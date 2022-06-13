«Нам очень понравилось». В Барнауле гостят юные хоккеисты из ДНР

Ребята побывали в Барнаульском зоопарке и планетарии. Они поделились впечатлениями от экскурсий.
«Нам очень понравилось здесь, так чисто! Мы видели настоящего льва и дальневосточного леопарда, а еще: мы смотрели на солнце через телескоп. У вас тихо и хорошо», — отметили хоккеисты из ДНР.
Визит для «Викингов» организовали администрация Барнаула, Федерация хоккея Алтайского края и региональный Минспорт.
Ранее барнаульские депутаты сняли патриотический клип: «Россия была, Россия есть, Россия будет».