С «Азота» выходят люди, тероборона вступает в бой, Роскосмос получает оплату в рублях. Что еще произошло 11 июня

Главное за 11 июня

Минобороны РФ , брифинг 11 июня:

— В районе Андреевки Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных наемников. Кроме того, за прошедшие сутки поражено: 9 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций подразделений РСЗО, а также уничтожен комплекс «Бук-М1»;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: более 170 бойцов, пять танков, шесть орудий полевой артиллерии, 8 специальных автомобилей, а также склад боеприпасов;

— Средствами ПВО за прошедшие сутки сбиты: два самолета МиГ-29 и один Су-25. Также сбито 12 беспилотников. Кроме того, перехвачены три снаряда системы залпового огня «Ураган»;

—Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражен 231 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 13 пунктов управления и 42 огневых позиций артиллерийских подразделений. Потери ВСУ более 300 бойцов, 11 единиц бронетехники, две установки р «Град», 10 орудий полевой артиллерии, 9 специальных автомобилей, а также 9 полевых складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 198 самолетов, 130 вертолетов, 1180 беспилотных летательных аппаратов, 337 зенитных ракетных комплексов, 3503 танка и других боевых бронированных машин, 506 установок реактивных систем залпового огня, 1859 орудий полевой артиллерии и минометов.