«Азоту» предложено сдаться, Мойофис вместо Microsoft, и кто купит «Авито». Что еще произошлоо 14 июня

Главное за 14 июня
-
Минобороны РФ, брифинг 14 июня:
— Высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области уничтожен арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов. Кроме того, силами ВКС поражены 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, восемь огневых позиций артиллерийских подразделений, в том числе три взвода реактивных систем «Град»;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражен 101 район сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: более 350 бойцов, три пункта управления, 13 танков и других боевых бронированных машин, шесть установок «Град», 14 орудий полевой артиллерии;
— Средствами ПВО за сутки сбиты: самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24. Также сбиты девять беспилотников. Кроме того, перехвачены: ракета «Точка-У» и 14 реактивных снарядов РСЗО «Смерч»;
— Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 280 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 18 пунктов управления, 59 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений, а также склад горючего;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 202 самолета, 131 вертолет, 1 205 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3 548 танков и других боевых бронированных машин, 521 установка реактивных систем залпового огня, 1 947 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Украинская сторона попросила организовать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских с завода «Азот» в Северодонецке на подконтрольную Киеву территорию, заявили в Минобороны России. В ведомстве пояснили, что 15 июня будет открыт гуманитарный коридор в город Сватово в ЛНР для эвакуации гражданских лиц.
- На «Азоте» находится около 2,5 тысячи военных, из них до 600 иностранных наемников, сообщили в МВД ЛНР. Россия гарантировала жизнь украинским военным, которые сдадутся в плен с завода «Азот» в Северодонецке в ЛНР, заявили в Минобороны.
- Украинский заградотряд в ДНР расстрелял в спину 32 украинских военных, пытавшихся сложить оружие в районе Новомихайловки, сообщили в Минобороны.
- Шесть человек пострадали в результате обстрела российского села в Брянской области. Удар был нанесен «Точкой-У».
- ДНР просит Россию задействовать дополнительные «Искандеры» и авиацию для уничтожения артиллерии ВСУ, заявил Эдуард Басурин.
- РФ увеличивает темпы работ по восстановлению Донбасса. В ближайшее время туда будет направлено ещё 1,5 тысячи российских строителей и 200 единиц техники, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
- Выплаты беженцам из Донбасса и Украины превысили 4 млрд рублей.
Экономика, что с ней происходит
- Профицит бюджета РФ за январь-май превысил 1,49 трлн руб., сообщили в Минфине.
- ВТБ заменяет Microsoft Office отечественным ПО «Мойофис». Сделка на 100 000 лицензий пакета «Мойофис профессиональный» составила порядка 1,2 млрд руб., сообщают «Ведомости».
- США продлили лицензию на операции по финансированию энергетики с санкционными российскими структурами с 24 июня до 5 декабря. Лицензия разрешает операции по финансированию энергетики со Сбербанком, ВТБ, банком «Открытие», Альфа-банком, Совкомбанком или их дочерними структурами, а также с ВЭБом и ЦБ РФ.
- «Газпром» снизит поставки газа на 60% через «Северный поток-1» из-за задержки с ремонтом агрегатов компанией Siemens, сообщила госкомпания.
- Вашингтон планирует направлять Киеву по $1,5 млрд ежемесячно для поддержки работы украинского правительства, сообщили в Госдепе.
- Украине требуется ежемесячно $5 млрд внешней помощи для покрытия разрыва между доходами и расходами бюджета.
- Замминистра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич признал, что Киев не обсуждает возможный вывоз зерна по Черному морю
- Цена нефти марки Brent превысила $125 за баррель впервые с 9 марта.
- Два крупнейших американских инвестиционных банков JP Morgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по госдолгу России, сообщает Bloomberg.
- Датский производитель ветрогенераторов Vestas решил разорвать специальный инвестиционный контракт с Россией.
- Александр Вучич заявил, что из-за санкций Евросоюза Сербия с ноября не сможет импортировать нефть из России.
