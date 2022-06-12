С «Азота» выходят люди, тероборона вступает в бой, Роскосмос получает оплату в рублях. Что еще произошло 11 июня

Главное за 11 июня
- Минобороны РФ, брифинг 11 июня:
— В районе Андреевки Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных наемников. Кроме того, за прошедшие сутки поражено: 9 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций подразделений РСЗО, а также уничтожен комплекс «Бук-М1»;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: более 170 бойцов, пять танков, шесть орудий полевой артиллерии, 8 специальных автомобилей, а также склад боеприпасов;
— Средствами ПВО за прошедшие сутки сбиты: два самолета МиГ-29 и один Су-25. Также сбито 12 беспилотников. Кроме того, перехвачены три снаряда системы залпового огня «Ураган»;
—Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражен 231 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 13 пунктов управления и 42 огневых позиций артиллерийских подразделений. Потери ВСУ более 300 бойцов, 11 единиц бронетехники, две установки р «Град», 10 орудий полевой артиллерии, 9 специальных автомобилей, а также 9 полевых складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 198 самолетов, 130 вертолетов, 1180 беспилотных летательных аппаратов, 337 зенитных ракетных комплексов, 3503 танка и других боевых бронированных машин, 506 установок реактивных систем залпового огня, 1859 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Потери украинской армии с начала боевых действий составили до 10 тыс. военнослужащих, заявил советник главы офиса президента Алексей Арестович.
- Около 300−400 украинских военнослужащих заблокированы на химкомбинате «Азот» в Северодонецке, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. По его словам, с ними же могут оставаться до 500 мирных граждан. Об их безопасном выходе с территории комбината ведутся переговоры.
- С территории блокированного химзавода «Азот» в Северодонецке начали выходить мирные жители, позже сообщил Мирошник в Telegram.
«Через вторую проходную химобъединения „Азот“ стали выходить мирные жители. Эта проходная не контролируется боевиками. Их встречают и отводят в безопасное место бойцы союзных сил», — написал он.
- Владимир Зеленский подписал закон, предоставляющий территориальной обороне возможность выполнять задачи в районах ведения боевых действий.
- Власти Запорожья заявили, что зерно из региона продается на Ближний Восток, в Африку, а также, через посредников в Северную Америку.
- Чехия передала Украине два 36-метровых понтонных моста.
- За прошедшие сутки из опасных районов ДНР и ЛНР, а также Украины эвакуированы 7 594 человека, сообщило Минобороны России.
- Саперы МО РФ разминировали почти 3 тыс. гектаров в ДНР и ЛНР.
Экономика, что с ней происходит
- Президент Сербии Александр Вучич отклонил требование канцлера Германии Олафа Шольца ввести санкции против России. По его словам, Евросоюз должен учитывать, что Москву и Белград «связывают давние особые отношения».
- Анкара ожидает от Москвы ответа на предложение провести в Стамбуле переговоры в формате РФ, Украина, Турция, ООН по вывозу зерна, заявил Чавушоглу.
- Владимир Зеленский считает, что в азиатских и африканских странах может начаться голод из-за того, что украинское зерно не могут вывезти по морю в связи с боевыми действиями.
- Средняя цена галлона (3,78 л) бензина в США впервые превысила $5, отмечает Associated Press. При этом водителям в ряде штатов галлон бензина обходится значительно дороже — например, в Калифорнии средняя цена составляет $6,43.
- Минсельхоз США повысил прогноз по экспорту пшеницы из России в следующем сельхозгоду (1 июля 2022 года — 30 июня 2023 года) до 40 млн тонн.
- В пятницу Фонд президентских грантов подвел итоги второго в этом году конкурса для некоммерческих организаций. Самый большой грант в 36,8 млн руб. получил проект, направленный на помощь раненым и тяжелобольным детям и взрослым из Донецкой и Луганской народных республик.
- Россия вышла из Всемирной туристской организации ООН. Глава Ростуризма Зарина Догузова считает, что РФ после этого останется на международной туристической арене и продолжит развивать внутренний и международный туризм.
