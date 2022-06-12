12 июня
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Жизнь

Барнаульские депутаты сняли патриотический клип: «Россия была, Россия есть, Россия будет»

Депутаты Барнаульской гордумы и Молодежного парламента, а также активисты молодежных организаций сняли клип ко Дню России, сообщает «Вечерний Барнаул».

В Барнауле сняли клип ко Дню России.
В Барнауле сняли клип ко Дню России.
кадр из видео.

За основу взяли песню Ларисы Долиной «Россия — это мы», в которой поется о любви к стране.

«Это важно — гордиться своей Родиной, знать историю своей страны. И поэтому мы выбрали песню, где как раз главная мысль заключается в том, что жители России — это главная сила, которая двигает нашу страну вперед», — рассказала глава комитета БГД по социальной политике Марина Понкрашева.

В клипе также поют зампред комитета по бюджету, налогам и финансам Юрий Ряполов, депутат и руководитель Барнаульского детского хора Инесса Грицай, председатель Молодежного парламента города Николай Савинский, депутаты Молодежного парламента, активисты «Молодежки ОНФ», Барнаульский детский хор.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем России.

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