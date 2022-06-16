Новый миллиард на оружие, ИКЕА сокращает бизнес в России, а Киркоров строит ТРЦ. Что еще произошло 15 июня

Главное за 15 июня
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Минобороны РФ, брифинг 14 июня:
— Высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе населенного пункта Золочев Львовской области уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений;
— Высокоточными ракетами воздушного базирования в Николаевской области на военном аэродроме «Вознесенск» уничтожена авиационная техника. В районах железнодорожных станций Доброполье, Покровск Донецкой Народной Республики и Орловщина Днепропетровской области уничтожено большое количество вооружения и военной техники из США и европейских стран. Кроме того, в результате ударов уничтожены: радиолокационная станция, зенитный комплекс «Бук-М1», склады боеприпасов, а также два пункта управления ВСУ и узел связи;
— Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 24 района сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: более 300 бойцов, станция радиоэлектронной борьбы, 10 танков и других боевых бронированных машин, три установки «Град», три минометных расчета, а также 11 орудий полевой артиллерии, в том числе четыре 155-мм гаубицы М777;
— Средствами ПВО сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также, сбиты шесть беспилотников. Кроме того, перехвачено 12 снарядов реактивной системы «Ураган»;
— Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 313 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 43 пункта управления подразделений, а также 62 огневые позиции артиллерийских подразделений ВСУ;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 203 самолета, 131 вертолет, 1211 беспилотных летательных аппаратов, 339 зенитных ракетных комплексов, 3558 танков и других боевых бронированных машин, 524 установки реактивных систем залпового огня, 1958 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что в населенных пунктах Горское и Золотое блокированы около 2 тысяч украинских военнослужащих.
- ВСУ сорвали вывод мирных жителей с промышленной зоны завода «Азот» в Северодонецке, открыв огонь по гуманитарному коридору.
- Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву на $1 млрд. В него войдут артиллерийские системы, средства береговой обороны, реактивные системы залпового огня, боеприпасы. Еще $225 млн будет направлено на гуманитарную помощь населению.
- Между Донбассом, Крымом, Мариуполем, Мелитополем и Херсоном открыт автомобильный маршрут, сообщает ТАСС.
Экономика, что с ней происходит
- IKEA сократит масштабы бизнеса в России, уволит часть сотрудников и начнет поиск новых владельцев для всех четырех российских заводов, расположенных в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях, сообщили РБК в пресс-службе компании. Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе.
- ТЦ «Мега» продолжат работу, несмотря на уход IKEA, сообщили в компании.
- Если курс рубля будет таким крепким, это создаст проблемы для российской экономики, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
- Россия к осени перейдет к введению заградительных пошлин против недружественных стран, заявил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.
- При содействии Министерства обороны Турции был сформирован открытый канал экстренной связи между Россией, Украиной и Турцией для урегулирования проблемы с вывозом зерна с украинских территорий.
- Российские производители работают над созданием отечественной экологичной упаковки для продуктов питания, которая могла бы заменить импортные аналоги, ее серийное производство начнется уже в этом году, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
- Российская ГК «Спортмастер» вынуждена закрыть свою сеть по продаже спортивных товаров в Польше Go Sport, за которую группа три года назад заплатила оценочно около €40 млн, узнал «Коммерсант».
- Госдума приняла во II чтении законопроект о запрете на разработку недр РФ для иностранных компаний.
- Разработчик отечественного софта для автоматизации бизнес-процессов «Фирма „1C“» и «Лаборатория Касперского» разработали защищенную от кибератак систему управления промышленными производствами и автоматизации рабочих мест.
- Сбербанк в четвертом квартале вернет возможность бесконтактной оплаты через SberPay для смартфонов на Android, заявил первый замглавы банка Кирилл Царев.
- Компания Apple приостановила официальные продажи своих гаджетов в России, но поклонники «яблочной» продукции не останутся без любимых смартфонов. Российская компания Caviar наладила прямые поставки iPhone в нашу страну и уже запустила предзаказ на iPhone 14.
- Золотодобывающая компания Kinross продала российские активы российской компании Highland Gold за $340 млн, снизив сумму сделки вдвое из-за условий российских властей.
- Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов предложил распространить особый налоговый режим для самозанятых на лиц, занимающихся параллельным импортом.
- Россия может производить около 80% лекарств из списка жизненно необходимых, заявили в Минздраве РФ.
Политика: встречи и обсуждения
- Китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику несмотря на глобальные перемены в мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Китайский лидер отметил, что Пекин готов вместе с Москвой продолжать поддерживать друг друга в вопросах суверенитета и безопасности.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Украине самой решать вопрос о возможности территориальных уступок России. Соединенные Штаты не собираются навязывать свою позицию, объяснил он. «Будущее Украины в руках украинцев. Эти решения принимать украинскому народу и демократически избранному правительству, включая президента Зеленского. Ему решать, что отвечает интересам его страны, его народа, и мы это поддержим».
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в какой-то момент президенту Украины все же придется вести переговоры с Россией.
- Российская экономика справляется с санкционным давлением, считает глава правительства РФ Михаил Мишустин: «Экономика плавно адаптируется к новым вызовам, сохраняется макроэкономическая стабильность, выполняются все намеченные социальные программы, последовательно снижается административная нагрузка и улучшаются условия для реализации проектов».
Реакция: люди, сообщества
- В канун открытия международного экономического форума в Санкт-Петербурге своим взглядом на текущие события с РБК поделились глава «Ростеха» Сергей Чемезов и миллиардер Рубен Варданян.
Сергей Чемезов об «умном» импортозамещении: «Уверен, что в аналогичных условиях не выстояла бы ни одна даже самая „импортонезависимая“ экономика мира. Но Россия ждала чего-то подобного и в значительной степени успела подготовиться. <…> Впереди много работы.
Какие-то проблемы мы решим быстро, на какие-то уйдет год-два, а какие-то потребуют значительно больше времени. Поэтому надо четко расставлять приоритеты и понимать, что необходимо здесь и сейчас, а что подождет. Именно таким мне видится „умное“ импортозамещение».
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По мнению Рубена Варданяна, нынешние события являются новой волной глобальных изменений, которые могут продлиться не одно десятилетие. «Трансформации будут болезненными, и не останется ни одной сферы нашей жизни, которую бы они не затронули. Ситуация намного опаснее, чем падение какой-либо системы или военный, экономический, финансовый конфликты». Человечеству нужны моральные лидеры, считает бизнесмен, люди из разных сфер деятельности, готовые сообща обсуждать ключевые вызовы и искать ответы на них.
Информация, которую вы могли пропустить
- Компания «Строительные решения», соучредителем которой является артист Филипп Киркоров, построит торгово-развлекательный комплекс «Звезда» в Ленинградской области за 1,7 млрд рублей. Соответствующее соглашение с правительством региона компания подписала на Петербургском международном экономическом форуме.
- Германия возобновляет выдачу россиянам всех типов виз, в том числе и туристических, сообщает портал дипломатических представительств республики в России.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на среду:
- USD 56,66₽
- EUR 59,12₽
Отличного дня! Вот что произошло 14 июня: «Азоту» предложено сдаться, Мойофис вместо Microsoft, и кто купит «Авито».