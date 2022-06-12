12 июня
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Жизнь

«Уникальная Родина с великой историей»: Томенко поздравил с Днем России жителей Алтайского края

Губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем России.

Виктор Томенко
Виктор Томенко
Анна Зайкова

Праздник отмечают ежегодно 12 июня. Томенко и Романенко отметили, что необходимо равняться на предков и воспитывать в детях верность долгу, честность, трудолюбие и патриотизм.

«Уважаемые жители Алтайского края! Поздравляем вас с Днем России — страны с великой историей, многовековыми устоями и традициями! Праздник напоминает нам об уникальности нашей Родины, объединившей на огромной территории людей разных национальностей и вероисповеданий. Все мы — россияне и готовы отвечать за будущее державы, защищать ее и трудиться на общее благо.

Любовь к Отечеству неотделима от любви к родному краю, празднующему в этом году 85-летие. Наш сельскохозяйственный, промышленный, туристический регион занимает достойное место на карте страны и вносит заметный вклад в укрепление мощи и славы России. Имена многих уроженцев региона известны далеко за его пределами, память об их трудовых и ратных подвигах навсегда вписана в летопись Отчизны. Нам есть на кого равняться, на чьих примерах воспитывать в детях верность долгу, честность, трудолюбие и патриотизм.

Поздравляем всех с праздником! Желаем счастья, крепкого здоровья вам и вашим близким, благополучия нашей Родине!»

Ранее altapress.ru рассказал про День России: что это за праздник и как он возник.

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