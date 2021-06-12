День России. Что это за праздник и как он возник

12 июня 1990 года на первом Съезде народные депутаты РСФСР приняли декларацию о государственном суверенитете. С тех пор представители разных национальностей отмечают праздник. Рассказываем, чем примечателен День России и когда он стал называться именно так.

1) Нерабочим День России был объявлен в 1994-м. Кроме него страна отмечает еще 7 государственных праздников. В том числе День народного единства 4 ноября.

2) 12 июня 1991 года в выборах президента РСФСР победил Борис Ельцин. Он же впоследствии стал первым президентом Российской Федерации и единственным, кто покинул пост самовольно.

3) Торжественной дата считается и в других странах. На Филиппинах это День независимости, а в Бразилии День влюбленных.

Российский триколор в Барнауле. Михаил Хаустов

4) До 2002-го праздник назывался Днем принятия декларации о государственном суверенитете. Инициатива переименования принадлежит Ельцину.

5) Первые гулянья по случаю Дня России состоялись на Красной площади в 2003 году.

6) В 2007-м в преддверии праздника активисты молодежных организаций «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» провели акцию «Российский триколор». В ходе нее населению вручили больше 1 млн ленточек цветов национального флага. Впоследствии акция стала традиционной.

День России в Барнауле. Речной вокзал , 12 июня 2017 года. Ирина Пергаева

7) По данным «Левада-Центра», 36% россиян ошибочно именуют День России Днем независимости.

8) Ежегодно 12 июня проходит награждение деятелей Государственной премией РФ — в областях науки и технологий, литературы и искусства.