13 июня
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Спорт

«Нам очень понравилось». В Барнауле гостят юные хоккеисты из ДНР

Детская хоккейная команда «Викинги» приехала в Барнаул из ДНР. Юные спортсмены уже поучаствовали в товарищеском матче с местной командой «Алтай», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Шайба. Хоккей.
Шайба. Хоккей.
СС0

Ребята побывали в Барнаульском зоопарке и планетарии. Они поделились впечатлениями от экскурсий.

«Нам очень понравилось здесь, так чисто! Мы видели настоящего льва и дальневосточного леопарда, а еще: мы смотрели на солнце через телескоп. У вас тихо и хорошо», — отметили хоккеисты из ДНР.

Визит для «Викингов» организовали администрация Барнаула, Федерация хоккея Алтайского края и региональный Минспорт.

Ранее барнаульские депутаты сняли патриотический клип: «Россия была, Россия есть, Россия будет».

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