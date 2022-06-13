Попытка подрыва «Дружбы», запрет Tetra Pak, и «Добро.Взаимно». Что еще произошло 12 июня

Главное за 12 июня
- Минобороны РФ, брифинг 12 июня:
— Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Чортков Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийские снарядов к системам вооружения;
— За прошедшие сутки ВКС поражены два пункта управления и 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожены: пусковая установка «Бук-М1», радиолокационная станция, радиолокатор обнаружения и сопровождения целей комплекса С-300, а также две батареи РСЗО;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления и 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: более 150 бойцов, шесть танков, пять орудий полевой артиллерии. Истребительной авиацией сбиты два самолета Су-25;
— Средствами ПВО сбит самолет Су-25, также, сбито 8 беспилотников. Кроме того, перехвачены две ракеты «Точка-У» и три реактивных снаряда системы «Ураган»;
— Ракетными войсками и артиллерией поражено 248 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 21 пункт управления, а также 37 огневых позиций артиллерийских подразделений. Потери ВСУ: более 320 бойцов, пять единиц бронетехники, шесть орудий полевой артиллерии и минометов и пять складов боеприпасов и топлива;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 самолет, 130 вертолетов, 1188 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3514 танка и других боевых бронированных машин, 508 установок реактивных систем залпового огня, 1870 орудий полевой артиллерии и минометов.
- В Северодонецке на территории завода «Азот» скрывается около 500 мирных жителей, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
- В Мелитополе и Бердянске совершены теракты. В Мелитополе четыре человека пострадали после взрыва у отдела полиции. В Бердянске в результате подрыва подстанции часть районов оказалась без электричества.
- Свыше 1,8 млн человек прибыли в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины.
- Более 284 тыс. жителей ЛНР получили гражданство России, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.
Экономика, что с ней происходит
- США, Евросоюз и еще более 50 членов ВТО в совместном заявлении выразили обеспокоенность по поводу ситуации вокруг Украины и ее последствий для международной торговли.
- Гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что к росту цен на продовольствие приводят экспортные ограничения, они могут усугубить продовольственный кризис в мире.
- Президент США Джо Байден назвал рост цен «побочным продуктом» поддержки Украины. Ранее он называл высокие темпы инфляции «путинским повышением цен» и «налогом Путина».
- Итальянские семьи потратят в 2022 году более €8,1 млрд только на расходы на продукты питания из-за роста цен, вызванного военными действиями на Украине.
- В Брянской области попытались подорвать нефтепровод «Дружба». Неизвестные установили три СВУ. Нефтепровод «Дружба» работает в штатном режиме, прокачка нефти в Европу идет по графику по обеим веткам, позднее сообщила «Транснефть».
- Киев заморозил счета фермеров с освобождённых территорий Луганской Народной Республики, им не хватает оборотных средств, заявил глава республики Леонид Пасечник.
- Катарская государственная нефтегазовая компания Qatar Energy подписала в воскресенье с французской TotalEnergies соглашение о расширении разработки крупнейшего в мире морского Северного газового месторождения, расположенного в северной части Персидского залива. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.
- Власти Шри-Ланки рассматривают возможность поставок российской нефти на фоне тяжелого экономического кризиса в стране.
- Власти Швеции запретили компании Tetra Pak экспортировать продукцию в Россию. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter. В компании предостерегли, что из-за прекращения экспорта активы компании могут быть национализированы, что обеспечит России «доступ к технологиям, которых у нее сейчас нет».
- Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на один процентный пункт, сообщает пресс-служба банка. С 12 июня минимальная базовая ставка по кредиту на любые цели составляет 14,9% годовых. Более того, теперь в первый месяц ставка по кредиту составит 8,9% годовых, при подключении подписки «СберПрайм» она составит 6,9% годовых.
- Банк России сообщил об увеличении спроса на наличные среди россиян с начала лета. Кроме того, он вдвое больше, чем год назад.