- НЛМК ждет в 2022 году снижения экспорта металлопродукции на 21%, основное падение придется на прокат — на 40−45%. Компания также прогнозирует уменьшение внутреннего потребления стали в строительстве на 12,9%, в машиностроении — на 25,4%, сообщил «Коммерсант».
- Пассажиропоток крупнейшей частной авиакомпании России S7 Airlines в мае сократился на 22%. Из-за резкого снижения числа международных маршрутов и закрытия южных аэропортов России S7 сделала ставку на межрегиональные рейсы в обход Москвы. В Иркутске развивается третий хаб S7 (помимо Москвы и Новосибирска), сообщает РБК.
- Уход из России ведущих западных производителей лифтового оборудования и усложнение логистических цепочек спровоцировали рост цен на лифты российского и азиатского производства на 10−20%.
- Частные инвесторы в России массово сокращают инвестиции в иностранные ценные бумаги. По оценкам ЦБ, в первом квартале чистые продажи данных бумаг составили 200 млрд руб.
- Отечественные IT-компании планируют заняться доработкой и поддержкой программного обеспечения зарубежных SAP, Oracle и других крупных компаний, которые покинули РФ.
- Wildberries начал продажу товаров бренда Zara.
- Владелец крупнейшего контейнерного оператора «Трансконтейнер» Сергей Шишкарев в статье для РБК предложил создать вторую «торговую артерию» Восточного полушария Север — Юг, которая будет проходить перпендикулярно «наиболее раскатанному» международному транспортному коридору Запад — Восток.
- Губернатор Александр Беглов заявил, что заводы Nissan, Hyundai и Toyota в Петербурге планируют возобновить работу при восстановлении цепочек поставок автокомпонентов.
- Группа потенциальных инвесторов примет участие в перезапуске Запорожского железорудного комбината, который находится на территории, занятой российскими силами.
Политика: встречи и обсуждения
- В Кремле выразили удивление «невнятной реакции» западных стран в связи с обстрелами гражданских районов Донецка. «Сейчас происходят ужасные вещи: интенсивные обстрелы гражданских районов Донецка. Это уже ни в какие ворота не лезет. Это просто войсковая операция против мирного населения. Бьют даже по тем районам Донецка, по которым раньше никогда не стреляли с 2014 года», — сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
- Владимир Зеленский заявил, что время играет не на Украину и у Киева нет времени на переговоры, «которые ничего не принесут». Он добавил, что Украина будет готова вести переговоры только тогда, когда российская сторона будет готова остановить боевые действия.
- В Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня пройдет 25-й Петербургский международный экономический форум. Его объявленная тема — «Новый мир — новые возможности».
- Турция отсрочит на год рассмотрение вопроса о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.
Реакция: люди, сообщества
- Последний в Финляндии памятник Ленину перенесут в музей. Монумент города Котка переместят в музей Кюменлааксо. Бюст Ленина работы эстонского скульптора Мати Варика находится в центре города. Статую подарил в 1979 году город-побратим Котка — Таллин, который тогда входил в состав СССР. За несколько десятилетий бронзовая скульптура не раз подвергалась вандализму.
- Общая сумма пожертвований Украине, собранных жителями Германии с начала военной операции, составила €812 млн, сообщает Центральный институт социальных проблем Германии.
- Российские и белорусские теннисисты смогут выступить на открытом чемпионате США под нейтральным флагом.
Информация, которую вы могли пропустить
- Компанию ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», которая делала самый крупный и популярный в Белоруссии новостной портал TUT.BY, признали экстремистской организацией.
- Наталья Поклонская сообщила, что назначена советником генпрокурора России и прекращает публичную деятельность, в том числе ведение социальных сетей.
- VK ведет переговоры с нидерландской Prosus о приобретении «Авито». К активу также проявил интерес Владимир Потанин.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на среду:
- USD 57,09₽
- EUR 59,25₽
Хорошего дня! Загляните, что произошло 13 июня: «Град» по Донецку, холодная война 2.0 и освобождение Поклонской.