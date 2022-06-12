12 июня
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Политика

С «Азота» выходят люди, тероборона вступает в бой, Роскосмос получает оплату в рублях. Что еще произошло 11 июня

Что произошло 11 июня в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 11 июня

  • Минобороны РФ, брифинг 11 июня:

— В районе Андреевки Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных наемников. Кроме того, за прошедшие сутки поражено: 9 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций подразделений РСЗО, а также уничтожен комплекс «Бук-М1»;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: более 170 бойцов, пять танков, шесть орудий полевой артиллерии, 8 специальных автомобилей, а также склад боеприпасов;
— Средствами ПВО за прошедшие сутки сбиты: два самолета МиГ-29 и один Су-25. Также сбито 12 беспилотников. Кроме того, перехвачены три снаряда системы залпового огня «Ураган»;
—Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражен 231 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 13 пунктов управления и 42 огневых позиций артиллерийских подразделений. Потери ВСУ более 300 бойцов, 11 единиц бронетехники, две установки р «Град», 10 орудий полевой артиллерии, 9 специальных автомобилей, а также 9 полевых складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 198 самолетов, 130 вертолетов, 1180 беспилотных летательных аппаратов, 337 зенитных ракетных комплексов, 3503 танка и других боевых бронированных машин, 506 установок реактивных систем залпового огня, 1859 орудий полевой артиллерии и минометов.

  • Потери украинской армии с начала боевых действий составили до 10 тыс. военнослужащих, заявил советник главы офиса президента Алексей Арестович.
  • Около 300−400 украинских военнослужащих заблокированы на химкомбинате «Азот» в Северодонецке, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. По его словам, с ними же могут оставаться до 500 мирных граждан. Об их безопасном выходе с территории комбината ведутся переговоры.
  • С территории блокированного химзавода «Азот» в Северодонецке начали выходить мирные жители, позже сообщил Мирошник в Telegram.
    «Через вторую проходную химобъединения „Азот“ стали выходить мирные жители. Эта проходная не контролируется боевиками. Их встречают и отводят в безопасное место бойцы союзных сил», — написал он.
  • Владимир Зеленский подписал закон, предоставляющий территориальной обороне возможность выполнять задачи в районах ведения боевых действий.
  • Власти Запорожья заявили, что зерно из региона продается на Ближний Восток, в Африку, а также, через посредников в Северную Америку.
  • Чехия передала Украине два 36-метровых понтонных моста.
  • За прошедшие сутки из опасных районов ДНР и ЛНР, а также Украины эвакуированы 7 594 человека, сообщило Минобороны России.
  • Саперы МО РФ разминировали почти 3 тыс. гектаров в ДНР и ЛНР.

Экономика, что с ней происходит

  • Президент Сербии Александр Вучич отклонил требование канцлера Германии Олафа Шольца ввести санкции против России. По его словам, Евросоюз должен учитывать, что Москву и Белград «связывают давние особые отношения».
  • Анкара ожидает от Москвы ответа на предложение провести в Стамбуле переговоры в формате РФ, Украина, Турция, ООН по вывозу зерна, заявил Чавушоглу.
  • Владимир Зеленский считает, что в азиатских и африканских странах может начаться голод из-за того, что украинское зерно не могут вывезти по морю в связи с боевыми действиями.
  • Средняя цена галлона (3,78 л) бензина в США впервые превысила $5, отмечает Associated Press. При этом водителям в ряде штатов галлон бензина обходится значительно дороже — например, в Калифорнии средняя цена составляет $6,43.
  • Минсельхоз США повысил прогноз по экспорту пшеницы из России в следующем сельхозгоду (1 июля 2022 года — 30 июня 2023 года) до 40 млн тонн.
  • В пятницу Фонд президентских грантов подвел итоги второго в этом году конкурса для некоммерческих организаций. Самый большой грант в 36,8 млн руб. получил проект, направленный на помощь раненым и тяжелобольным детям и взрослым из Донецкой и Луганской народных республик.
  • Россия вышла из Всемирной туристской организации ООН. Глава Ростуризма Зарина Догузова считает, что РФ после этого останется на международной туристической арене и продолжит развивать внутренний и международный туризм.
  • Росавиация продлила запрет полетов в 11 российских аэропортов до 18 июня. Ограничения затрагивают следующие города: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
  • «Сбер» закрывает игровое подразделение SberGames, просуществовавшее чуть больше года. Это часть масштабной чистки «экосистемных» активов, начавшееся с «Ситимобил» и продолжившейся Okko и SberCloud.
SberGames, логотип.
SberGames, логотип.
ixbt.games/
  • Российские банки начнут закупать отечественные банкоматы.
  • Комплектующие, необходимые для продолжения выпуска автомобилей и задержавшиеся в Европе, поступили на завод российского автомобильного холдинга «Автотор» в Калининграде.
  • Онлайн-ретейлер Wildberries начал реализацию товаров бренда Pull&Bear, входящего в группу компаний Inditex, которая приостановила продажи в России, сообщает ТАСС.
Wildberries начал продавать Pull&amp;Bear.
Wildberries начал продавать Pull&Bear.
www.wildberries.ru/
  • Экспорт рыбной продукции с Камчатки вырос на 30%, относительно показателей прошлого года. Об этом сообщается в субботу на сайте регионального правительства.
  • «Роскосмос» получил оплату в рублях от американской компании Axiom Space за полет астронавта NASA Марка Ванде Хая на российском корабле «Союз», рассказал Дмитрий Рогозин.
  • Все 850 ресторанов бывшей сети McDonald`s будут открыты за два месяца. Каждую неделю будут открываться от 50 до 80 обновленных ресторанов, заявил Александр Говор, который приобрел весь российский бизнес американской компании.

