одна даже самая „импортонезависимая“ экономика мира. Но Россия ждала чего-то подобного и в значительной степени успела подготовиться. <…> Впереди много работы.

Какие-то проблемы мы решим быстро, на какие-то уйдет год-два, а какие-то потребуют значительно больше времени. Поэтому надо четко расставлять приоритеты и понимать, что необходимо здесь и сейчас, а что подождет. Именно таким мне видится „умное“ импортозамещение».

По мнению Рубена Варданяна, нынешние события являются новой волной глобальных изменений, которые могут продлиться не одно десятилетие. «Трансформации будут болезненными, и не останется ни одной сферы нашей жизни, которую бы они не затронули. Ситуация намного опаснее, чем падение какой-либо системы или военный, экономический, финансовый конфликты». Человечеству нужны моральные лидеры, считает бизнесмен, люди из разных сфер деятельности, готовые сообща обсуждать ключевые вызовы и искать ответы на них.

Информация , которую вы могли пропустить

Компания «Строительные решения», соучредителем которой является артист Филипп Киркоров, построит торгово-развлекательный комплекс «Звезда» в Ленинградской области за 1,7 млрд рублей. Соответствующее соглашение с правительством региона компания подписала на Петербургском международном экономическом форуме.

Германия возобновляет выдачу россиянам всех типов виз , в том числе и туристических , сообщает портал дипломатических представительств республики в России.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на среду:

USD 56,66₽

EUR 59,12₽

Отличного дня! Вот что произошло 14 июня: «Азоту» предложено сдаться, Мойофис вместо Microsoft, и кто купит «Авито».