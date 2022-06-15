«Азоту» предложено сдаться, Мойофис вместо Microsoft, и кто купит «Авито». Что еще произошлоо 14 июня

Главное за 14 июня

Минобороны РФ, брифинг 14 июня:

— Высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области уничтожен арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов. Кроме того, силами ВКС поражены 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, восемь огневых позиций артиллерийских подразделений, в том числе три взвода реактивных систем «Град»;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражен 101 район сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: более 350 бойцов, три пункта управления, 13 танков и других боевых бронированных машин, шесть установок «Град», 14 орудий полевой артиллерии;

— Средствами ПВО за сутки сбиты: самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24. Также сбиты девять беспилотников. Кроме того, перехвачены: ракета «Точка-У» и 14 реактивных снарядов РСЗО «Смерч»;

— Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 280 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 18 пунктов управления, 59 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений, а также склад горючего;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 202 самолета, 131 вертолет, 1 205 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3 548 танков и других боевых бронированных машин, 521 установка реактивных систем залпового огня, 1 947 орудий полевой артиллерии и минометов.