- Сеть ресторанов быстрого питания, которая откроется вместо ушедшего из России McDonald’s, назвали «Вкусно — и точка». Первые 15 ресторанов открылись сегодня, 12 июня. В связи с этим гендиректор сети Олег Пароев и владелец сети Александр Говор дали пресс-конференцию в ресторане на Пушкинской пощади.
- Столичные власти одобрили около 60 заявок на финансовую поддержку предпринимателей, развивающих в городе формат быстрого питания, на общую сумму 118,5 млн рублей, заявил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.
- Украина наладила два пути экспорта зерна через Польшу и Румынию, сообщает Reuters со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Дмитрия Сеника.
- Украинские металлургические предприятия в январе — мае 2022 года сократили производство общего металлопроката на 52,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
- Роскосмос возобновил переговоры с Европейским космическим агентством о миссии ExoMars.
- Иранские власти рассматривают возможность введения безвизового режима для российских бизнесменов с целью стимулирования инвестиций в их страну.
Политика: встречи и обсуждения
- Забота о людях в самом широком смысле делает российский народ единым, мощным и непобедимым, заявил президент Владимир Путин. «Как в прежние времена говорили, именно связь города и деревни, связь науки, творчества, реального производства, искусства, забота о людях в самом широком смысле этого слова, связь между нашими традиционными братскими, сестринскими конфессиями — все это и делает нас единым, мощным, непобедимым, устремленным в будущее российским народом», — сказал Путин.
- По словам Дмитрия Пескова, тем компаниям, которые остались в России, а также тем, кто вернется, будут создавать благоприятные условия для ведения бизнеса. «Мы чрезвычайно бережно относимся к тем иностранным бизнесменам, которые остаются здесь. Мы с чрезвычайно большим уважением и так же бережно относимся к тем бизнесменам, которые под давлением вынуждены сейчас пережидать, но которые сказали уже, что они все равно при первой возможности возобновят здесь свою деятельность», — пояснил он.
- Китай не верит, что антироссийские санкции смогут помочь в разрешении конфликта на Украине, заявил министр обороны страны Вэй Фэнхэ. «Конфликт или война — это последнее, что хотел бы видеть Китай, в то же время мы не верим, что максимальное давление или санкции могут решить проблему. Они могут даже усилить напряженность и еще больше усложнить ситуацию», — пояснил он.
- Глава НАТО Йенс Столтенберг: мир на Украине возможен, вопрос лишь в том, каких территориальных уступок он будет стоить Украине, поэтому НАТО помогает Киеву, чтобы он заплатил наименьшую цену.
Реакция: люди, сообщества
- Матери украинских военнопленных, содержащихся в России, стали обращаться с просьбами не возвращать их сыновей на Украину из-за опасений, что молодых людей либо заново отправят на фронт, либо подвергнут репрессиям, рассказала журналистам уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Об этом сообщили РИА Новости.
Информация, которую вы могли пропустить
- Иностранный бизнес напрямую формирует 2 млн рабочих мест в российской экономике, ещё 4−6 млн граждан связаны с ним косвенно. Об этом говорится в исследовании Центра стратегических разработок. Более половины иностранных организаций не объявляли о каких-либо ограничениях в работе и продолжили деятельность в обычном режиме. В компаниях, которые с конца февраля приостановили или ограничили деятельность, занято до 350 000 россиян. На начало июня в фактическом простое находятся до 150 000 человек, прежде всего работники автопрома и розничной торговли.
- Онлайн-сервис «Смотрим.ру» ВГТРК вчера был взломан. Вместо программ на нем транслировалась заставка с призывом остановить военные действия на Украине.
- Платформа «Добро.рф» запустила приложение «Добро.Взаимно», пользователи которого смогут помогать друг другу, обмениваясь услугами и возможностями, сообщает ТАСС.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:
- USD 57,78₽
- EUR 60,97₽
Отличного дня и прекрасного настроения! Кстати, загляните, что произошло 11 июня: с «Азота» выходят люди, тероборона вступает в бой, Роскосмос получает оплату в рублях.