Барнаульские депутаты сняли патриотический клип: «Россия была, Россия есть, Россия будет»

Депутаты Барнаульской гордумы и Молодежного парламента, а также активисты молодежных организаций сняли клип ко Дню России, сообщает « Вечерний Барнаул ».

За основу взяли песню Ларисы Долиной «Россия — это мы», в которой поется о любви к стране.

«Это важно — гордиться своей Родиной, знать историю своей страны. И поэтому мы выбрали песню, где как раз главная мысль заключается в том, что жители России — это главная сила, которая двигает нашу страну вперед», — рассказала глава комитета БГД по социальной политике Марина Понкрашева.

В клипе также поют зампред комитета по бюджету, налогам и финансам Юрий Ряполов, депутат и руководитель Барнаульского детского хора Инесса Грицай, председатель Молодежного парламента города Николай Савинский, депутаты Молодежного парламента, активисты «Молодежки ОНФ», Барнаульский детский хор.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем России.