- Росавиация продлила запрет полетов в 11 российских аэропортов до 18 июня. Ограничения затрагивают следующие города: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
- «Сбер» закрывает игровое подразделение SberGames, просуществовавшее чуть больше года. Это часть масштабной чистки «экосистемных» активов, начавшееся с «Ситимобил» и продолжившейся Okko и SberCloud.
- Российские банки начнут закупать отечественные банкоматы.
- Комплектующие, необходимые для продолжения выпуска автомобилей и задержавшиеся в Европе, поступили на завод российского автомобильного холдинга «Автотор» в Калининграде.
- Онлайн-ретейлер Wildberries начал реализацию товаров бренда Pull&Bear, входящего в группу компаний Inditex, которая приостановила продажи в России, сообщает ТАСС.
- Экспорт рыбной продукции с Камчатки вырос на 30%, относительно показателей прошлого года. Об этом сообщается в субботу на сайте регионального правительства.
- «Роскосмос» получил оплату в рублях от американской компании Axiom Space за полет астронавта NASA Марка Ванде Хая на российском корабле «Союз», рассказал Дмитрий Рогозин.
- Все 850 ресторанов бывшей сети McDonald`s будут открыты за два месяца. Каждую неделю будут открываться от 50 до 80 обновленных ресторанов, заявил Александр Говор, который приобрел весь российский бизнес американской компании.
Политика: встречи и обсуждения
- Сергей Нарышкин на церемонии открытия масштабного выставочного проекта «Страна великих свершений. #Россиюнеотменить» заявил: «Я глубоко уверен в том, что любые попытки тоталитарно-либеральных режимов Запада отменить Россию лишь выдают их маниакальную веру в то, что весь мир вращается вокруг них и повинуется их пожеланиям и приказам. На самом деле это не так, и свидетельство тому — тысячелетняя история России».
- Китай, Индия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция, не присоединившиеся к санкциям против России, фактически образовали вместе с ней «новую большую восьмерку», сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
- Президент США Джо Байден призвал Конгресс принять срочные меры против «путинского повышения цен». Как мы уже сообщали, инфляция в США по итогам мая ускорилась до максимума с декабря 1981 года — до 8,6%.
- Владимир Путин традиционно примет участие в пленарном заседании ПМЭФ-2022, которое состоится 17 июня. Модератором заседания станет Маргарита Симоньян.
Реакция: люди, сообщества
- Порядка 53% россиян обеспокоены попытками западных стран изъять российскую культуру из публичного пространства, совершенно не беспокоятся об этом около 25%. Однако три четверти опрошенных (73%) сообщили, что вводить зеркальные меры и отменять западную культуру в России не нужно, об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованные на сайте ВЦИОМ в начале этой недели.
- 11 июня ночью авиационным сообщением из Барнаула была отправлена партия гуманитарной помощи для жителей Донецкой, Луганской Народных Республик и Украины. На борт МО РФ сотрудники МЧС погрузили более 19 тонн гуманитарного груза, предоставленного различными организациями, предпринимателями и гражданами города. Россия за время спецоперации доставила на Украину более 29 тыс. тонн гуманитарных грузов.
Информация, которую вы могли пропустить
- Возросшая за год на 50% средняя стоимость отдыха в Турции изменила спрос: сохранившие активность туристы выбирают высокобюджетные средства размещения. В результате доля пятизвездных отелей за год выросла почти до 75%, а ключевыми курортами для россиян стали Кемер и Бодрум.
- Укрепление рубля даже в ущерб бюджету было сознательным выбором Банка России, пишет Bloomberg. Суть стратегии, которую собеседники агентства называют «маневром Набиуллиной», была в том, чтобы сохранять ограничения на движение капитала до тех пор, пока не снизится инфляция. В условиях ограниченного инструментария крепкий рубль стал для ЦБ «спасательным кругом».
- Стелу на въезде в Мариуполь перекрасили в цвета российского флага.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:
- USD 57,78₽
- EUR 60,97₽
Хорошего дня! Вот что произошло 10 июня: заложники на «Азоте», мост в Китай и танго, которое танцуют вдвоем.