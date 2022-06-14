«Град» по Донецку, холодная война 2.0 и освобождение Поклонской. Что еще произошло 13 июня

Главное за 13 июня
- Минобороны РФ, брифинг 12 июня:
— ВКС в районе железнодорожной станции Удачное Донецкой народной республики уничтожено большое количество вооружения и военной техники, в том числе из США и европейских стран. Кроме того, уничтожены: пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Федоровки ЛНР, а также две батареи РСЗО;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены: один пункт управления, радиолокационная станция комплекса «Бук-М1», а также 63 района сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: более 120 бойцов, два танка, семь орудий полевой артиллерии;
— Средствами ПВО за сутки сбиты восемь беспилотников;
— Ракетными войсками и артиллерией поражено 247 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 13 пунктов управления, 63 огневых позиций артиллерийских подразделений, в том числе семь установок РСЗО, а также станция радиоэлектронной борьбы;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 самолет, 130 вертолетов, 1196 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3525 танков и других боевых бронированных машин, 515 установок реактивных систем залпового огня, 1933 орудия полевой артиллерии и минометов.
- Штурм Лисичанска и Северска — это «вопрос короткого времени», заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.
- Северодонецк фактически блокирован после того, как украинцы в воскресенье подорвали последний мост, который соединял их с Лисичанском, заявил Эдуард Басурин. По его словам, у остающихся там украинских военных есть выбор — сдаться или умереть, другого варианта нет.
- По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики обстреляли Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы столицы республики, выпустив шесть ракет из БМ-27 «Ураган» и 80 ракет из РСЗО «Град», сообщает РИА Новости.
- Владимир Бандура, мэр Святогорска, недавно занятого российскими силами, согласился возглавить городскую администрацию, сообщает ТАСС. Ранее Государственное бюро расследований Украины завело на Бандуру дело о госизмене.
- Риск применения ядерного оружия в мире достиг самого высокого уровня со времен Холодной войны, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира.
- Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что с 24 февраля по 12 июня на Украине погибли 4 395 мирных жителей, еще 5 390 получили ранения.
Экономика, что с ней происходит
- Американские власти втайне стимулируют сельскохозяйственные и судоходные компании наращивать объемы закупаемых у России удобрений на фоне санкций и опасений из-за риска мирового продовольственного кризиса, сообщает Bloomberg.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги посетят Киев в четверг, 16 июня, сообщила итальянская газета La Stampa. По данным газеты, политики планируют обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы разминирования портов и разблокировки зерновых коридоров.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган обсудит создание «зернового коридора» с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. При этом Эрдоган подчеркнул, что у самой Турции нет проблем с зерном: в запасах хранится 5 млн тонн пшеницы.
- Первая небольшая партия украинской кукурузы доставлена в Испанию в обход Черного моря. 18 тонн кукурузы были перевезены автотранспортом от границы Украины с Румынией и Польшей в польский порт Свиноуйсьце и там погружены на судно, следовавшее в испанский порт Ла-Корунья.
- Германия намерена помочь с ускоренным вывозом украинского зерна на территорию Евросоюза железнодорожным транспортом.
- Россия в мае стала вторым по величине поставщиком нефти в Индию, оттеснив Саудовскую Аравию на третье место, крупнейшим поставщиком остается Ирак.
- Власти ФРГ планируют выделить до €10 млрд на спасение компании Gazprom Germania, ранее принадлежавшей «Газпрому», сообщило агентство Bloomberg. В апреле предприятие перешло под контроль германского энергетического регулятора, а затем стало объектом ответных российских санкций.
- Словакия требует от ЕС гарантий финансовой поддержки прежде, чем страна назовет дату отказа от российской нефти, узнала Financial Times.
- Правительство Украины до конца года приостановило экспорт угля, мазута и газа украинского происхождения.
- Кредиты жителей Запорожской области перед украинскими банками обнулят, заявил член главного совета пророссийской администрации региона Владимир Рогов. Ранее аналогичное решение было принято в Херсонской области, занятой российскими силами.
- Турция начинает укладывать газопровод у своих берегов в акватории Черного моря, сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии спуска первой трубы под воду.
- Россия за 100 дней спецоперации на Украине заработала на экспорте ископаемого топлива $98 млрд, большая часть которого была вывезена в ЕС.
- Фонд развития промышленности может быть увеличен в 2022 году на 30 млрд руб. под импортозамещение автокомплектующих, сообщил вице-премьер Борисов.
- На организацию серийного производства российских самолетов различных классов «в нужном количестве» уйдет три-пять лет, заявил Борисов.
- После приостановки работы на российском рынке международных fashion-ретейлеров торговые центры Crocus Group уже потеряли до 30% посещаемости, сообщил первый вице-президент группы Эмин Агаларов в интервью РБК.
- Ростуризм досрочно свернул программу детского кэшбека из-за ажиотажа. Продажи путевок с возможностью вернуть до 50% от стоимости завершатся 15 июня. К началу сезона по программе купили больше 550 тыс. туров.
Политика: встречи и обсуждения
- Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума затронет тему влияния санкций на рост цен на энергоресурсы и другие экономические сферы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Пресс-секретарь отметил, что в этом году речь президента на форуме будет «чрезвычайно важной».
- Запад оказывает давление на арабские страны, пытаясь заставить их выступить против России по Украине, заявил генсек Лиги арабских стран Ахмед Абу аль-Гейт.
- Для того, чтобы достичь паритета с российскими войсками в тяжелом вооружении, Украине необходимо получить 1 000 гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2 000 единиц бронетехники, 1 000 дронов, сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в соцсетях.
Реакция: люди, сообщества
- Время для переговоров России и Украины пока еще не настало, заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью France Culture. Она полагает, что окончательным успехом в текущей ситуации должно стать «поражение» России.
- Санкции, введенные против России, будут действовать долго, написал председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в колонке для РБК: «Санкции — надолго. Глобализация в прежнем виде закончилась. Мир, вероятно, будет снова жестко поделен на „своих“ и „чужих“. Это холодная война 2.0».
- Ко Дню России Славяносербский район ЛНР и Алтайский край обменялись взаимными поздравлениями. «Этот праздник один из важнейших для всех нас жителей Донбасса. Ведь все мы по духу и прочности, самобытности и вековым традициям предков — родом из России. <…> Все эти годы мы шли к тому, чтобы иметь возможность искренне поздравить друг друга с этим праздником, чтобы от всего сердца сказать: мы — Россия!» — написали в своем обращении жители ЛНР.
Информация, которую вы могли пропустить
- Наталья Поклонская освобождена от должности заместителя руководителя Россотрудничества. Поклонская в своем Telegram-канале пояснила, что переходит на другую работу.
- Кинотеатры в российских регионах сокращают часы работы или функционируют только в выходные дни.
- В Барнауле состоялся товарищеский матч между хоккеистами Алтайского края и Донбасса.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник:
- USD 57,78₽
- EUR 60,97₽
Отличного понедельника! Вот что произошло 12 июня: попытка подрыва «Дружбы», запрет Tetra Pak, и «Добро.Взаимно».