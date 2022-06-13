Попытка подрыва «Дружбы», запрет Tetra Pak, и «Добро.Взаимно». Что еще произошло 12 июня

Главное за 12 июня

Минобороны РФ , брифинг 12 июня:

— Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Чортков Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийские снарядов к системам вооружения;

— За прошедшие сутки ВКС поражены два пункта управления и 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожены: пусковая установка «Бук-М1», радиолокационная станция, радиолокатор обнаружения и сопровождения целей комплекса С-300, а также две батареи РСЗО;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления и 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: более 150 бойцов, шесть танков, пять орудий полевой артиллерии. Истребительной авиацией сбиты два самолета Су-25;

— Средствами ПВО сбит самолет Су-25, также, сбито 8 беспилотников. Кроме того, перехвачены две ракеты «Точка-У» и три реактивных снаряда системы «Ураган»;

— Ракетными войсками и артиллерией поражено 248 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 21 пункт управления, а также 37 огневых позиций артиллерийских подразделений. Потери ВСУ: более 320 бойцов, пять единиц бронетехники, шесть орудий полевой артиллерии и минометов и пять складов боеприпасов и топлива;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 самолет, 130 вертолетов, 1188 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3514 танка и других боевых бронированных машин, 508 установок реактивных систем залпового огня, 1870 орудий полевой артиллерии и минометов.