Политика: встречи и обсуждения

  • Сергей Нарышкин на церемонии открытия масштабного выставочного проекта «Страна великих свершений. #Россиюнеотменить» заявил: «Я глубоко уверен в том, что любые попытки тоталитарно-либеральных режимов Запада отменить Россию лишь выдают их маниакальную веру в то, что весь мир вращается вокруг них и повинуется их пожеланиям и приказам. На самом деле это не так, и свидетельство тому — тысячелетняя история России».
  • Китай, Индия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция, не присоединившиеся к санкциям против России, фактически образовали вместе с ней «новую большую восьмерку», сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
  • Президент США Джо Байден призвал Конгресс принять срочные меры против «путинского повышения цен». Как мы уже сообщали, инфляция в США по итогам мая ускорилась до максимума с декабря 1981 года — до 8,6%.
  • Владимир Путин традиционно примет участие в пленарном заседании ПМЭФ-2022, которое состоится 17 июня. Модератором заседания станет Маргарита Симоньян.
Владимир Путин и главред RT Маргарита Симоньян.
Владимир Путин и главред RT Маргарита Симоньян.
kremlin.ru

Реакция: люди, сообщества

  • Порядка 53% россиян обеспокоены попытками западных стран изъять российскую культуру из публичного пространства, совершенно не беспокоятся об этом около 25%. Однако три четверти опрошенных (73%) сообщили, что вводить зеркальные меры и отменять западную культуру в России не нужно, об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованные на сайте ВЦИОМ в начале этой недели.
  • 11 июня ночью авиационным сообщением из Барнаула была отправлена партия гуманитарной помощи для жителей Донецкой, Луганской Народных Республик и Украины. На борт МО РФ сотрудники МЧС погрузили более 19 тонн гуманитарного груза, предоставленного различными организациями, предпринимателями и гражданами города. Россия за время спецоперации доставила на Украину более 29 тыс. тонн гуманитарных грузов.
Гуманитарный груз на Донбасс.
Гуманитарный груз на Донбасс.
t. me/mchs_altkray
Гуманитарный груз на Донбасс.
Гуманитарный груз на Донбасс.
t. me/mchs_altkray
Гуманитарный груз на Донбасс.
Гуманитарный груз на Донбасс.
t. me/mchs_altkray
Гуманитарный груз на Донбасс.
Гуманитарный груз на Донбасс.
t. me/mchs_altkray

Информация, которую вы могли пропустить

  • Возросшая за год на 50% средняя стоимость отдыха в Турции изменила спрос: сохранившие активность туристы выбирают высокобюджетные средства размещения. В результате доля пятизвездных отелей за год выросла почти до 75%, а ключевыми курортами для россиян стали Кемер и Бодрум.
  • Укрепление рубля даже в ущерб бюджету было сознательным выбором Банка России, пишет Bloomberg. Суть стратегии, которую собеседники агентства называют «маневром Набиуллиной», была в том, чтобы сохранять ограничения на движение капитала до тех пор, пока не снизится инфляция. В условиях ограниченного инструментария крепкий рубль стал для ЦБ «спасательным кругом».
  • Стелу на въезде в Мариуполь перекрасили в цвета российского флага.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:

  • USD 57,78₽
  • EUR 60,97₽

Хорошего дня! Вот что произошло 10 июня: заложники на «Азоте», мост в Китай и танго, которое танцуют вдвоем.

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