«Град» по Донецку, холодная война 2.0 и освобождение Поклонской. Что еще произошло 13 июня

Главное за 13 июня

Минобороны РФ , брифинг 12 июня:

— ВКС в районе железнодорожной станции Удачное Донецкой народной республики уничтожено большое количество вооружения и военной техники, в том числе из США и европейских стран. Кроме того, уничтожены: пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Федоровки ЛНР, а также две батареи РСЗО;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены: один пункт управления, радиолокационная станция комплекса «Бук-М1», а также 63 района сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: более 120 бойцов, два танка, семь орудий полевой артиллерии;

— Средствами ПВО за сутки сбиты восемь беспилотников;

— Ракетными войсками и артиллерией поражено 247 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 13 пунктов управления, 63 огневых позиций артиллерийских подразделений, в том числе семь установок РСЗО, а также станция радиоэлектронной борьбы;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 самолет, 130 вертолетов, 1196 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3525 танков и других боевых бронированных машин, 515 установок реактивных систем залпового огня, 1933 орудия полевой артиллерии и минометов.